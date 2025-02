Börsen-Highlights für das neue Jahr: So finden Sie die besten Aktien 2025

Lesezeit: 24 Minute(n)

Die Börsen liefen im vorherigen Jahr sehr gut. Investoren konnten vor allem in den USA hohe Renditen erzielen, nachdem die Märkte dort aufgrund des Wahlsiegs von Donald Trump nochmals zulegten. Vielleicht wollen auch Sie 2025 den Schritt an die Börse wagen, brauchen dazu aber noch einiges an Know How. Dieser Ratgeber vermittelt Ihnen zunächst die wichtigsten Grundlagen zum Thema Aktien und verrät Ihnen anschließend, wie Sie in diesem Jahr die besten Titel finden können.

Beste Aktien 2025: Was sind Aktien?

Aktien spielen eine zentrale Rolle an den Finanzmärkten und sind eine der beliebtesten Anlageformen für Investoren weltweit. Doch bevor Sie sich entscheiden, in Aktien zu investieren, ist es wichtig zu verstehen, was genau eine Aktie ist und welche Chancen und Risiken mit ihr verbunden sind.



Aktien Definition

Aktien sind Wertpapiere, die einen Anteil am Grundkapital eines Unternehmens repräsentieren. Sie verbriefen das Recht des Aktionärs, am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens teilzuhaben, beispielsweise durch Dividendenzahlungen oder Kurssteigerungen. Darüber hinaus können Aktionäre in der Regel bei Hauptversammlungen des Unternehmens über wichtige Entscheidungen mitbestimmen.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Stammaktien, die Stimmrechte gewähren, und Vorzugsaktien, die für gewöhnlich keine Stimmrechte bieten, aber häufig mit höheren Dividenden ausgestattet sind.

Der Handel mit Aktien findet hauptsächlich an Börsen statt, wo sie je nach Angebot und Nachfrage zu variierenden Preisen gekauft und verkauft werden können. Aktien sind ein zentraler Bestandteil vieler Anlagestrategien, da sie eine Möglichkeit bieten, langfristig Vermögen aufzubauen, jedoch sind sie auch mit Risiken wie Kursverlusten verbunden.



Arten von Aktien

Aktien lassen sich nach verschiedenen Kriterien kategorisieren, wie etwa Marktkapitalisierung, Geschäftsstrategie oder Risiko-Rendite-Profil. Untenstehend finden Sie die wichtigsten Arten von Aktien, die Anleger kennen sollten:

Blue-Chip-Aktien



Blue Chips sind Aktien von etablierten, finanzstarken und international bekannten Unternehmen, die in ihrer Branche führend sind. Beispiele hierfür sind große Technologiekonzerne, Banken oder Konsumgüterhersteller. Diese Unternehmen zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung, eine stabile Geschäftsentwicklung und oft regelmäßige Dividendenzahlungen aus. Vorteile : Stabilität, langfristige Wertsteigerung, geringeres Risiko.

: Stabilität, langfristige Wertsteigerung, geringeres Risiko. Nachteile: Potenziell geringere Wachstumsraten im Vergleich zu kleineren Unternehmen. Penny Stocks



Penny Stocks sind Aktien kleinerer Unternehmen, die unter einem bestimmten Kurswert gehandelt werden (z. B. unter 5 Euro). Sie haben eine geringe Marktkapitalisierung und werden häufig außerhalb großer Börsen gehandelt. Vorteile : Hohe Gewinnpotenziale bei erfolgreicher Unternehmensentwicklung.

: Hohe Gewinnpotenziale bei erfolgreicher Unternehmensentwicklung. Nachteile: Sehr hohes Risiko, geringe Liquidität und anfälliger für Manipulationen. Growth Aktien



Growth Aktien, oder auch Wachstumsaktien, stammen von Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Umsatz- oder Gewinnwachstum aufweisen. Sie reinvestieren häufig ihre Gewinne, anstatt Dividenden auszuschütten, um weiteres Wachstum zu finanzieren. Beispiele sind junge Technologieunternehmen oder innovative Start-ups. Vorteile : Hohe Kurssteigerungspotenziale, attraktives Risiko-Rendite-Profil für langfristige Anleger.

: Hohe Kurssteigerungspotenziale, attraktives Risiko-Rendite-Profil für langfristige Anleger. Nachteile: Höheres Risiko, insbesondere in wirtschaftlichen Abschwüngen. Value Aktien



Value Aktien werden als unterbewertet angesehen und weisen oft niedrige Kennzahlen wie ein geringes Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) oder Kurs-Buchwert-Verhältnisse (KBV) auf. Anleger setzen darauf, dass der Markt den wahren Wert beziehungsweise inneren Wert des Unternehmens über kurz oder lang erkennt. Vorteile : Relativ sicher, häufig mit regelmäßigen Dividenden.

: Relativ sicher, häufig mit regelmäßigen Dividenden. Nachteile: Potenziell geringere Wachstumsraten. Dividenden Aktien



Diese Aktien werden von Unternehmen ausgegeben, die einen Großteil ihrer Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Typische Beispiele für Dividenden Aktien sind Versorgerunternehmen oder große Konsumgüterhersteller. Vorteile : Stetiger Einkommensstrom, besonders attraktiv in Niedrigzinsphasen.

: Stetiger Einkommensstrom, besonders attraktiv in Niedrigzinsphasen. Nachteile: Begrenztes Wachstumspotenzial, da die Konzerne meist bereits eine dominante Marktstellung erreicht haben. Zyklische Aktien



Zyklische Aktien sind von der wirtschaftlichen Entwicklung stark abhängig. Unternehmen aus Branchen wie Automobil, Reisen oder Bauwesen gehören in diese Kategorie. Vorteile : Hohe Renditen in Boomphasen der Wirtschaft.

: Hohe Renditen in Boomphasen der Wirtschaft. Nachteile: Starke Schwankungen oder Verluste in Abschwungphasen.



Aktien vs. ETFs

Beim Investieren stehen Anleger oftmals vor der Entscheidung, ob sie in einzelne Aktien oder in Exchange Traded Funds (ETFs) investieren sollten. Beide Anlageformen haben spezifische Merkmale, Vor- und Nachteile, die je nach Strategie und Risikobereitschaft abgewogen werden müssen.

1. Aktien

Aktien sind Einzelinvestitionen in ein spezifisches Unternehmen. Als Aktionär werden Sie Miteigentümer der Firma und können von Kurssteigerungen und Dividenden profitieren.

Vorteile:

Potenzial für hohe Renditen durch gezielte Auswahl erfolgreicher Unternehmen.

Direkte Mitbestimmung auf Hauptversammlungen (bei Stammaktien).

Möglichkeit, in bestimmte Branchen oder Unternehmen zu investieren.

Nachteile:

Überdurchschnittliches Risiko durch mangelnde Diversifikation. Wenn das Unternehmen schlecht performt, kann der gesamte investierte Betrag gefährdet sein.

Erfordert umfangreiche Recherche und Marktkenntnisse.

2. ETFs

ETFs sind Fonds, die an der Börse gehandelt werden und meist einen Index (z. B. den S&P 500 oder DAX) nachbilden. Sie bündeln eine Vielzahl von Aktien oder anderen Anlageklassen, wodurch Anleger indirekt in viele Unternehmen gleichzeitig investieren.

Vorteile:

Breite Diversifikation senkt das Risiko, weil die Anlage auf viele Unternehmen verteilt ist.

Geringe Kosten durch passive Verwaltung, insbesondere im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds.

Einfache Handhabung, da ETFs Zugang zu ganzen Märkten oder Branchen mit nur einem Kauf bieten.

Nachteile:

ETFs spiegeln die durchschnittliche Performance eines Index wider, sodass sowohl die Aktien mit einer guten als auch die mit einer schlechteren Performance gekauft werden.

Kein direkter Einfluss auf einzelne Unternehmen, da die Zusammensetzung durch den zugrunde liegenden Index bestimmt wird.



Für wen eignen sich Aktien oder ETFs?

Aktien sind ideal für erfahrene Anleger, die Zeit, Lust und Wissen haben, um einzelne Unternehmen zu analysieren und ihre Entscheidungen zu überwachen. Sie eröffnen die Möglichkeit, gezielt von Erfolgsgeschichten zu profitieren, bergen aber auch höhere Risiken.

ETFs sind besonders für Anfänger oder passive Anleger passend, die eine breite Diversifikation mit minimalem Aufwand suchen. Sie bieten die kosteneffiziente Gelegenheit, langfristig in den Markt zu investieren, ohne aufwändig einzelne Aktien auswählen zu müssen.



So finden Sie die besten Aktien 2025

Das neue Jahr ist nun da. Ob Sie 2025 nutzen wollen, um an der Börse einzusteigen oder bereits ein erfahrenerer Anleger sind – an den besten Aktien sind Sie sicherlich interessiert. Wie Sie diese effektiv aufspüren, zeigen wir Ihnen nun.



Wichtige Kriterien bei der Auswahl

Um die besten Aktien des Jahres 2025 zu finden, brauchen Sie gute Analysefähigkeiten und sollten sich außerdem an den folgenden Aspekten orientieren:

Fundamentaldaten untersuchen



Die Fundamentalanalyse ist der Grundstein für die Bewertung einer Aktie. Dabei werden finanzielle Kennzahlen eines Unternehmens betrachtet, um dessen wirtschaftliche Gesundheit zu beurteilen. Umsatz und Gewinnwachstum : Unternehmen mit stabilem und kontinuierlichem Wachstum sind oft eine gute Wahl. Achten Sie auf Firmen, deren Gewinne in den letzten Jahren gestiegen sind und auch in Zukunft wachsen sollen.

: Unternehmen mit stabilem und kontinuierlichem Wachstum sind oft eine gute Wahl. Achten Sie auf Firmen, deren Gewinne in den letzten Jahren gestiegen sind und auch in Zukunft wachsen sollen. Verschuldung : Prüfen Sie das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital (Debt-to-Equity-Ratio). Unternehmen mit niedriger Verschuldung haben mehr Spielraum für Wachstum und sind in Krisen weniger gefährdet, weil Überschüsse nicht für den Kapitaldienst bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden müssen.

: Prüfen Sie das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital (Debt-to-Equity-Ratio). Unternehmen mit niedriger Verschuldung haben mehr Spielraum für Wachstum und sind in Krisen weniger gefährdet, weil Überschüsse nicht für den Kapitaldienst bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden müssen. Dividendenrendite: Falls regelmäßige Einnahmen für Sie wichtig sind, ziehen Sie Konzerne mit attraktiven Dividenden in Betracht. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle wachstumsstarken Unternehmen Dividenden ausschütten. Außerdem ist die Kennzahl der Dividendenrendite gerade bei volatilen Aktien nicht immer aussagekräftig. Bewertung der Aktie



Die Bewertung zeigt, ob eine Aktie gegenwärtig unter- oder überbewertet ist. Hierfür stehen verschiedene Kennzahlen zur Verfügung, die einfach berechenbar sind. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) : Ein niedriges KGV kann auf eine günstige Bewertung hindeuten, während ein hohes KGV Wachstumserwartungen signalisiert. Es ist sinnvoll, diese Kennzahl stets vor dem Hintergrund des Branchenmittels zu beurteilen. Bei einem besonders hohen oder niedrigen Wert sollten Sie die Ursachen hierfür evaluieren.

: Ein niedriges KGV kann auf eine günstige Bewertung hindeuten, während ein hohes KGV Wachstumserwartungen signalisiert. Es ist sinnvoll, diese Kennzahl stets vor dem Hintergrund des Branchenmittels zu beurteilen. Bei einem besonders hohen oder niedrigen Wert sollten Sie die Ursachen hierfür evaluieren. Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) : Es gilt als gute Ergänzung, um den aktuellen Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens zu betrachten. Seien Sie sich aber bewusst, dass unterschiedliche Rechnungslegungsstandards zu abweichenden Buchwerten führen können. In diesem Fall ist die Kennzahl nicht mehr wirklich hilfreich.

: Es gilt als gute Ergänzung, um den aktuellen Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens zu betrachten. Seien Sie sich aber bewusst, dass unterschiedliche Rechnungslegungsstandards zu abweichenden Buchwerten führen können. In diesem Fall ist die Kennzahl nicht mehr wirklich hilfreich. Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV): Dieses ist besonders wichtig bei Wachstumsunternehmen, die noch keine Profite erzielen. Außerdem unterliegt der Umsatz als buchhalterische Größe, anders als Gewinne, kaum Manipulationsmöglichkeiten. Kosten beachten



Die Kosten können langfristig die Rendite erheblich beeinflussen, insbesondere bei häufigem Handel. Transaktionsgebühren : Vergleichen Sie die Handelsgebühren Ihres Brokers. Bei einigen Anbietern wie XTB können Sie Aktien bis zu einem gewissen Umsatz ohne Kommissionen handeln.

: Vergleichen Sie die Handelsgebühren Ihres Brokers. Bei einigen Anbietern wie XTB können Sie Aktien bis zu einem gewissen Umsatz ohne Kommissionen handeln. Steuern: Berücksichtigen Sie die steuerlichen Auswirkungen auf Kapitalgewinne und Dividenden, die von Land zu Land variieren können. In Deutschland beispielsweise wird die Abgeltungssteuer in Höhe von pauschalen 25 Prozent fällig. Wettbewerbsvorteile identifizieren



Unternehmen mit einem sogenannten wirtschaftlichen Burggraben sind langfristig oft erfolgreicher. Dazu zählen: Markenstärke : Etablierte Marken wie Apple oder Coca-Cola haben loyale Kunden und verfügen über eine enorme Preissetzungsmacht.

: Etablierte Marken wie Apple oder Coca-Cola haben loyale Kunden und verfügen über eine enorme Preissetzungsmacht. Technologische Überlegenheit: Firmen mit einzigartigen Technologien oder Patenten sind gut gegen Konkurrenz geschützt, weil sie hohe Markteintrittsbarrieren aufbauen können. Management und Unternehmensführung



​​​​​​​Ein starkes Managementteam und eine klare Vision sind entscheidend für den langfristigen Erfolg. Achten Sie auf: Erfahrung und Erfolgsbilanz : Hat das Managementteam in der Vergangenheit bewiesen, dass es in der Lage ist, das Unternehmen durch verschiedene Marktphasen zu führen?

: Hat das Managementteam in der Vergangenheit bewiesen, dass es in der Lage ist, das Unternehmen durch verschiedene Marktphasen zu führen? Aktionärsfreundlichkeit: Unternehmen, die sich auf die Interessen ihrer Aktionäre konzentrieren, wie z. B. durch Aktienrückkäufe, sind oft zuverlässige Investitionen.

Damit Sie ein möglichst umfassendes Bild von einem Unternehmen und damit eine solide Entscheidungsgrundlage erhalten, sollten Sie die vorgenannten Kriterien allesamt prüfen.



Trends 2025: Diese Branchen stehen im Fokus

In den vergangenen Jahren konnten vor allem Unternehmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz teils spektakuläre Wertsteigerungen und hochattraktive Renditen für ihre Investoren erzielen. Wird das auch 2025 so bleiben oder drängen sich möglicherweise andere Branchen in den Vordergrund?

Erneuerbare Energien und Klimaschutz

Die Erderwärmung ist bereits seit Jahren das vielleicht dringlichste Thema der Menschheit. Obwohl sie aufgrund vieler anderer Krisen und Kriege oft etwas in den Hintergrund gerät, verliert sie keineswegs an Bedeutung. Auch 2025 müssen Regierungen und private Unternehmen deshalb massiv in erneuerbare Energien und den Klimaschutz investieren, um die Ziele der Vereinten Nationen und des europäischen Green Deals einhalten zu können. Für Investoren könnten in diesem Kontext Solar- und Windkraftanlagenhersteller oder Unternehmen, die Energiespeichertechnologien und Lösungen zur Dekarbonisierung anbieten, interessant sein.

Technologie und Künstliche Intelligenz

Trotz zuletzt beeindruckender Fortschritte dürfte der Bereich KI noch immer am Anfang stehen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind riesig, sei es im Finanzwesen, der Medizin oder der Logistik. Doch auch andere Technologien wie etwa Quantencomputing oder Automatisierungslösungen sollten aufgrund ihrer erheblichen Innovationskraft und der ermöglichten Effizienzsteigerungen im Jahr 2025 wichtig bleiben. Interessierte Anleger können sich etwa bei Unternehmen, die Halbleiter, KI-Software oder Cloud-Infrastrukturen entwickeln, nach spannenden Investmentchancen umsehen.

Elektro- und nachhaltige Mobilität

Die Art und Weise, wie sich Menschen in Zukunft fortbewegen, dürfte sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund des bereits angesprochenen Klimawandels verändern. Schon heute werden strenge Emissionsvorgaben erlassen, die die Automobilindustrie zu einer Transformation bewegen sollen. In Ländern wie China greift der Staat den Unternehmen zudem mit milliardenschweren Subventionen unter die Arme, um den Sektor sukzessive in Richtung Elektromobilität zu manövrieren. An der Börse könnten somit vor allem solche Firmen profitieren, die Ladeinfrastrukturen oder Elektrofahrzeuge anbieten. Aber auch Unternehmen mit Recyclinglösungen für Altbatterien sollten nicht außer Acht gelassen werden.

Gesundheitswesen und Biotechnologie

Der demographische Wandel in den meisten Industrienationen und die damit verbundene Alterung der Bevölkerung treiben die Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen an. Daneben eröffnen Fortschritte unter anderem in der Gen- und Zelltherapie völlig neue Behandlungsmöglichkeiten. Auch das Thema personalisierte Medizin dürfte 2025 weiter an Bedeutung gewinnen. Für Investoren ergeben sich daher möglicherweise Chancen bei Anbietern von Telemedizin-Plattformen. Dasselbe gilt für Firmen, die im Bereich der Geneditierung oder Diagnosetechnologien tätig sind.

Cybersicherheit

Mit der zunehmenden Verlagerung sämtlicher Lebensbereiche in den digitalen Raum steigen auch die dortigen Gefahren. Das gilt insbesondere mit Blick auf Hackerangriffe, wie sie in der Vergangenheit bereits des Öfteren aufgetreten sind. Um gegen derartige Attacken gewappnet zu sein und sensible Daten zu schützen, investieren immer mehr Regierungen und Unternehmen in ihre Cybersicherheit. Investments in Sicherheitslösungen werden nicht zuletzt durch neue Datenschutzverordnungen intensiviert. Spezialisten für Verschlüsselung und Identitätsmanagement sowie Anbieter von Netzwerksicherheitslösungen oder Cloud-Sicherheitsdiensten könnten deshalb 2025 an der Börse in den Fokus rücken.

Luxusgüter und Konsumartikel

Gerade in Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien wächst die Mittelschicht. Deren steigende Kaufkraft treibt gleichzeitig die Nachfrage nach Konsumartikeln an. Zudem lässt sich ein Trend hin zu grünem Luxus beobachten. Damit sind High-End-Produkte gemeint, die auch den Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigen und somit besonders umweltbewusste Kunden ansprechen. Aussichtsreiche Segmente in diesem Zusammenhang sind beispielsweise Markenhersteller im Bereich Mode, Schmuck und Kosmetik. Hinzu kommen Unternehmen, die sich auf personalisierte Produkte spezialisiert haben.

Gaming und Metaverse

Das sogenannte Metaverse wird bereits als potenziell zukünftiger Markt für Unterhaltung, Handel und Bildung betitelt. Angetrieben wird die Entwicklung des Metaverse dabei von der zunehmenden Verbreitung von Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR). Auch das Gaming bleibt dank mobiler Spiele und des in Teilen bereits professionalisierten eSports einer der profitabelsten Unterhaltungsindustrien der Welt. Entwickler von VR- respektive AR-Technologien, Gaming-Plattformen und Unternehmen, die Metaverse-Welten schaffen, sollten Investoren daher auf dem Radar haben.



Hilfreiche Tools

Auch wenn Sie nun eine Vorstellung von den Börsentrends 2025 haben, macht es Sinn, zur Identifizierung der Investmentchancen auf spezielle Tools zurückzugreifen. Vor allem folgende beide Werkzeuge von XTB sollten Sie kennen.

Aktien-Scanner

Im Angebot von XTB finden sich derzeit über 7.500 Finanzinstrumente, darunter auch 3.600 echte Aktien. Diese einzeln zu durchsuchen, wäre viel zu zeitaufwendig. XTB stellt Ihnen daher eine umfangreiche Instrumentenliste zur Seite, mit deren Hilfe Sie beispielsweise Aktien nach Länderherkunft filtern können. Sind Sie etwa nur an schweizerischen oder deutschen Titeln interessiert, stellen Sie den Scanner durch einen einzigen Klick entsprechend ein.

Die Unternehmen sind außerdem in alphabetischer Reihenfolge sortiert, was Ihnen die Suche zusätzlich erleichtert. So können Sie effektiv zur gewünschten Aktie scrollen. Der Scanner zeigt Ihnen überdies weitere relevante Informationen an. Dazu gehören die Mindestorder, die Handelszeiten und der täglich angepasste Preis des Wertpapiers. In vielen Fällen ist es möglich, mit sogenannten Fractional Shares, also Bruchstückaktien, zu handeln. Sie investieren dabei einen bestimmten Betrag und erhalten dafür einen entsprechenden Anteil an einer Aktie. Hierfür ein Beispiel:

Die Aktie A notiert gegenwärtig bei 1000 Euro. Da Ihr gesamtes Portfolio lediglich 5000 Euro umfasst, würde ein Kauf zu hohen Klumpenrisiken führen. Dank XTB können Sie bereits ab 10 Euro Fractional Shares erwerben. Diese Möglichkeit nehmen Sie in Anspruch und entscheiden sich, zehn Fractional Shares der Aktie A für 100 Euro zu kaufen. Damit haben Sie de facto 0,1 Anteile (100 / 1000) der Aktie A in Ihrem Portfolio.

Marktanalyse in der xStation

Die Handelsplattform von XTB, die xStation 5, bietet Ihnen weitere umfassende Analysemöglichkeiten. Hervorzuheben ist hierbei der Wirtschaftskalender, der Sie mit detaillierten Informationen über verschiedene Ereignisse auf dem Laufenden hält. Sei es der deutsche Dienstleistungsindex oder die chinesischen Investitionen in Stadtgebiete. Das weltweite wirtschaftliche Geschehen behalten Sie dank des Kalenders im Überblick.

Ihnen wird außerdem angezeigt, mit welchen Auswirkungen zu rechnen ist, sodass Sie diese Erkenntnisse in Ihrer Strategie entsprechend berücksichtigen können. Für manche der abgebildeten Ereignisse erhalten Sie sogar eine Prognose. Dank der Filtermöglichkeiten in der oberen Leiste lassen sich auch nur diejenigen Veröffentlichungen anzeigen, die für Sie relevant oder interessant sind. Auf den Wirtschaftskalender können Sie übrigens auch im Demokonto zugreifen.

Quelle: xStation 5, Stand 30.01.2025

In der xStation werden Sie darüber hinaus mit regelmäßigen Analysen von ausgewiesenen Experten versorgt. Um zu diesen zu gelangen, klicken Sie in der oberen Leiste auf den Reiter „Nachrichten“. Wenn Sie ausschließlich an Aktienanalysen interessiert sind, stellen Sie den Filter einfach auf diese Assetklasse ein. Sobald Sie auf eine der Headlines drücken, werden Sie zum jeweiligen Artikel weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass einige der Analysen nur im Livekonto verfügbar sind.

Quelle: xStation 5, Stand 30.01.2025

Sollten Sie die besten Aktien 2025 lieber über einen ETF kaufen wollen, stellt Ihnen die xStation auch hierfür einen entsprechenden Scanner bereit. Dieser ist anders als der Aktien-Scanner aber lediglich im Livekonto erhältlich. Im Gegenzug bietet er Ihnen den Vorteil, wichtige Informationen komprimiert an einem Ort dargestellt zu bekommen. Dadurch vereinfacht sich die Entscheidungsfindung drastisch.



Diese 6 Aktien sollten Sie 2025 im Blick behalten

Wo können sich in diesem Jahr attraktive Investmentchancen ergeben? Wir haben für Sie sechs Aktien identifiziert, die einen genaueren Blick wert sind.

Microsoft

Großer Beliebtheit unter Analysten erfreut sich die Aktie von Microsoft. Grund dafür ist insbesondere die finanzielle Stärke des Konzerns. Im vierten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 62,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Vor allem die Azure-Cloud-Dienste trugen dank einer Wachstumsrate von 28 Prozent zu dieser positiven Entwicklung bei. Mittlerweile ist die Azure-Cloud-Plattform von Microsoft auf einen Anteil von 24 Prozent am globalen Cloud-Infrastrukturmarkt angewachsen. Bis 2027 soll der Gewinn des Techgiganten mit jährlichen Raten von 15 Prozent zulegen.

Visa

Auch beim Zahlungsdienstleister Visa liegen die Stärken insbesondere in den Finanzkennzahlen und den vielversprechenden Zukunftsaussichten. Die operative Marge von Visa erreichte im vierten Quartal 2024 einen Wert von 67 Prozent, die Kapitalrendite lag gleichzeitig bei beeindruckenden 45 Prozent. Das Unternehmen investiert kräftig in neue Technologien, darunter mehr als eine Milliarde US-Dollar in Blockchain- und Echtzeit-Zahlungslösungen. Auch bei Visa soll der Gewinn Prognosen zufolge im kommenden Jahr um circa 15 Prozent ansteigen. Die Nettogewinnmarge könnte dann 54 Prozent erreichen.

UnitedHealth Group

Der Konzern gilt als der größte private Krankenversicherungsanbieter der USA und hat dort über 52,5 Millionen Mitglieder. Auch 2025 könnte die Aktie der UnitedHealth Group interessant bleiben. Zurückzuführen ist das vor allem auf das expandierende Ökosystem an Gesundheitsleistungen sowie die Optum-Sparte, die ihren Umsatz im vierten Quartal um satte 25 Prozent auf 56,3 Milliarden US-Dollar erhöhte. Die UnitedHealth Group konnte 2024 etwa 2,2 Millionen Kunden hinzugewinnen. Die erwartete Gewinnwachstumsrate des Konzerns wird von Analysten mit 13 Prozent pro anno angegeben.

Devon Energy

Im Gegensatz zu den genannten Unternehmen dürfte Devon Energy für viele Investoren hierzulande kein Begriff sein. Der Konzern gilt als einer der führenden Akteure in der US-amerikanischen Schieferölförderung und ist bei Experten vor allem aufgrund seiner aktionärsfreundlichen Politik beliebt. Im Jahr 2024 schüttete Devon Energy beispielsweise ganze 4,3 Milliarden US-Dollar an seine Anteilseigner aus. Der Verschuldungsgrad des Unternehmens ist einer der niedrigsten innerhalb der Branche. Durch geschicktes Hedging konnte sich Devon Energy bereits die Preise für 60 Prozent der Schieferölproduktion 2025 sichern. Mit einer Dividendenrendite von mehr als fünf Prozent und einem KGV von lediglich 12 ist die Aktie zudem attraktiv bewertet.

Costco

Dank seines Mitgliedschaftsmodells, das qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbietet, ist Costco weiterhin ein Vorreiter im Einzelhandel. Zuletzt legten die Einnahmen aus den Abonnements um knapp 8,5 Prozent auf jährlich 4,2 Milliarden US-Dollar zu. Auch international möchte das Unternehmen expandieren und plant im kommenden Jahr 28 neue Lagerhäuser zu errichten, darunter zehn in Asien. Die Aktie von Costco ist gegenwärtig zwar hoch bewertet, wobei dies durch die beständigen zweistelligen Gewinnwachstumsraten gerechtfertigt wird.

Vistra

Häufig wird Vistra als der größte wettbewerbsfähige Stromerzeuger in den USA bezeichnet. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Kern- und Solarenergie ebenso wie Batteriespeicher und Erdgas. Außerdem verfügt der Konzern über eine der größten Energiespeicherkapazitäten der Vereinigten Staaten. Gegenwärtig beliefert Vistra etwa fünf Millionen Kunden. Der Umsatz im Jahr 2025 dürfte Prognosen zufolge um 13 Prozent steigen, der bereinigte Gewinn sogar um das Doppelte. Zuletzt gehörte die Aktie von Vistra zu den Top-Performern im S&P 500.



Beste Aktien 2025: Chancen und Risiken

Beim Investieren in Aktien werden Sie mit verschiedenen Vor- und Nachteilen konfrontiert, die wir Ihnen an dieser Stelle zusammenfassen möchten. Zunächst die Chancen im Überblick.



Chancen

Hohe Renditechancen



Langfristig bieten Aktien die Möglichkeit, deutlich höhere Renditen zu erzielen als viele andere Anlageformen wie Anleihen, Tages- oder Festgeld. Der Aktienmarkt hat in der Vergangenheit im Durchschnitt 6-8 % Rendite pro Jahr geliefert.

Langfristig bieten Aktien die Möglichkeit, deutlich höhere Renditen zu erzielen als viele andere Anlageformen wie Anleihen, Tages- oder Festgeld. Der Aktienmarkt hat in der Vergangenheit im Durchschnitt 6-8 % Rendite pro Jahr geliefert. Dividenden als zusätzlicher Ertrag



Viele Unternehmen schütten regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre aus. Dies kann als laufender Ertrag dienen und trägt zur Gesamtrendite bei. Insbesondere einkommensorientierte Investoren achten auf Dividenden.

Viele Unternehmen schütten regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre aus. Dies kann als laufender Ertrag dienen und trägt zur Gesamtrendite bei. Insbesondere einkommensorientierte Investoren achten auf Dividenden. Teilnahme am Unternehmenswachstum



Mit Aktien investieren Sie in reale Unternehmen. Wenn eine Firma expandiert und in der Folge die Gewinne klettern, profitieren Sie als Aktionär von Kurssteigerungen und höheren Dividenden.

Mit Aktien investieren Sie in reale Unternehmen. Wenn eine Firma expandiert und in der Folge die Gewinne klettern, profitieren Sie als Aktionär von Kurssteigerungen und höheren Dividenden. Inflationsschutz



Aktien haben das Potenzial, der Inflation entgegenzuwirken, da Unternehmen die höheren Kosten vielfach über ihre angepassten Preise weitergeben können. Dies hilft, die Kaufkraft des investierten Kapitals langfristig zu erhalten.

Aktien haben das Potenzial, der Inflation entgegenzuwirken, da Unternehmen die höheren Kosten vielfach über ihre angepassten Preise weitergeben können. Dies hilft, die Kaufkraft des investierten Kapitals langfristig zu erhalten. Flexibilität und Liquidität



Aktien sind liquide. Das heißt, sie können an der Börse jederzeit gekauft oder verkauft werden. Dies wiederum ermöglicht schnelle Anpassungen Ihrer Strategie.

Neben diesen fünf Vorteilen sollten Sie berücksichtigen, dass Aktienkäufe auch mit Risiken behaftet sein können. Wesentlich sind in diesem Kontext die folgenden Aspekte.



Risiken

Kursschwankungen (Volatilität)



Aktienkurse schwanken mitunter stark. Kurzfristige Verluste sind deshalb jederzeit möglich, was vor allem für nervöse Anleger herausfordernd ist. Zum Nachteil kann die Volatilität auch dann werden, wenn Sie eine Position plötzlich veräußern müssen, um an Liquidität oder Ähnliches zu gelangen.

Aktienkurse schwanken mitunter stark. Kurzfristige Verluste sind deshalb jederzeit möglich, was vor allem für nervöse Anleger herausfordernd ist. Zum Nachteil kann die Volatilität auch dann werden, wenn Sie eine Position plötzlich veräußern müssen, um an Liquidität oder Ähnliches zu gelangen. Unternehmensspezifische Risiken



Einzelne Unternehmen können aufgrund verschiedenster Faktoren in erhebliche Schwierigkeiten geraten oder sogar insolvent werden. Das führt zu einem Totalverlust des investierten Kapitals, sofern Sie Aktien dieser Firma besitzen.

Einzelne Unternehmen können aufgrund verschiedenster Faktoren in erhebliche Schwierigkeiten geraten oder sogar insolvent werden. Das führt zu einem Totalverlust des investierten Kapitals, sofern Sie Aktien dieser Firma besitzen. Marktbezogene Risiken



Manchmal geraten auch ganze Volkswirtschaften beziehungsweise Aktienmärkte in eine Rezession. So ist es in der Vergangenheit bereits des Öfteren geschehen, wobei die Finanzkrise ab 2007 sowie die Corona-Pandemie ab 2020 wohl im Gedächtnis vieler Investoren bleiben dürften.

Manchmal geraten auch ganze Volkswirtschaften beziehungsweise Aktienmärkte in eine Rezession. So ist es in der Vergangenheit bereits des Öfteren geschehen, wobei die Finanzkrise ab 2007 sowie die Corona-Pandemie ab 2020 wohl im Gedächtnis vieler Investoren bleiben dürften. Dividendenkürzungen oder -ausfälle



Als Aktionär haben Sie keinen Anspruch darauf, dass Ihnen ein Unternehmen Dividenden zahlt. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind reduzierte oder gänzlich gestrichene Ausschüttungen keine Seltenheit. Das wird insbesondere für einkommensorientierte Anleger zum Problem, die mit regelmäßigen Dividendeneinkünften kalkulieren.

Als Aktionär haben Sie keinen Anspruch darauf, dass Ihnen ein Unternehmen Dividenden zahlt. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind reduzierte oder gänzlich gestrichene Ausschüttungen keine Seltenheit. Das wird insbesondere für einkommensorientierte Anleger zum Problem, die mit regelmäßigen Dividendeneinkünften kalkulieren. Psychologische Faktoren



Diese sind keineswegs zu unterschätzen. Emotionen wie Angst, Gier oder Panik sind an der Börse schlechte Begleiter, auch wenn sie untrennbar mit einem Anleger verbunden sind. Gefühle verleiten meist zu schlechten Entscheidungen wie unüberlegten Verkäufen bei fallenden Kursen oder überstürzten Käufen in Boomphasen.



Gegenmaßnahmen

Sie fühlen sich durch die aufgezählten Risiken verunsichert? Das ist verständlich, sollte Sie gleichzeitig aber nicht davon abhalten, Aktien als ernsthafte Investitionsalternative in Betracht zu ziehen. Schließlich gibt es auch eine Reihe von Maßnahmen, mit deren Hilfe Sie die obigen Nachteile eindämmen oder händeln können:

Der richtige Umgang mit Volatilität



Wenn Sie sich nicht von temporären Kursschwankungen aus dem Konzept bringen lassen wollen, empfiehlt sich ein langfristiger Anlagehorizont. Über Zeiträume von fünf, zehn oder mehr Jahren ist die Volatilität an der Börse geringer, als wenn Sie eine Perspektive von lediglich wenigen Wochen oder Monaten haben.

Wenn Sie sich nicht von temporären Kursschwankungen aus dem Konzept bringen lassen wollen, empfiehlt sich ein langfristiger Anlagehorizont. Über Zeiträume von fünf, zehn oder mehr Jahren ist die Volatilität an der Börse geringer, als wenn Sie eine Perspektive von lediglich wenigen Wochen oder Monaten haben. Der richtige Umgang mit Unternehmensrisiken



Natürlich können Sie nicht vorhersehen, wie sich ein Unternehmen in Zukunft entwickelt. Allerdings haben Sie die Chance, die Erfolgswahrscheinlichkeit Ihrer Anlagen zu erhöhen, wenn Sie lediglich in etablierte Konzerne investieren. Analysieren Sie Ihre Einzelaktien daher im Vorhinein gründlich, indem Sie beispielsweise GuV und Bilanz des Unternehmens sowie dessen Aussichten studieren.

Natürlich können Sie nicht vorhersehen, wie sich ein Unternehmen in Zukunft entwickelt. Allerdings haben Sie die Chance, die Erfolgswahrscheinlichkeit Ihrer Anlagen zu erhöhen, wenn Sie lediglich in etablierte Konzerne investieren. Analysieren Sie Ihre Einzelaktien daher im Vorhinein gründlich, indem Sie beispielsweise GuV und Bilanz des Unternehmens sowie dessen Aussichten studieren. Der richtige Umgang mit Marktrisiken



Hier bietet es sich an, defensive Branchen vorzuziehen, die kaum von der Konjunktur abhängig sind. Das betrifft etwa die Konsumgüterindustrie oder auch das Gesundheitswesen. Die Nachfrage nach deren Leistungen bleibt für gewöhnlich auch dann stabil, wenn die Wirtschaft schwächelt. Außerdem ist es sinnvoll, nicht Ihr gesamtes verfügbares Kapital an der Börse zu investieren. Halten Sie auch eine kleine Cash-Reserve vor, um bei Crashs günstig nachzukaufen.

Hier bietet es sich an, defensive Branchen vorzuziehen, die kaum von der Konjunktur abhängig sind. Das betrifft etwa die Konsumgüterindustrie oder auch das Gesundheitswesen. Die Nachfrage nach deren Leistungen bleibt für gewöhnlich auch dann stabil, wenn die Wirtschaft schwächelt. Außerdem ist es sinnvoll, nicht Ihr gesamtes verfügbares Kapital an der Börse zu investieren. Halten Sie auch eine kleine Cash-Reserve vor, um bei Crashs günstig nachzukaufen. Der richtige Umgang mit Dividendenänderungen



Wie bereits erwähnt, trifft Unternehmen keine Verpflichtung, ihre Gewinne an die Aktionäre auszuschütten. Dennoch gibt es Firmen, die genau das sehr zuverlässig tun. Ein Beispiel sind die sogenannten Dividendenaristokraten, die ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren ohne jegliche Unterbrechung erhöhen. Bei diesen stehen die Chancen gut, dass die Praxis auch zukünftig fortgeführt wird. Eine Garantie darauf haben Sie allerdings nicht.

Wie bereits erwähnt, trifft Unternehmen keine Verpflichtung, ihre Gewinne an die Aktionäre auszuschütten. Dennoch gibt es Firmen, die genau das sehr zuverlässig tun. Ein Beispiel sind die sogenannten Dividendenaristokraten, die ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren ohne jegliche Unterbrechung erhöhen. Bei diesen stehen die Chancen gut, dass die Praxis auch zukünftig fortgeführt wird. Eine Garantie darauf haben Sie allerdings nicht. Der richtige Umgang mit Emotionen



Die genannten psychologischen Faktoren zu kontrollieren ist sicherlich die schwierigste Aufgabe. Damit Ihnen das trotzdem gelingt, sollten Sie einen Handelsplan mitsamt klaren Regelungen entwerfen und sich konsequent an diesen halten. Dies wirkt impulsiven Entscheidungen entgegen. Alternativ sind Investitionen in ETFs oder Fonds denkbar, da diese die Risiken breiter streuen und weniger schwankungsanfällig als Einzeltitel sind.



Chancen und Risiken abschließend zusammengefasst

Die untenstehende Tabelle zeigt Ihnen nochmals die wichtigsten Vor- und Nachteile bei Aktieninvestments. Vor allem auf der Seite der Risiken wurden einige weitere Aspekte ergänzt.



Tipps für den erfolgreichen Handel mit den besten Aktien 2025

Das neue Jahr hat bereits begonnen. Wenn auch Sie 2025 an der Börse durchstarten und Erfolge erzielen wollen, sollten Sie sich die folgenden Ratschläge zu Herzen nehmen.

Marktanalyse

Behalten Sie auch im nächsten Jahr die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Blick. Gerade die anhaltenden geopolitischen Spannungen durch die Kriege in der Ukraine sowie in Nahost und ein anbahnender Handelsstreit durch hohe Zölle in den USA dürften die Börsen in entscheidendem Maße beeinflussen. Auch die weitere Entwicklung der Inflation und der Zinsen in wichtigen Industrienationen spielen hier eine bedeutende Rolle. Um sich die Marktanalyse zu vereinfachen, können Sie beispielsweise auf den Wirtschaftskalender und die regelmäßigen News in der xStation zurückgreifen.

Timing

Eine der größten Herausforderungen beim Investieren in Aktien besteht darin, die richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu finden. Damit Sie Ihr Timing perfektionieren und die Gewinne maximieren, stehen Ihnen in der xStation zahlreiche unterstützende Indikatoren zur Verfügung. Wenn Sie keinen großen Wert auf das Timing legen, können Sie alternativ vom sogenannten Cost-Average-Effekt profitieren. Bei diesem investieren Sie in regelmäßigen Abständen in die besten Aktien 2025. Möglich machen es zum Beispiel die Sparpläne von XTB. Eine ständige Marktbeobachtung wird dadurch überflüssig.

Risikomanagement

Zuletzt macht es Sinn, sich Gedanken über ein ganzheitliches und diszipliniert angewandtes Risikomanagement zu machen. Dadurch schützen Sie Ihr Kapital vor unerwarteten Verlusten. Risikomanagement kann auf verschiedene Weisen umgesetzt werden. Mit am wichtigsten ist sicherlich die Diversifikation, was bedeutet, dass Sie Ihre Investments auf verschiedene Assetklassen respektive unterschiedliche Aktien aufteilen sollten. Daneben können Sie auch auf Stop-Loss-Orders zurückgreifen, die Sie in der xStation finden.

Weiterbildung

Auch an der Börse gilt, dass Wissen und Erfahrung zentrale Quellen des Erfolgs sind. Nutzen Sie daher 2025 jede Gelegenheit, um sich über die Finanzmärkte im Allgemeinen, aber auch Analysemethoden oder Assetklassen im Speziellen zu informieren. Halten Sie sich über makroökonomische Entwicklungen ebenso auf dem Laufenden wie über wichtige Unternehmensnews oder informative Branchenberichte. XTB stellt Ihnen ein umfangreiches Bildungsangebot, bestehend aus Wissensartikeln, Marktanalysen und täglichen Webinaren zur Verfügung.



Handeln Sie die besten Aktien 2025 mit XTB an Ihrer Seite

Damit das Börsenjahr 2025 für Sie zum Erfolg wird, brauchen Sie einen starken Broker als Partner. Bei XTB erwartet Sie ein umfangreiches Leistungsangebot von über 7.500 Finanzinstrumenten, darunter mehr als 3.600 echte Aktien aus aller Welt. Handeln können Sie bei XTB bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro ganz ohne Kommission. Darüber hinaus zahlen Sie 0,2 Prozent, mindestens aber zehn Euro. Zusätzlich profitieren Sie mit der xStation 5 von einer der fortschrittlichsten Handelsplattformen auf dem Markt. Diese ist gegenwärtig als mobile oder webbasierte Version erhältlich.

Ein einziges Handelskonto ermöglicht Ihnen sowohl das Investieren in Aktien und ETFs als auch das Traden mit CFDs. Diese Vorteile werden gegenwärtig bereits von mehr als einer Million Kunden weltweit genutzt. Natürlich steht es Ihnen frei, zunächst das kostenfreie Demokonto auszuprobieren und XTB sowie dessen Leistungen auf diesem Wege besser kennenzulernen.

