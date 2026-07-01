Zbrojný priemysel dobýja späť straty – Je to zmena trendu?

Európske a americké obranné spoločnosti hlásia ďalšie objednávky, ktoré svedčia o pretrvávajúcom dopyte po vojenskom vybavení. Po mnohých mesiacoch vytrvalých poklesov môže ísť o záminku, na ktorú trh čakal, aby sa konsolidoval a vrátil k rastu na vlne rekordných výdavkov na zbrojenie.
Európa
Najvýznamnejšou jednotlivou správou z Európy je zmluva Saab so švédskou agentúrou FMV na 16 stíhacích lietadiel Gripen E určených pre Ukrajinu. Hodnota zmluvy predstavuje približne 24,6 mld. SEK, pričom objednávka má byť zaúčtovaná v treťom kvartáli 2026. Dodávky sú naplánované na roky 2029–2030 a balík zahŕňa nielen samotné lietadlá, ale aj náhradné diely a súvisiace vybavenie. Akcie spoločnosti rastú o viac ako 3 %.
SAABB.SE (D1)
Po dvoch vlnách mohutného rastu, ktoré vyniesli kurz z úrovne ~165 SEK na ~750 SEK, kurz výrazne korigoval a v súčasnosti vstúpil do fázy konsolidácie v okolí 500 SEK. Zastavenie sa nad dolnou hranicou pásma podpory v okolí 465 SEK môže naznačovať, že kupujúci chcú prevziať iniciatívu a vyniesť kurz aspoň nad 600 SEK. Kľúčovým sledovaným faktorom zostáva správanie sa kĺzavých priemerov EMA 100/200, kde existuje riziko tzv. „Kríža smrti". Zdroj: xStation5
Rheinmetall súčasne informoval o objednávke z Ukrajiny na delostrelecké strely a výmetné náboje. Hodnota kontraktu bola definovaná ako „vysoké desiatky miliónov eur" a realizácia má byť ukončená v prvom kvartáli 2027. Výroba už bola spustená v závodoch spoločnosti v Španielsku. Akcie koncernu rastú o viac ako 4 %.
Segment obranných spoločností čelí aj blížiacemu sa IPO spoločnosti KNDS. Výrobca okrem iného tankov Leopard 2 má debutovať na parížskej burze v priebehu niekoľkých mesiacov. Pôjde o dôležitý test sentimentu pre investorov v zbrojárských spoločnostiach, prípadne o potenciálnu podporu.
V kontexte širšieho európskeho trhu stojí za zmienku, že júl je historicky rastovým obdobím pre európske akcie. Zdroj: Bloomberg Finance
USA
Na americkej strane je najdôležitejší balík kontraktov pre Lockheed Martin v celkovej hodnote viac ako 3,1 mld. USD. Najväčšiu časť tejto sumy tvorí kontrakt v hodnote 2,99 mld. USD týkajúci sa výroby radarov Sentinel A4 a inžinierskych služieb. Práce majú trvať do júna 2031. Lockheed získal aj kontrakt súvisiaci s modernizáciou španielskych fregát triedy Álvaro de Bazán. V predburzovom obchodovaní sa ocenenie nezdá reagovať na tieto správy, čo môže naznačovať, že investori podobný kontrakt diskontovali už skôr.
Northrop Grumman získal tri kontrakty v celkovej hodnote približne 68 mil. USD. Najväčší z nich, v hodnote 49 mil. USD, sa týka údržby programu Joint Tactical Ground Station vrátane logistickej podpory a inžinierskych služieb. Spoločnosť v predburzovom obchodovaní rastie o približne 1 %.
Boeing získal kontrakt v hodnote 49,5 mil. USD na práce súvisiace s riadiacimi jednotkami pre vzduchom odpaľované strely s plochou dráhou letu. Zmluva zahŕňa testovacie súpravy a regeneráciu riadiacich jednotiek potrebných na udržanie systému ALCM. Ukončenie projektu je plánované na jún 2033. Táto spoločnosť v predburzovom obchodovaní taktiež nereaguje, avšak situácia sa môže zmeniť po otvorení obchodnej relácie.
Z pohľadu kapitálového trhu je najdôležitejší celkový obraz: obranný sektor naďalej ťaží z dlhého investičného cyklu vo vojenstve. V Európe zostáva hlavným hnacím motorom vojna na Ukrajine a obnova kapacít NATO, zatiaľ čo v Spojených štátoch je badateľná kontinuita financovania radarových, raketových a modernizačných programov – a v poslednom čase aj očakávania spojené s doplnením zásob munície spotrebovanej počas operácií v Iráne.
Nové kontrakty nemenia okamžite celkový obraz výsledkov najväčších spoločností v tomto sektore, môžu však posilniť trhový sentiment, ktorý z hľadiska prognóz a oceňovacích ukazovateľov stále nemusí plne odrážať skutočný rastový potenciál týchto spoločností.
Výzvou pre firmy však naďalej zostane nielen udržanie prílevu objednávok, ale aj ich rýchla konverzia na tržby a udržanie marží – a to súčasne so zvyšovaním výrobných kapacít bez nadmerného nárastu nákladov.
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Zhrnutie trhov: Obranné akcie sa odrážajú, európske indexy sa držia blízko historických maxím 🔼 Rheinmetall rastie o 4 %
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