Zlato pod tlakom silného dolára, investori realizujú zisky 🪙

- Zlato oslabilo o 1,1 % v dôsledku silnejšieho dolára a realizácie ziskov
- USA ukladajú 15 % clo, trh reaguje na vývoj obchodnej politiky
- Dlhodobý výhľad zostáva pozitívny napriek geopolitickej neistote
Cena zlata v utorok oslabila o viac ako 1 %, keď investori začali realizovať zisky po dosiahnutí trojtýždňového maxima. Negatívny vplyv mal aj silnejší americký dolár a pretrvávajúca neistota ohľadom colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa.
Spotová cena zlata klesla na 5 172,11 USD za uncu, čím sa prerušila štvordňová séria rastu. Aprílové futures kontrakty oslabili na 5 191,50 USD. Medzitým americký dolár posilnil o 0,2 %, čím sa zlato stalo drahším pre držiteľov iných mien a krátkodobo sa znížil dopyt.
K výkyvom prispeli aj nové informácie týkajúce sa amerických ciel. Najvyšší súd USA rozhodol, že použitie núdzového zákona z roku 1977 na zavedenie ciel presahuje prezidentské právomoci. Krátko nato však vláda použila iný právny rámec a zaviedla dočasné 15 % clo na dovoz do USA. To prinieslo trhu aspoň určitú krátkodobú istotu.
Zlato tradične funguje ako bezpečné útočisko v časoch geopolitického napätia a ekonomickej neistoty. Investori teraz sústreďujú svoju pozornosť aj na ďalší vývoj na Blízkom východe. USA a Irán majú tento týždeň pokračovať v jadrových rokovaniach v Ženeve, čo môže poskytnúť ďalší impulz pre vývoj cien.
Okrem zlata mierne oslabili aj ostatné drahé kovy:
- Striebro kleslo o 0,3 % na 87,94 USD
- Platina stratila 0,2 % a klesla na 2 149,04 USD
- Palládium oslabilo o 0,2 % na 1 739,69 USD.
Graf GOLD (H4)
Cena zlata sa odrazila od predchádzajúcej korekcie a v súčasnosti sa obchoduje okolo úrovne 5 170 USD, blízko Fibonacciho úrovne 61,8 % (5 142,83 USD). Po predchádzajúcom poklese do oblasti 4 400 USD sa na trhu postupne vytvorila stabilná rastová štruktúra vyšších miním a maxím. Cena sa teraz drží nad kĺzavými priemerkami, konkrétne nad EMA 50 (5 049 USD) a SMA 100 (4 974 USD), čo potvrdzuje krátkodobý býčí trend. Okrem toho EMA 50 opäť začína mierne rásť, čo signalizuje posilňujúcu dynamiku. Z hľadiska Fibonacciho analýzy je najbližšia rezistencia na úrovni 78,6 % (5 342 £). Prekonanie tejto úrovne by otvorilo priestor smerom k predchádzajúcemu maximu 5 597 £ (100 %). Naopak, najbližšia podpora je na úrovni 50 % (5 002 USD) a pod ňou na úrovni 38,2 % (4 862 USD). CCI sa pohybuje okolo úrovne 70, čo naznačuje zvýšený nákupný tlak, ale bez extrémnych podmienok prekúpenosti.
Momentum zostáva nad neutrálnou úrovňou 100 bodov, čo podporuje pokračovanie scenára rastu. Celkovo zostáva zlato v krátkodobom rastovom trende, pričom kľúčová je reakcia trhu na rozsah 5 200 – 5 340 USD.
Zdroj: xStation5
