Os futuros do Nasdaq 100 (US100) registam uma subida superior a 1%, atingindo um novo máximo histórico, impulsionados pelo forte dinamismo do setor dos semicondutores, onde a Intel e a AMD lideram a recuperação. Os dados finais do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan ficaram acima das expectativas, com um aumento notável nas expectativas de inflação a longo prazo. Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan (final): 49,8 (contra uma previsão de 48,5 e 47,6 anteriormente)

49,8 (contra uma previsão de 48,5 e 47,6 anteriormente) Índice de Expectativas do Consumidor (final): 48,1 (contra uma previsão de 47,7 e 46,1 anteriormente)

48,1 (contra uma previsão de 47,7 e 46,1 anteriormente) Índice de Condições Atuais (final): 52,5 (contra 51,0 previsto e 50,1 anterior)

52,5 (contra 51,0 previsto e 50,1 anterior) Expectativas de inflação a 5 anos (final): 3,5% (contra 3,4% previsto e anterior)

3,5% (contra 3,4% previsto e anterior) Expectativas de inflação a 1 ano (final): 4,7% (contra 4,8% previsto e anterior) Estamos a assistir a uma clara divergência no mercado acionista dos EUA, embora o sentimento permaneça misto na maioria dos setores, as empresas de semicondutores e eletrónica estão a apresentar um desempenho significativamente superior. As ações da ARM, AMD, Intel e Qualcomm registaram uma subida superior a 10%, destacando o impulso contínuo impulsionado pela procura relacionada com a IA. US100 (D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Notícias das empresas AbbVie : A FDA rejeitou a aprovação do tratamento experimental contra rugas trenibotE devido a problemas de fabrico. É importante referir que a agência não levantou preocupações quanto à segurança ou eficácia, sugerindo a possibilidade de uma nova submissão sem a necessidade de ensaios clínicos adicionais. As análises noutras regiões estão em curso.



: A FDA rejeitou a aprovação do tratamento experimental contra rugas trenibotE devido a problemas de fabrico. É importante referir que a agência não levantou preocupações quanto à segurança ou eficácia, sugerindo a possibilidade de uma nova submissão sem a necessidade de ensaios clínicos adicionais. As análises noutras regiões estão em curso. Ameriprise Financial : Os resultados do primeiro trimestre revelaram um forte dinamismo operacional, impulsionado pelo aumento dos ativos sob gestão e pelo crescimento das receitas provenientes de comissões. Os ativos sob gestão (AUM) subiram para 1,7 biliões de dólares (+12% em termos homólogos), elevando o lucro líquido para 915 milhões de dólares. O modelo baseado em comissões continua a apresentar um bom desempenho num ambiente de mercado favorável.



: Os resultados do primeiro trimestre revelaram um forte dinamismo operacional, impulsionado pelo aumento dos ativos sob gestão e pelo crescimento das receitas provenientes de comissões. Os ativos sob gestão (AUM) subiram para 1,7 biliões de dólares (+12% em termos homólogos), elevando o lucro líquido para 915 milhões de dólares. O modelo baseado em comissões continua a apresentar um bom desempenho num ambiente de mercado favorável. Baker Hughes : A empresa superou as expectativas de lucros, apesar da fraqueza no seu segmento de serviços para campos petrolíferos. A solidez das encomendas na área da tecnologia industrial e energética (IET) proporcionou uma compensação fundamental, destacando os benefícios da diversificação num contexto de perturbações regionais.



: A empresa superou as expectativas de lucros, apesar da fraqueza no seu segmento de serviços para campos petrolíferos. A solidez das encomendas na área da tecnologia industrial e energética (IET) proporcionou uma compensação fundamental, destacando os benefícios da diversificação num contexto de perturbações regionais. Cisco : A empresa continua a expandir-se na área das infraestruturas de computação quântica. O seu chip de comutação recém-lançado foi concebido para ligar diferentes tipos de computadores quânticos, marcando um passo em direção a uma futura «internet quântica», embora esta continue a ser uma aposta estratégica a longo prazo.



: A empresa continua a expandir-se na área das infraestruturas de computação quântica. O seu chip de comutação recém-lançado foi concebido para ligar diferentes tipos de computadores quânticos, marcando um passo em direção a uma futura «internet quântica», embora esta continue a ser uma aposta estratégica a longo prazo. Citigroup : O banco está a reforçar as suas capacidades de banca de investimento através da contratação do experiente banqueiro Klaus Hessberger para co-liderar a sua unidade FSI recém-formada. Esta medida faz parte de um esforço mais amplo para melhorar o desempenho nos segmentos de clientes institucionais.



: O banco está a reforçar as suas capacidades de banca de investimento através da contratação do experiente banqueiro Klaus Hessberger para co-liderar a sua unidade FSI recém-formada. Esta medida faz parte de um esforço mais amplo para melhorar o desempenho nos segmentos de clientes institucionais. Intel : As orientações para o segundo trimestre ficaram bem acima das expectativas, sinalizando uma recuperação na procura relacionada com centros de dados e IA. As receitas e as margens estão a ser sustentadas pela forte procura de processadores para servidores, embora as perdas do primeiro trimestre reflitam os custos de reestruturação em curso.



: As orientações para o segundo trimestre ficaram bem acima das expectativas, sinalizando uma recuperação na procura relacionada com centros de dados e IA. As receitas e as margens estão a ser sustentadas pela forte procura de processadores para servidores, embora as perdas do primeiro trimestre reflitam os custos de reestruturação em curso. Newmont : A empresa superou as estimativas de lucros graças aos preços recorde do ouro, apesar dos volumes de produção mais baixos. No entanto, a administração alertou para uma potencial desaceleração da produção e custos elevados no curto prazo.



: A empresa superou as estimativas de lucros graças aos preços recorde do ouro, apesar dos volumes de produção mais baixos. No entanto, a administração alertou para uma potencial desaceleração da produção e custos elevados no curto prazo. Nike : A empresa está a eliminar cerca de 1.400 postos de trabalho como parte de um esforço de reestruturação mais abrangente, num contexto de abrandamento prolongado das vendas. A administração pretende voltar a centrar-se nas categorias desportivas principais e acelerar os ciclos de inovação de produtos.



: A empresa está a eliminar cerca de 1.400 postos de trabalho como parte de um esforço de reestruturação mais abrangente, num contexto de abrandamento prolongado das vendas. A administração pretende voltar a centrar-se nas categorias desportivas principais e acelerar os ciclos de inovação de produtos. Palantir : A empresa enfrenta pressões à sua reputação, com apelos para que o Banco Nacional Suíço aliena a sua participação devido ao envolvimento da Palantir em operações relacionadas com a vigilância. Isto poderá pesar sobre o sentimento dos investidores.



: A empresa enfrenta pressões à sua reputação, com apelos para que o Banco Nacional Suíço aliena a sua participação devido ao envolvimento da Palantir em operações relacionadas com a vigilância. Isto poderá pesar sobre o sentimento dos investidores. Tesla : O progresso no segmento dos robotaxis parece mais lento do que o inicialmente previsto. Uma abordagem mais cautelosa reflete a complexidade operacional e o risco, podendo adiar o prazo para uma monetização significativa.



: O progresso no segmento dos robotaxis parece mais lento do que o inicialmente previsto. Uma abordagem mais cautelosa reflete a complexidade operacional e o risco, podendo adiar o prazo para uma monetização significativa. VeriSign: A empresa continua a apresentar um crescimento estável das receitas e um aumento dos registos de domínios, refletindo as tendências de digitalização em curso. No entanto, as ações estão sob pressão após a divulgação dos resultados, apesar do seu modelo de receitas recorrentes e resiliente. A Berkshire Hathaway continua a ser acionista. VeriSign (D1) Alterações nas recomendações dos analistas Blackstone : O JPMorgan reduziu o preço-alvo de $142 para $136, citando comissões de gestão inferiores ao esperado após os resultados do primeiro trimestre.



: O JPMorgan reduziu o preço-alvo de $142 para $136, citando comissões de gestão inferiores ao esperado após os resultados do primeiro trimestre. Monolithic Power Systems : A Oppenheimer elevou o preço-alvo de $1500 para $1600, devido às fortes perspetivas de procura por centros de dados impulsionados pela IA.



: A Oppenheimer elevou o preço-alvo de $1500 para $1600, devido às fortes perspetivas de procura por centros de dados impulsionados pela IA. Nasdaq : O JPMorgan elevou o preço-alvo de 110 para 111 dólares, na sequência de resultados sólidos no primeiro trimestre, que superaram as expectativas, apoiados por um forte crescimento orgânico e margens estáveis.



: O JPMorgan elevou o preço-alvo de 110 para 111 dólares, na sequência de resultados sólidos no primeiro trimestre, que superaram as expectativas, apoiados por um forte crescimento orgânico e margens estáveis. Roper Technologies : A Piper Sandler elevou o preço-alvo de 530 para 540 dólares, após resultados trimestrais sólidos.



: A Piper Sandler elevou o preço-alvo de 530 para 540 dólares, após resultados trimestrais sólidos. West Pharmaceutical Services: A Jefferies aumentou o preço-alvo de 295 para 365 dólares, na sequência de um relatório robusto que revelou um crescimento mais equilibrado e margens em melhoria. Fonte: xStation5

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