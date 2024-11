Un partenariat stratégique pour un Maroc plus vert Le groupe marocain OCP , leader mondial des phosphates et des engrais, et la société énergétique française Engie ont signé un accord préliminaire lundi pour développer des projets d'envergure au Maroc. Cet accord pourrait générer des investissements à hauteur de 17 milliards d'euros (18 milliards de dollars) dans des secteurs tels que le dessalement de l'eau , les énergies renouvelables et l' hydrogène vert . Le partenariat a été officialisé lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Rabat, marquant une série d'accords commerciaux entre les deux pays. Un programme ambitieux d’innovations et de projets écologiques Le partenariat entre OCP et Engie couvre plusieurs volets, dont la recherche et l'innovation et quatre projets clés. Ces initiatives incluent la production d'énergie renouvelable avec un stockage flexible, la production d' ammoniac vert , des infrastructures pour connecter l'électricité aux sites d'OCP, et une usine de dessalement d'eau dédiée à l'agriculture dans les régions d’activité du groupe. Des études de faisabilité seront également menées pour explorer la production d’ hydrogène vert , d’ e-méthanol et de carburants durables pour l’aviation . Selon une source proche de l'accord, les projets d’ énergie renouvelable devraient voir le jour en 2026 , tandis que les installations de dessalement et les projets d’hydrogène vert sont prévus pour 2028 et 2032 respectivement. Engie vise une décision finale d'investissement (FID) d'ici 2026 pour ses projets d’énergie renouvelable et de stockage, en gardant un contrôle strict sur les critères d'investissement pour assurer la rentabilité à long terme. Un engagement en faveur de la neutralité carbone d’ici 2040 Dans le cadre de son plan de transformation écologique, OCP a prévu un investissement de 13 milliards de dollars entre 2023 et 2027 pour alimenter ses processus industriels en énergies renouvelables et en eau dessalée. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 . Ce partenariat avec Engie renforce la stratégie du Maroc pour devenir un acteur majeur dans l’exportation de carburants renouvelables , répondant aux besoins de l’Union européenne pour la décarbonisation. Le Maroc attire de plus en plus d’investisseurs pour des projets d’hydrogène vert et d’ammoniac. Lors de la visite présidentielle, TotalEnergies a également exprimé son intérêt pour explorer des opportunités de production et d'exportation d'hydrogène vert au Maroc. Ce pays, riche en ressources solaires et éoliennes, est bien placé pour devenir un centre d'exportation de carburants propres, contribuant à l’ambition de l'UE d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de carbone. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source : Reuters

