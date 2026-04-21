Warsh pred Senátom: „Nebudem nástrojom prezidenta“ a naznačuje reformnú agendu Fedu

Dnešné vypočutie Kevina Warsha pred Senátom malo zjavne politickú váhu, nielen ekonomickú. Kandidát na post šéfa Fedu sa na jednej strane snažil predstaviť ako zástanca silného, dôveryhodného a nezávislého Federálneho rezervného systému a na druhej strane ako človek, ktorý chce hlbokú zmenu jeho fungovania. Ústrednou témou jeho výpovede bola kritika súčasnej komunikácie a rámca politiky Fedu, najmä pokiaľ ide o forward guidance, veľkosť súvahy a interpretáciu inflácie. Zároveň veľmi silno vystúpila do popredia otázka politickej nezávislosti, pretože Warsh musel reagovať na obavy, že by mohol byť príliš blízko Donaldovi Trumpovi a potenciálne konať pod jeho vplyvom.
Nižšie sú kľúčové citácie z jeho dnešnej výpovede spolu s kontextom.
„Nebudem nástrojom prezidenta“
Warsh dôrazne zdôraznil, že nebude konať ako „nástroj“ prezidentskej administratívy. Bola to priama reakcia na obavy niektorých senátorov, že ako kandidát Donalda Trumpa by mohol podliehať politickému tlaku pri rozhodovaní o úrokových sadzbách. V jeho ponímaní zostáva nezávislosť Fedu základným princípom.
„Nesúhlasil by som s vopred nastavenými sadzbami alebo záväzkami“
Uviedol, že by nikdy nesúhlasil s vopred danými rozhodnutiami o úrokových sadzbách. Tým posilňuje svoje posolstvo, že menová politika má zostať flexibilná a riadená dátami, nie formovaná politickými očakávaniami.
„Fed by mal zostať striktne nezávislý“
Warsh opakovane zdôraznil, že Federálny rezervný systém musí zostať plne nezávislý od Bieleho domu. Zároveň sa však snažil toto posolstvo vyvážiť skoršími návrhmi, ktoré v určitých oblastiach hospodárskej politiky naznačovali väčšiu koordináciu.
„Fed by mal spolupracovať s vládou aj mimo oblasti menovej politiky“
Naznačuje väčšiu koordináciu medzi vládnymi inštitúciami, hoci jeho širšie posolstvo stále zdôrazňuje jasné oddelenie fiškálnych a menových právomocí.
„Neverím vo forward guidance“
Jedna z jeho najstálejších pozícií. Tvrdí, že verejné naznačovanie budúceho smeru úrokových sadzieb znižuje flexibilitu Fedu a môže deformovať očakávania trhu.
„Dáta, ktoré sa dnes používajú, nie sú dokonalé“
Kritizuje kvalitu inflačných a makroekonomických dát a naznačuje, že súčasný systém merania úplne nezachytáva skutočné cenové tlaky.
„Potrebujeme nový rámec pre infláciu“
Volá po prepracovaní spôsobu, akým sa inflácia analyzuje, a naznačuje odklon od existujúcich modelov smerom k modernejším a dynamickejším prístupom.
„Fed sa príliš sústredil na jednorazové šoky“
Podľa neho Fed príliš často reagoval na krátkodobé cenové výkyvy namiesto toho, aby sa sústredil na pretrvávajúce inflačné trendy.
„Menšia súvaha by zlepšila transmisný mechanizmus politiky“
Warsh tvrdí, že súčasná veľkosť súvahy Fedu deformuje prenos menovej politiky a môže viesť k neželaným ekonomickým dôsledkom.
„Digitálne aktíva sú súčasťou finančného systému“
Zdôrazňuje, že digitálne aktíva sú dnes trvalou súčasťou finančného systému a nemožno ich ignorovať v makroekonomickej analýze.
„Ekonomika sa na strane ponuky dramaticky mení“
Upozorňuje na to, že ekonomika prechádza štrukturálnou premenou, z veľkej časti poháňanou technológiami a umelou inteligenciou, čo sťažuje používanie tradičných ekonomických modelov.
V širšom zmysle sa Warsh snaží spojiť dva naratívy, ktoré sú čiastočne vo vzájomnom napätí. Na jednej strane silno obhajuje nezávislosť Fedu a odmieta predstavu, že by mohol byť politicky ovládaný Donaldom Trumpom. Výslovne sa ohradil proti obavám, že by mohol byť prezidentom „riadený“, a zdôraznil, že rozhodnutia o úrokových sadzbách budú prijímané výlučne na základe dát a v rámci inštitucionálnej nezávislosti centrálnej banky. Na druhej strane jeho reformná agenda jasne zapadá do širšej debaty o zmene smerovania Fedu, teda o obmedzení úlohy forward guidance, väčšej flexibilite, prehodnotení inflačného rámca a zmenšení významu súvahy.
Jeho dnešnú výpoveď tak možno vnímať ako snahu profilovať sa skôr ako inštitucionálny reformátor než ako pokračovanie súčasného prístupu Fedu. Zároveň však zostáva kľúčovou politickou otázkou, či jeho deklarovaná nezávislosť presvedčí senátorov, ktorí majú obavy z politizácie centrálnej banky v prostredí silného prezidentského tlaku na znižovanie úrokových sadzieb.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
- Forex (definície)
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.