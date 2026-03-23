Zemný plyn klesá 📉

- Americký zemný plyn klesol o 5,1 % na 2,935 USD/MMBtu.
- Trh reaguje na teplejšie počasie a slabší očakávaný dopyt.
- Pokles cien ropy stiahol nadol aj ďalšie energetické kontrakty.
- Geopolitická prémia slabne, pretože trh sleduje možnosť upokojenia konfliktu s Iránom.
Americké futures na zemný plyn pokračujú v poklese už druhý deň po sebe. Hlavným dôvodom je teplejší výhľad počasia, ktorý naznačuje slabší dopyt po vykurovaní aj po plyne na výrobu elektriny. Negatívne na trh zároveň pôsobí aj pokles cien ropy, ktorý vyvolal odliv kapitálu zo širších energetických komoditných košov.
Kontrakt s dodaním v apríli oslabil o 16 centov, teda približne o 5,1 %, na 2,935 USD za MMBtu. K výpredaju prispeli aj komentáre amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých prebiehajú rokovania o ukončení vojny s Iránom. Práve zmiernenie geopolitického napätia ubralo trhu časť podpory, ktorú zemný plyn v posledných dňoch nepriamo získaval z celkovej nervozity na energetických trhoch.
Hoci je americký trh so zemným plynom v krátkodobom horizonte od zahraničných energetických trhov relatívne oddelený, pohyb cien ropy má stále vplyv cez správanie investorov a presuny kapitálu medzi energetickými kontraktmi. Hneď ako ropa oslabila, pod tlak sa dostal aj plyn.
Ďalším dôležitým faktorom je počasie. Prognózy teraz ukazujú nadpriemerné teploty vo veľkej časti západných dvoch tretín USA až do začiatku apríla. To znižuje očakávania spotreby, a trh tak prehodnocuje krátkodobý výhlaď smerom nadol.
Zdroj: NOAA
Z fundamentálneho pohľadu však situácia nie je úplne jednostranná. Produkcia plynu v USA sa v pondelok pohybovala okolo 112,4 miliardy kubických stôp denne, čo predstavuje medziročný rast o 4,3 %. Celkový dopyt dosiahol približne 81,5 miliardy kubických stôp denne, medziročne teda vzrástol o 7,4 %. Export do Mexika predstavoval asi 6,3 miliardy kubických stôp denne a toky do LNG terminálov sa držali blízko 19,9 miliardy kubických stôp denne. Napriek solídnym dopytovým číslam však momentálne prevláda vplyv počasia a sentimentu.
Graf NATGAS (H1)
Cena amerického zemného plynu výrazne oslabila a aktuálne sa pohybuje okolo 2,920. Trh po krátkej stabilizácii prudko zamieril nadol a prepadol sa pod dôležitú oblasť kĺzavých priemerov, pričom EMA 50 aj SMA 100 ležia zhodne blízko 3,055–3,056. Tým sa krátkodobý technický výhlaď jasne preklopil do medvedieho nastavenia. CCI sa prepadlo hlboko do záporného pásma na približne -213,7, čo ukazuje na silný predajný tlak a zároveň na krátkodobo prepredaný stav trhu. Aj Momentum kleslo k úrovni 96,2, teda zreteľne pod neutrálnu hranicu, čo potvrdzuje slabnúcu silu kupujúcich a prevahu predávajúcich. Negatívny pohyb navyše sprevádzal zvýšený objem, čo zvyšuje význam aktuálneho výpredaja.
Z technického pohľadu je teraz kľúčové sledovať, či sa cena udrží nad supportom v oblasti 2,90. Jeho prerazenie by mohlo otvoriť priestor na ďalší pokles smerom k nižším úrovniam. Naopak, na zmiernenie negatívneho výhľadu by bolo potrebné rýchle zotavenie späť nad pásmo 3,05, kde sa teraz nachádza najbližšia výrazná rezistencia. Kým cena zostane pod touto oblasťou, krátkodobý obraz pre zemný plyn zostáva negatívny.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: Irán nemá záujem o Trumpov mierový plán
Rivian – partnerstvo s Uberom a model R2. Je to „zabijak Tesly“?
BREAKING: Zásoby ropy v USA opäť výrazne vzrástli. Ropa WTI sa drží nad 88 USD
Zhrnutie trhov 📈 Európske indexy rastú napriek napätiu medzi Iránom a USA
