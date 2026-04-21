Porsche Automobil Holding Prognose: Aktie im Fokus - Bewertung, Ausblick und Chartanalyse

- Schwache operative Entwicklung
- Attraktive Bewertung
- Charttechnisch angeschlagen
- Schwache operative Entwicklung
- Attraktive Bewertung
- Charttechnisch angeschlagen
Die Porsche Automobil Holding steht aktuell im Fokus der Anleger. Im 1. Quartal 2026 verzeichnete der Konzern einen deutlichen Rückgang der Auslieferungen im Jahresvergleich. Insgesamt wurden 60.991 Fahrzeuge ausgeliefert - ein Minus von 15 Prozent.
Der Cayenne bleibt mit 19.183 Einheiten das meistgefragte Modell, gefolgt vom Macan.
► Porsche Automobil Holding WKN: PAH003 | ISIN: DE000PAH0038 | Ticker: PAH3
⚡ Key Takeaways
- Schwache operative Entwicklung: Absatzrückgang im Jahresvergleich belastet die kurzfristige Porsche Automobil Holding Prognose, insbesondere durch schwache Nachfrage in China und Modellumstellungen.
- Attraktive Bewertung: Niedriges KGV und solide Dividendenrendite sprechen dafür, dass die Aktie im Fokus vieler Investoren bleibt und fundamental als unterbewertet gilt.
- Charttechnisch angeschlagen: Solange wichtige Widerstände nicht überwunden werden, überwiegt das Risiko weiterer Rücksetzer mit einer eher seitwärts bis abwärts gerichteten Tendenz.
Fundamentaldaten der Porsche Automobil Holding
- Aktueller Preis: 33,14 EUR
- Marktkapitalisierung: 5,07 Mrd. EUR
- Umsatz 2024: 3,44 Mrd. EUR
- Eigenkapitalquote (2024): 81,72 %
- KGV 2025 (Prognose): 3,11
- 4-Wochen-Performance: -2,99 %
- Dividendenrendite 2025 (Prognose): 5,65 %
- Bewertung: leicht unterbewertet
- Branche: Automobilproduktion
Porsche Automobil Holding Prognose: Absatzentwicklung unter Druck
Zum Jahresstart 2026 zeigt sich eine schwächere operative Entwicklung. Gründe für den Rückgang sind:
- Auslaufen des 718 mit Verbrennungsmotor
- Übergangsphase beim vollelektrischen Macan
- Schwache Nachfrage in China
Regionale Entwicklung:
- China: -21 % auf 7.519 Fahrzeuge
- Deutschland: +4 % auf 7.778 Fahrzeuge
- Europa (ohne Deutschland): -18 % auf 14.710 Fahrzeuge
- Nordamerika: -11 % auf 18.344 Fahrzeuge
Nordamerika bleibt mit 30 % Anteil der wichtigste Markt, gefolgt von Europa (24 %), Deutschland (13 %) und China (12 %).
Ein zentraler Wachstumstreiber in der Porsche Automobil Holding Prognose ist die geplante Einführung des vollelektrischen Cayenne.
Chartanalyse: Aktie im Fokus
Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Aktie bewegt sich aktuell in einem technisch angeschlagenen Umfeld:
- Wichtige Durchschnittslinien:
- SMA20: 33,54 EUR
- SMA200: 35,57 EUR
Nach mehreren gescheiterten Versuchen, sich nachhaltig über der SMA200 zu etablieren, bleibt der Aufwärtstrend fragil.
Bullisches Szenario:
- Stabilisierung über 33,54 EUR (SMA50-Niveau)
- Break über 37,95 EUR aktiviert weiteres Potenzial
- Mögliche Kursziele: Jahreshoch, danach 68,00 - 70,00 EUR
Bärisches Szenario:
- Rückfall unter SMA20
- Test des Jahrestiefs möglich
- Erweiterte Ziele: 28,00 EUR und 23,18 EUR
Einschätzung: bärisch bis neutral
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Mittelfristige Porsche Automobil Holding Prognose (12–18 Monate)
Das Chartbild bleibt angespannt. Trotz kurzfristiger Erholungen überwiegt das Risiko weiterer Rücksetzer, solange die Aktie unter 37,95 EUR notiert.
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Erwartet wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung.
4-Stunden-Chart: Kurzfristiger Ausblick
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein neutrales Bild:
- SMA20: 32,70 EUR
- SMA50: 32,04 EUR
- SMA200: 34,33 EUR
Die Aktie konnte sich zwar von den Tiefs lösen, bleibt aber unter der wichtigen SMA200.
Wichtige Marke:
- GAP bei 35,91 EUR als kurzfristiger Trigger für Aufwärtsdynamik
Risiko:
- Rückfall Richtung Jahrestief bei anhaltender Schwäche
Einschätzung: neutral
Fazit: Porsche Automobil Holding Prognose
Die Porsche Automobil Holding bleibt eine fundamental günstig bewertete Aktie im Fokus, jedoch mit kurzfristigen operativen und charttechnischen Belastungsfaktoren.
Während die Bewertung und Dividendenrendite attraktiv erscheinen, dominieren aktuell schwache Absatzzahlen und ein angeschlagenes Chartbild.
Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von der Nachfragebelebung sowie der erfolgreichen Einführung neuer Elektromodelle ab.
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FAQ zur Porsche Automobil Holding Prognose
Wie lautet die aktuelle Porsche Automobil Holding Prognose?
Die aktuelle Porsche Automobil Holding Prognose ist kurzfristig verhalten. Analysten erwarten eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung, da schwächere Absatzzahlen im Jahresvergleich und ein angeschlagenes Chartbild belasten.
Warum steht die Porsche Aktie im Fokus?
Die Aktie im Fokus steht aufgrund einer Kombination aus attraktiver Bewertung, hoher Dividendenrendite und gleichzeitig schwächerer operativer Entwicklung. Besonders der Absatzrückgang und die Transformation zur Elektromobilität sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit.
Ist die Porsche Automobil Holding Aktie unterbewertet?
Ja, auf Basis der aktuellen Kennzahlen gilt die Aktie als leicht unterbewertet. Ein niedriges KGV und eine solide Eigenkapitalquote sprechen für eine attraktive fundamentale Bewertung.
Welche Risiken bestehen für die Porsche Automobil Holding Prognose?
Zu den wichtigsten Risiken zählen schwache Nachfrage in China, rückläufige Auslieferungen im Jahresvergleich sowie technische Schwäche im Chart. Zudem bleibt die Transformation hin zu Elektrofahrzeugen ein Unsicherheitsfaktor.
Welche Chancen hat die Porsche Aktie?
Wachstumspotenzial ergibt sich vor allem durch neue Elektromodelle wie den vollelektrischen Cayenne sowie eine mögliche Stabilisierung der globalen Nachfrage.
Welche Kursmarken sind bei der Porsche Aktie wichtig?
Wichtige Widerstände liegen im Bereich von 35,91 EUR und 37,95 EUR. Unterstützungen befinden sich unter anderem bei rund 32,70 EUR sowie im Bereich der Jahrestiefs.
Für wen ist die Porsche Automobil Holding Aktie interessant?
Die Aktie eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die auf eine Erholung der Automobilbranche und den Erfolg der Elektromobilitätsstrategie setzen.
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