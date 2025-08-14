Compañía de la Semana – Advanced Micro Devices (14.08.2025)

AMD (Advanced Micro Devices) es un líder mundial en la producción de procesadores avanzados y tarjetas gráficas, que ofrece soluciones innovadoras para ordenadores personales, centros de datos y dispositivos de videojuegos. La empresa ha estado compitiendo durante años con los mayores actores de la industria de semiconductores, como Intel y NVIDIA, ofreciendo productos caracterizados por un alto rendimiento, eficiencia energética y precios competitivos.

Los principales productos de AMD incluyen:

Procesadores RYZEN – una línea de procesadores de alto rendimiento diseñados para ordenadores personales y portátiles, reconocidos por su excelente rendimiento y eficiencia energética, que ofrecen una atractiva relación precio-rendimiento.

Procesadores EPYC – una serie de procesadores dirigida al mercado de servidores y centros de datos. EPYC destaca por un elevado número de núcleos, ganando cada vez más cuota de mercado en los sectores de la nube y empresarial.

Tarjetas gráficas Radeon – diseñadas tanto para jugadores como para profesionales que trabajan con gráficos 3D, edición de vídeo o computación científica. Radeon compite con las tarjetas gráficas de NVIDIA, especialmente en el segmento de GPU para videojuegos y computación paralela.

Tecnologías de semiconductores – AMD también es líder en soluciones tecnológicas innovadoras, como la arquitectura chiplet, que permite la integración eficiente de múltiples circuitos integrados, así como el uso de procesos de fabricación avanzados. Estas tecnologías de semiconductores permiten la creación de componentes electrónicos más pequeños, rápidos y energéticamente eficientes, principalmente fabricados en silicio.

Soluciones para centros de datos e inteligencia artificial – la compañía también desarrolla productos y plataformas especializados en inteligencia artificial, aprendizaje automático y computación de alto rendimiento (HPC), que requieren un enorme poder de cálculo.

Resultados destacados del segundo trimestre

AMD presentó excelentes resultados financieros en el segundo trimestre de 2025, superando significativamente las expectativas de los analistas y confirmando la fuerte posición de la compañía en el competitivo mercado de semiconductores.

Los ingresos alcanzaron los 7.685 millones de dólares, lo que supone un impresionante aumento del 32% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este importante crecimiento es el resultado de una ejecución eficaz de la estrategia y de la creciente demanda de las tecnologías avanzadas de AMD en diversos segmentos de mercado.

El beneficio neto alcanzó los 872 millones de dólares, un aumento del 229% interanual, mientras que el beneficio por acción (BPA) ascendió a 0,54 dólares, lo que representa un incremento del 238% respecto al segundo trimestre de 2024.

AMD atiende tres segmentos principales de clientes: clientes individuales y de videojuegos (Client & Gaming), centros de datos y soluciones corporativas (Data Center), y el segmento de sistemas embebidos y semiconductores (Embedded).

El segmento Client & Gaming generó 3.621 millones de dólares en ingresos, un 69% más interanual. En particular, los ingresos del segmento de clientes alcanzaron un récord de 2.500 millones de dólares, impulsados por la fuerte demanda de procesadores. Este segmento representa aproximadamente el 47% de los ingresos totales de la empresa.

El segmento Data Center aportó 3.240 millones de dólares, un 14% más que el año anterior, representando aproximadamente el 42% de los ingresos totales.

El más pequeño segmento Embedded, responsable de aproximadamente el 11-12% de los ingresos, experimentó un ligero descenso interanual, finalizando con 824 millones de dólares en ingresos.

Estrategias de desarrollo

AMD sigue una estrategia ambiciosa de inversión en tecnologías de semiconductores avanzados y en arquitecturas modernas de procesadores y tarjetas gráficas para fortalecer su posición en un mercado exigente. La compañía presta especial atención al segmento de servidores y centros de datos, ampliando continuamente la gama de procesadores EPYC para satisfacer la creciente demanda relacionada con la inteligencia artificial.

En la conferencia Advancing AI 2025, AMD presentó una gama de soluciones innovadoras que indican la dirección de desarrollo de la compañía. El lanzamiento de la nueva serie de tarjetas gráficas AMD Instinct MI350 y de los sistemas a escala de bastidor “Helios”, equipados con GPU Instinct MI400 y procesadores EPYC, destaca el compromiso de AMD para satisfacer las demandas de la IA generativa y la computación de alto rendimiento, ofreciendo escalabilidad y alta eficiencia energética.

Un desafío importante para AMD son las cambiantes condiciones geopolíticas, especialmente las tarifas de exportación planificadas sobre chips avanzados, en particular hacia China. El mercado chino se considera uno de los más importantes y grandes a nivel mundial. Un posible retorno total de la libertad de exportación de tecnologías avanzadas a China podría aportar a la empresa miles de millones de dólares en ingresos adicionales. AMD ve este mercado como un motor clave de crecimiento, especialmente en centros de datos, IA y gráficos avanzados.

Entorno de mercado

El mercado de semiconductores es uno de los sectores tecnológicos más competitivos y de más rápido crecimiento a nivel mundial. La clave del éxito en esta industria es el avance tecnológico continuo, la innovación en el diseño de circuitos integrados y la mejora de los procesos de fabricación. AMD se beneficia de la creciente demanda global de procesadores avanzados y tarjetas gráficas tanto en segmentos de consumo como empresariales, incluidos centros de datos y soluciones de IA.

La empresa compite intensamente con NVIDIA, que ha dominado durante años los mercados de tarjetas gráficas y tecnología para IA/centros de datos. Sin embargo, los últimos productos de AMD, como las tarjetas gráficas y procesadores de nueva generación, representan un verdadero desafío para el líder del mercado.

Gracias al aumento del rendimiento y a una relación precio-calidad favorable, AMD está ganando cada vez más reconocimiento entre clientes y socios clave. Con la creciente demanda de potencia de cálculo y tecnologías avanzadas, la compañía tiene posibilidades reales de competir eficazmente con NVIDIA y continuar con su crecimiento dinámico de cuota de mercado.

Actualmente, NVIDIA mantiene una posición dominante en el mercado de tarjetas gráficas, controlando alrededor del 80% del segmento de GPU para IA. No obstante, los analistas prevén que AMD podría aumentar su cuota hasta aproximadamente el 10% a finales de 2025. Dado que los productos de AMD son más baratos que las soluciones de NVIDIA —como confirman las pruebas de DeepSeek en modelos anteriores de la competencia—, esto indica una oportunidad real para que AMD amplíe significativamente su presencia en el mercado atrayendo a más clientes gracias a su competitiva relación precio-rendimiento.

Este mercado también está expuesto a retos geopolíticos y a las interrupciones relacionadas con la cadena de suministro global. Son especialmente importantes las tensiones entre Estados Unidos y China, que afectan a las regulaciones de exportación y las políticas comerciales.

Resumen de la valoración

Analizamos la valoración de AMD utilizando el método de flujo de caja descontado (DCF). Enfatizamos que la siguiente valoración es solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo de inversión o un precio objetivo preciso de la acción.

Se proyecta que el crecimiento medio anual de los ingresos de AMD sea de dos dígitos, alrededor del 25-30%. Nuestras previsiones utilizan una tasa de crecimiento del 30%, destacando la importancia del retorno de la compañía al mercado chino. El acceso a un mercado tan grande y dinámico es extremadamente valioso para AMD y puede contribuir significativamente al crecimiento de los ingresos. El mercado chino, como uno de los más grandes a nivel global, ofrece vastas oportunidades de desarrollo, formando la base de nuestra perspectiva positiva sobre el futuro de la compañía.

Además, los productos de AMD tienen un precio más favorable en comparación con las soluciones competitivas de NVIDIA. Esto da esperanzas de que un número creciente de gigantes tecnológicos elijan sus procesadores y tarjetas gráficas para sus centros de datos y soluciones de IA, lo que podría acelerar aún más el crecimiento de los ingresos y fortalecer la posición de mercado de la compañía.

Un elemento clave de la valoración fue la determinación del coste medio ponderado de capital (WACC). Basándonos en la situación actual del mercado y en las características del sector tecnológico, el coste del capital propio se estima en alrededor del 12%. AMD tiene un nivel de endeudamiento moderado, lo que significa que, aunque la deuda no es baja, la compañía la gestiona eficazmente, por lo que el coste de la deuda tiene un impacto limitado pero importante en el coste total del capital. Para los valores terminales, asumimos una tasa de crecimiento de los ingresos del 2%, y otros parámetros se basaron en promedios de cinco años.

Según nuestras suposiciones, la valoración de AMD es de 364,9 dólares por acción, aproximadamente un 110% superior al precio de mercado actual. Por lo tanto, la valoración actual de la acción es significativamente inferior a lo que sugiere nuestro modelo, lo que indica un potencial de crecimiento. Creemos que AMD tiene perspectivas de un desarrollo dinámico adicional, impulsado por la creciente demanda de procesadores modernos, tarjetas gráficas y expansión a mercados estratégicos como China.

Los mercados de IA, centros de datos y videojuegos están creciendo rápidamente, y AMD aumenta constantemente su presencia en estos segmentos. Los inversores aprecian cada vez más la innovación de la compañía y su capacidad para ganar cuota de mercado, lo que se refleja en las previsiones de crecimiento.

La valoración es muy sensible a las suposiciones, por lo que a continuación presentamos una matriz de variaciones en la dinámica de ventas y en el WACC.

Análisis técnico

Desde una perspectiva de análisis técnico, AMD se encuentra en una clara tendencia alcista, lo que se ve respaldado por los sólidos fundamentos de la compañía. Los factores que favorecen a AMD incluyen un rápido desarrollo tecnológico, una valoración más atractiva en comparación con su principal competidor, NVIDIA, y, sobre todo, una creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial, así como el planificado retorno al mercado chino.

El momento actual del precio no indica un debilitamiento de la tendencia alcista, y si persisten las condiciones favorables en la industria de semiconductores, la continuación de la subida parece probable.

