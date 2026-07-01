🤖Washington uvoľnil AI obmedzenia, no konkurencia z Číny nezaháľa⚔️

- Americké ministerstvo obchodu zrušilo 30. júna exportné obmedzenia na modely Fable 5 a Mythos 5 od Anthropicu
- Zákaz platil od 12. júna, teda 18 dní, po tom, čo výskumníci Amazonu objavili spôsob obídenia bezpečnostných mechanizmov modelu Fable 5
- Fable 5 sa vracia k používateľom od stredy 1. júla, vrátane prístupu cez AWS, Google Cloud a Microsoft Foundry
- Anthropic podal dôverný S-1 formulár 1. júna a cieli na IPO na Nasdaqu okolo októbra 2026
- OpenAI podal žiadosť o týždeň neskôr, no podľa správ zvažuje presun IPO na rok 2027
- Čínske modely, napríklad GLM 5.2 od Zhipu, sa podľa niektorých testov v kybernetickej oblasti americkým modelom priblížili
- Americké ministerstvo obchodu zrušilo 30. júna exportné obmedzenia na modely Fable 5 a Mythos 5 od Anthropicu
- Zákaz platil od 12. júna, teda 18 dní, po tom, čo výskumníci Amazonu objavili spôsob obídenia bezpečnostných mechanizmov modelu Fable 5
- Fable 5 sa vracia k používateľom od stredy 1. júla, vrátane prístupu cez AWS, Google Cloud a Microsoft Foundry
- Anthropic podal dôverný S-1 formulár 1. júna a cieli na IPO na Nasdaqu okolo októbra 2026
- OpenAI podal žiadosť o týždeň neskôr, no podľa správ zvažuje presun IPO na rok 2027
- Čínske modely, napríklad GLM 5.2 od Zhipu, sa podľa niektorých testov v kybernetickej oblasti americkým modelom priblížili
Americké ministerstvo obchodu v utorok zrušilo exportné obmedzenia na najvýkonnejšie modely umelej inteligencie od spoločnosti Anthropic. Firma tak po necelých troch týždňoch znovu získala plný prístup k modelom Fable a Mythos, ktorých fungovanie bolo pozastavené pre obavy o národnú bezpečnosť.
Reštrikcie prišli 12. júna, keď Washington nariadil okamžité obmedzenie prístupu k modelom pre zahraničných používateľov. Keďže spoločnosť nedokázala v reálnom čase overovať štátnu príslušnosť používateľov, rozhodla sa oba modely dočasne úplne vypnúť. Dôvodom bol objav bezpečnostných výskumníkov spoločnosti Amazon, ktorí našli spôsob, ako obísť ochranné mechanizmy modelu Fable 5 a prinútiť ho identifikovať softvérové zraniteľnosti. Anthropic tvrdí, že problém už odstránil novým bezpečnostným opatrením, ktoré podobné požiadavky presmeruje na slabší model Opus 4.8.
Model Mythos 5, určený na vyhľadávanie kybernetických zraniteľností, získal minulý týždeň prístup k obmedzenému okruhu dôveryhodných amerických inštitúcií. Od stredy bude verejnosti dostupný aj model Fable 5 s posilnenými bezpečnostnými mechanizmami. Spoločnosť zároveň prehlbuje spoluprácu s americkou vládou a spolu s partnermi Amazon, Microsoft a Google pracuje na spoločných štandardoch na hodnotenie a odstraňovanie takzvaných jailbreakov.
Situácia sa odohráva na pozadí rastúcej konkurencie z Číny. Podľa viacerých zdrojov dokážu čínske modely, napríklad GLM 5.2 od spoločnosti Zhipu, v niektorých kybernetických testoch dosahovať porovnateľné výsledky ako americké modely. Kritici preto upozorňujú, že prísne obmedzenia pre domáce firmy pri súčasnom pokračujúcom exporte čipov do Číny môžu americkým spoločnostiam skôr uškodiť.
Pre investorov je téma zaujímavá aj v širšom kontexte. Anthropic aj konkurenčný OpenAI podľa dostupných informácií dôverne podali žiadosť o vstup na americkú burzu, čo by mohlo priniesť jedny z najsledovanejších IPO poslednej dekády. Otázkou zostáva, ako sa americká regulácia postaví k rastúcej konkurencieschopnosti čínskych modelov a či dnešné uvoľnenie pravidiel prinesie trhom viac istoty, alebo len dočasné upokojenie pred ďalšími zvratmi.
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