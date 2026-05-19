Budou v Česku léky na hubnutí zdarma? 💊

- Obezita je v Česku stále závažnějším zdravotním problémem
- Týká se přibližně 20 % dospělých a zhruba 12 % dětí
- Léky by mohly být hrazené ze zdravotního pojištění
Obezita patří v Česku mezi stále závažnější zdravotní problémy. Týká se přibližně 20 % dospělých a také zhruba 12 % dětí. Nejde přitom jen o estetickou otázku. Obezita výrazně zvyšuje riziko cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění i dalších zdravotních komplikací.
V posledních letech se do popředí dostávají moderní léky na obezitu, které mohou části pacientů výrazně pomoci. Mezi nejznámější přípravky patří léky od společnosti Novo Nordisk, například Ozempic a Wegovy, jejichž účinnou látkou je semaglutid. Hlavním konkurentem je dnes Eli Lilly s léky Mounjaro a Zepbound, které jsou založené na tirzepatidu.
Právě boom těchto léků se stal jedním z největších příběhů ve farmaceutickém sektoru posledních let. Novo Nordisk výrazně těžil z nástupu GLP-1 léků, zatímco Eli Lilly si díky Mounjaru a Zepboundu udržela velmi silný růstový příběh a její akcie patřily mezi nejsilnější velké farmaceutické tituly.
V Česku je moderní léčba obezity dostupná už dnes, pacienti si ji ale většinou platí sami. To je pro mnoho lidí zásadní překážka, protože jde o finančně náročnou léčbu. Podle konkrétního přípravku a dávkování se měsíční náklady pohybují přibližně od 2 000 do 10 000 korun. Podle odhadů tyto léky v Česku užívají desítky tisíc lidí, přičemž se mluví zhruba o 80 tisících pacientech.
Situace se ale může začít měnit. Jedním z hlavních témat současné debaty je možnost, že by moderní léky na hubnutí mohly být u vybraných pacientů hrazené ze zdravotního pojištění. Nešlo by však o plošnou úhradu pro všechny zájemce. Diskuse se zatím zaměřuje hlavně na pacienty s nejtěžší formou obezity, tedy zejména na případy obezity třetího stupně.
Zvažovaná úhrada by se mohla týkat především mladších pacientů. Jednou ze skupin jsou děti a dospívající od 12 do 18 let, druhou mladí dospělí od 19 do 25 let. Důvodem je snaha zasáhnout v době, kdy má léčba největší šanci ovlivnit dlouhodobý zdravotní vývoj. Pokud se obezitu podaří řešit včas, může to snížit riziko vážných komplikací v dospělosti.
Moderní léky na obezitu ovlivňují pocit hladu, sytosti a metabolické procesy v těle. Samy o sobě ale nejsou jednoduchým řešením pro každého. Měly by být součástí širší odborné péče, která zahrnuje také změnu životního stylu, úpravu stravování, pohyb a pravidelné sledování lékařem.
