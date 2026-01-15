Fresenius Medical Care Prognose: Stärkster DAX Verlierer

Das Jahreshoch, dass die Fresenius Medical Care Aktie im Mai 2025 formatiert hatte, wurde direkt zu Gewinnmitnahmen genutzt, die auch einen ausgeprägten Charakter hatten. Die Schwäche hat bis Anfang August angehalten. Nach einer kleinen Zwischenerholung gab das Papier Anfang November dynamisch und mit Momentum nach. Nachfolgend konnte sich die Aktie nur stabilisieren, bisher aber keine nennenswerte Erholung abbilden.

► Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME

🚀 Key Takeaways

Fresenius Medical Care stärkster DAX Verlierer: FME verlor per Xetra-Schluss -6,47% und war damit der größte Tagesverlierer im DAX 40. Fresenius Medical Care Prognose bleibt bärisch: Die Aktie scheitert wiederholt an der SMA20 (~39,98 EUR) und fiel zuletzt per GAP down darunter – neue Tiefs sind möglich. Wichtige Kurszonen im Fokus: Auf der Unterseite sind 35,00 EUR sowie 33,00/32,50 EUR relevante Ziele; eine Erholung würde erst mit Gap-Close bei 39,47 EUR und Rücklauf zur SMA20 beginnen.

Am gestrigen Handelstag (14.01.2026) zeigten sich die DAX-Werte insgesamt uneinheitlich: Per Xetra-Schluss notierten 24 Aktien im Plus, während 16 Titel mit Abschlägen aus dem Handel gingen.

DAX Verlierer am Mittwoch: Fresenius Medical Care

Das Ende der Tabelle belegte Fresenius Medical Care (FME). Die Aktie verlor per Xetra-Schluss 6,47 Prozent und war damit der stärkste Tagesverlierer im DAX 40. Ebenfalls unter Druck standen Zalando mit -2,96 Prozent sowie SAP mit -2,94 Prozent.

Fresenius Medical Care Prognose: Chartcheck im Tageschart (Daily)

Im Tageschart bleibt das Bild klar schwach. Das Jahreshoch aus Mai 2025 wurde unmittelbar für Gewinnmitnahmen genutzt, die deutlich ausgeprägt waren. Die Schwächephase hielt bis Anfang August an. Nach einer kurzen Zwischenerholung folgte Anfang November eine dynamische Abwärtsbewegung mit Momentum. Seitdem konnte sich die Aktie zwar stabilisieren, eine nachhaltige Erholung ist jedoch bislang ausgeblieben.

Auffällig ist: Anfang Oktober konnte sich die Aktie zwar kurzfristig über alle drei gleitenden Durchschnittslinien schieben, schaffte es aber nicht, sich im Anschluss von der SMA200 (aktuell 44,60 EUR) nach oben zu lösen. Im Zuge des letzten Rücksetzers wurden alle drei Linien erneut unterschritten.

In den vergangenen Handelswochen scheiterte Fresenius Medical Care mehrfach an der SMA20 (aktuell 39,98 EUR). Zwar kam es zwischenzeitlich zu Ausbrüchen über diese Linie, doch die Kaufkraft ließ jeweils schnell nach. Auch der letzte Aufwärtsimpuls wurde in den letzten Handelstagen wieder abverkauft. Gestern löste sich die Aktie schließlich mit einem GAP down nach unten von der SMA20.

Fazit Tageschart: Das Setup bleibt bärisch zu interpretieren.

Szenario 1: Abwärtsbestätigung (bärisch)

Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, ist eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung mit einer weiteren roten Tageskerze möglich. Neue Tiefs wären dann denkbar.

Potenzielle Anlaufziele:

35,00 EUR

33,00 EUR / 32,50 EUR

Szenario 2: Erholung (technische Gegenbewegung)

Wird der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt, könnte sich die kurzfristige Laufrichtung drehen und eine grüne Tageskerze ausbilden. Dann hätte die Aktie zunächst die Chance, das offene GAP bei 39,47 EUR zu schließen und wieder in Richtung SMA20 zu laufen. Mehr Potenzial auf der Oberseite erscheint auf Basis der aktuellen Kursmuster kurzfristig begrenzt.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Fresenius Medical Care Prognose: bärisch

Chartcheck im 4h-Chart: Fresenius Medical Care Prognose kurzfristig

Auch im 4h-Chart zeigt sich die Schwäche. Im Oktober lief die Aktie zunächst an die SMA50 (aktuell 39,99 EUR) heran, kam jedoch im Bereich SMA50 / SMA20 nicht entscheidend weiter. Danach folgte eine dynamische Abwärtsbewegung unter die SMA200 (aktuell 42,31 EUR).

In den vergangenen drei Handelsmonaten bewegte sich die Aktie seitwärts rund um SMA50 und SMA20, die als „Magnetzone“ sowohl auf der Unter- als auch Oberseite wirkten. Der letzte Versuch einer Aufwärtsauflösung scheiterte erneut, anschließend ging es wieder unter die SMA20 zurück.

Solange Fresenius Medical Care unter der SMA20 notiert, bleibt eine Fortsetzung der Schwäche wahrscheinlich. Die relevanten Kursziele auf der Unterseite decken sich mit der Tagesbetrachtung.

Für eine nachhaltigere Entspannung müsste sich die Aktie klar über der SMA50 etablieren. Voraussetzung wäre zunächst das Schließen des Gaps sowie die Rückeroberung der SMA20. Ob diese Kursmuster in den kommenden Handelstagen auftreten, bleibt abzuwarten.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Fresenius Medical Care Prognose: bärisch

Tagesprognose (gemäß aktueller Einschätzung)

Abwärts

Wichtige Kursmarken Fresenius Medical Care (FME)

Widerstände

38,91

39,26

39,35

39,47 (GAP)

39,95

39,98

39,99

40,76

41,68 (GAP)

42,31

44,60

45,72 (GAP)

Unterstützungen

35,00

32,50

30,19

25,51

* per Xetra-Schluss