US Open: Wall Street na geopolitickej horskej dráhe

Wall Street zažíva klasickú geopolitickú horskú dráhu. Volatilita je extrémna a takmer výlučne ju poháňajú udalosti spojené s konfliktom v Perzskom zálive. Ešte pred niekoľkými hodinami sa trh pripravoval na eskaláciu po vypršaní 48-hodinového ultimáta voči Iránu, aby sa vzápätí dozvedel, že bolo predĺžené o päť dní. Toto rozhodnutie prinieslo okamžitú úľavu a prudký obrat naprieč viacerými triedami aktív.
Dnešné pohyby na trhu sú v podstate zrýchlenou verziou scenára „buy the rumor, sell the news“. Pred otvorením amerického trhu trh započítaval možnosť útoku na energetickú infraštruktúru, čo tlačilo ceny ropy vyššie a zvyšovalo index volatility. Investori zároveň zohľadňovali riziko inflačného šoku a jastrabieho postoja centrálnych bánk, čo vytváralo tlak na akcie, dlhopisy aj ďalšie aktíva.
Situácia sa takmer okamžite otočila po tom, čo Donald Trump oznámil pokrok v rokovaniach s Iránom. Futures na hlavné indexy prudko posilnili a ceny ropy výrazne klesli, čo odrážalo nádej na deeskaláciu. Pozoruhodné je, že samotné Trumpove vyjadrenia a príspevky stačili na zmenu sentimentu a poslali kľúčové americké indexy opäť vyššie. Na začiatku hotovostnej seansy na Wall Street index S&P 500 rastie o viac než 1,5 %, Dow Jones pridáva 1,6 % a Nasdaq viac než 1,5 %.
To ukazuje, aký citlivý sa trh stal na jednotlivé titulky a aká malá stabilita panuje v krátkodobých trendoch. Rýchle odmietnutia zo strany Iránu túto neistotu ešte viac podčiarkujú. Investori sa pohybujú medzi krajnými scenármi a každý nový signál môže smer trhu dramaticky zmeniť.
Ropa zostáva v centre pozornosti ako hlavný kanál prenosu rizika. Obavy z narušenia v Hormuzskom prielive priamo ovplyvňujú očakávania inflácie, ocenenie úrokových sadzieb aj výkonnosť firiem. To vysvetľuje, prečo občas vidíme nezvyčajné situácie, keď sú súčasne pod tlakom akcie, dlhopisy a dokonca aj zlato.
Táto epizóda pripomína predchádzajúce obdobia, keď americká politická komunikácia spôsobovala náhle a nepredvídateľné trhové pohyby. Rozdiel je dnes v tom, že v hre nie je len sentiment investorov, ale aj reálny energetický šok, ktorý by sa mohol premietnuť do vyššej inflácie a pomalšieho ekonomického rastu.
Kontrakty na US500 (S&P 500) dnes ukazujú jasný odraz nahor. Trhy reagujú na rozhodnutie predĺžiť ultimátum voči Iránu, čo dočasne zmiernilo obavy z eskalácie v Perzskom zálive a rizika náhleho energetického šoku. Táto krátkodobá úľava sa rýchlo premieta do vyššej ochoty podstupovať riziko.
Firemné správy
Na Wall Street posilňujú technologické a polovodičové akcie vďaka signálom o zmiernení napätia na Blízkom východe, pričom odraz vedú NVIDIA (NVDA.US) a AMD (AMD.US). Zlepšujúci sa trhový sentiment prilákal investorov, ktorí sa zaujímajú o dlhodobý potenciál AI, zatiaľ čo krátkodobé zisky ukazujú, aké citlivé sú technologické firmy na geopolitické impulzy a investorský sentiment.
- Akcie Apple (AAPL.US) na začiatku seansy rastú približne o 1,5 %. Trh reaguje pozitívne na silné predaje iPhonov a rekordné tempo obmeny zariadení. Najmä používatelia v Číne svoje telefóny rýchlo obmieňajú, čo signalizuje stabilný dopyt. Apple zostáva pilierom technologického sektora, priťahuje kapitál v obdobiach neistoty a slúži ako symbol stability a inovácie.
- Berkshire Hathaway (BRKA.US) oznámila plán významnej investície do japonskej poisťovne Tokio Marine, pričom najprv získa približne 2,5 % podiel.
- Akcie Core Scientific (CORZ.US) pri otvorení rastú približne o 1 %. Spoločnosť si zabezpečila ďalších 500 miliónov dolárov úverového financovania, čím celkové financovanie vzrástlo na 1 miliardu dolárov, a podporila tak rozvoj HPC infraštruktúry a služieb v oblasti AI. Pre investorov zameraných na vysoko výkonné technológie je to dôležitý signál, že firma rozširuje svoje aktivity a zvyšuje svoju dlhodobú rastovú kapacitu.
- Akcie Palantir (PLTR.US) na začiatku seansy rastú o viac než 1,5 %. Systém Maven AI tejto spoločnosti bude oficiálne nasadený v Pentagóne, čím armáda získa pokročilé nástroje na detekciu a potláčanie hrozieb vo všetkých doménach. Tento významný kontrakt podčiarkuje dôležitosť Palantiru v obrannom sektore a môže pozitívne ovplyvniť reputáciu firmy aj jej ocenenie v očiach investorov.
