Zlato sa pokúša udržať nad 4 000 USD 🚩 Čo čaká drahý kov?

Cena zlata sa vrátila nad úroveň 4 000 USD za uncu a pokúša sa tam udržať napriek rastu cien ropy a eskalácii napätia na Blízkom východe. Relatívna odolnosť môže naznačovať, že investori sa čoraz viac sústreďujú na dlhodobé dôsledky energetických šokov a hospodárskeho spomalenia, namiesto toho aby reagovali výlučne na krátkodobé inflačné riziká. Ďalšiu podporu trhu poskytli slabšie než očakávané inflačné údaje (CPI a PPI) z USA, ktoré znížili tlak na ďalšie sprísňovanie politiky Fed.
Zdá sa, že investori sú čoraz menej ochotní predávať zlato len z dôvodu rastu inflačných očakávaní. Ak začnú obavy o hospodársky rast prevažovať nad inflačnými obavami, defenzívne vlastnosti zlata by sa mohli opäť stať hlavným faktorom podporujúcim ceny. Trvalý prelom nad úrovňou 4 200 – 4 300 USD by mohol naznačovať, že investori sa pokúsia o trvalejší návrat ku kovovým aktívam. Naopak, pokles pod 3 900 USD by naznačoval návrat dominancie silnejšieho dolára, vyšších výnosov dlhopisov a inflačných obáv.
Graf zlata (GOLD, interval D1)
Pri pohľade na graf cien zlata vidíme dominantný klesajúci trend, pričom cena drahého kovu sa nachádza približne 8 % pod EMA200 (červená línia). Kľúčovým odporom zostáva 23,6 % Fibonacciho retracementu posledného klesajúceho impulzu zo zimy tohto roka, pri úrovni 4 330 USD za uncu. Dôležitú podporu predstavuje úroveň 3 900 USD.
Zdroj: xStation5
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