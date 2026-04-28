📉Zlato klesá o 1,5 %, keďže rastúca ropa vytvára tlak na drahé kovy

Takmer 3 % rast futures na ropu dnes vytvára tlak na ceny drahých kovov a podporuje pokračujúcu realizáciu ziskov po nedávnom odraze na trhu s kovmi. Výnosy amerických štátnych dlhopisov dnes rastú o viac ako 2 bázické body pri 10-ročných aj 5-ročných dlhopisoch. Index amerického dolára má za sebou „silný“ pohyb, keď sa počas posledných niekoľkých hodín odrazil z úrovne 98 na 98,55.
Grafy GOLD, SILVER, OIL (H1)
Zlato korigovalo z takmer 4 900 USD na 4 600 USD za uncu a zdá sa, že ak bude tento trend pokračovať, nemožno vylúčiť úrovne okolo 4 300–4 400 USD za uncu.
Zdroj: xStation5
Striebro kleslo o 12 % zo svojich lokálnych maxím a pohybuje sa blízko 73 USD za uncu, čo je približne o 40 % nižšie než 120 USD za uncu zaznamenaných na prelome januára a februára.
Zdroj: xStation5
Ceny ropy klesli z približne 112 USD na zhruba 103,7 USD za barel po silnom odraze z úrovne okolo 83 USD za barel. Úroveň 71,8 Fibonacciho teraz zrejme funguje ako významná rezistencia.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.