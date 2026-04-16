Zachráni Stellantis partnerstvo s Microsoftom? 🤝

-
Stellantis a Microsoft uzavreli päťročné partnerstvo
-
Stellantis technologicky zaostáva za konkurenciou, najmä za čínskymi automobilkami
-
Akcie Stellantisu za posledný rok klesli o 15 %, za päť rokov o 54 %
-
-
-
Stellantis a Microsoft dnes oznámili päťročné strategické partnerstvo v oblasti spoločného vývoja umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Automobilka si od tohto kroku sľubuje, že jej pomôže lepšie držať krok s technologicky vyspelejšou konkurenciou.
Stellantis, pod ktorý patria značky ako Peugeot, Opel, Citroën, Fiat alebo Maserati, prechádza v posledných rokoch výraznou korekciou. Akcie spoločnosti sa teraz obchodujú okolo 7 eur, za posledných 12 mesiacov stratili približne 15 %, za posledných päť rokov odpísali približne 54 % a zo svojich maxím z roku 2024 sú nižšie o viac ako 70 %.
Problém sa pritom netýka iba Stellantisu, ale európskych automobiliek vo všeobecnosti, ktoré podľa trhu technologicky zaostávajú, najmä za čínskymi konkurentmi, ktorí čoraz agresívnejšie bojujú o podiel na európskom trhu. Podobnej výzve čelí aj Volkswagen, ktorého akcie za posledných päť rokov oslabili o viac ako 60 %.
Stellantis si od spolupráce s Microsoftom sľubuje zrýchlenie vývoja v oblasti AI, rýchlejšiu validáciu nových produktov, rýchlejšie zavádzanie digitálnych funkcií a posilnenie kybernetickej bezpečnosti. Partnerstvo nadväzuje na už existujúci vzťah medzi oboma firmami, ktoré v minulosti spolupracovali na platformách pre prepojené vozidlá a digitálnych službách vo vnútri automobilov.
Stellantis zároveň už vlani informoval, že ukončí spoluprácu s Amazonom, s ktorým predtým spolupracoval na softvéri pre svoje vozidlá. Nové partnerstvo s Microsoftom tak ukazuje, že automobilka ďalej hľadá technologických partnerov, ktorí by jej pomohli lepšie zvládnuť prechod k modernejším a digitálnejším vozidlám.
Graf STLAM.IT (D1)
Zdroj: xStation05
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.