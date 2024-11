Renault et Nissan en discussions pour une Twingo électrique Le constructeur automobile Renault (RNO.FR) est en discussions avec Nissan pour commercialiser une version électrique de la célèbre Twingo, avec un prix inférieur à 20 000 euros. Ce modèle, attendu en 2026, fait partie de la stratégie du groupe pour contrer la concurrence croissante des marques chinoises abordables, comme BYD. Les négociations avec Volkswagen n’ayant pas abouti, Renault poursuit seul ce projet, en mettant l'accent sur la réduction des coûts de production. Droits de douane européens et concurrence chinoise L’Union européenne a récemment imposé des droits de douane de 45 % sur les véhicules électriques chinois, mais les acteurs de l'industrie estiment que ces mesures ne suffiront pas à contenir la croissance des constructeurs asiatiques en Europe. Renault mise donc sur l'innovation technologique, à travers son unité spécialisée Ampere, pour rester compétitif. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Collaboration avec Mitsubishi et évolution des technologies de batteries Ampere collabore également avec Mitsubishi pour développer un SUV électrique du segment C et prévoit de déployer des batteries LFP dès 2026, tout en visant des batteries sans cobalt d'ici 2028. Ces dernières sont comparables en termes de coût et de sécurité aux batteries LFP tout en rivalisant avec la technologie NMC en termes de densité énergétique. Objectif de rattrapage des leaders chinois Malgré les défis, Renault espère que les partenariats avec Nissan et d’autres marques de l’alliance permettront de rattraper la concurrence chinoise, tant sur le plan des performances que des coûts. Une équipe dédiée à l'innovation en Chine travaille sur des collaborations locales pour accélérer le développement des véhicules. Luca de Meo, directeur général de Renault, reste optimiste sur la capacité de l'Europe à se montrer compétitive face aux acteurs asiatiques d'ici 2028.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."