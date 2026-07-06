🛢️Aliancia OPEC+ zvyšuje ťažbu ropy. Čo to znamená pre ceny?📉

- OPEC+ zvýši od augusta produkčné kvóty o 188-tisíc barelov denne, ide o piate mesačné navýšenie v rade
- Cena ropy Brent sa pohybuje okolo 72 dolárov za barel, teda pod úrovňami spred eskalácie na Blízkom východe
- Siedmim producentom zostáva vrátiť na trh približne 379-tisíc barelov denne z obmedzenia z roku 2023
- Ďalšie zasadnutie OPEC+ je naplánované na 2. augusta
- OPEC+ zvýši od augusta produkčné kvóty o 188-tisíc barelov denne, ide o piate mesačné navýšenie v rade
- Cena ropy Brent sa pohybuje okolo 72 dolárov za barel, teda pod úrovňami spred eskalácie na Blízkom východe
- Siedmim producentom zostáva vrátiť na trh približne 379-tisíc barelov denne z obmedzenia z roku 2023
- Ďalšie zasadnutie OPEC+ je naplánované na 2. augusta
Aliancia OPEC+ pokračuje v postupnom navyšovaní produkcie a trh tak dostáva ďalší signál, že obdobie umelo obmedzenej ponuky sa blíži ku koncu. Sedem kľúčových členov zoskupenia, konkrétne Saudská Arábia, Rusko, Irak, Kuvajt, Alžírsko, Kazachstan a Omán, sa na nedeľňajšom online zasadnutí dohodlo na zvýšení produkčných kvót od augusta o 188-tisíc barelov denne. Ide už o piate mesačné navýšenie v rade, keďže rovnaký krok aliancia potvrdila aj na jún a júl.
Rozhodnutie prichádza v čase, keď sa ceny ropy Brent vrátili približne na úroveň 72 dolárov za barel, teda tesne pod hladiny spred eskalácie napätia medzi USA, Izraelom a Iránom. Trh postupne odpisuje geopolitickú rizikovú prémiu, pretože sa obnovuje lodná preprava cez Hormuzský prieliv po memorande o porozumení medzi Washingtonom a Teheránom podpísanom v polovici júna. Objem prepravy cez prieliv však stále zaostáva za predvojnovými úrovňami.
Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Vývoj ceny ropy WTI (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Na cenu ropy okrem rastúcej ponuky zo strany OPEC+ tlačí aj slabší dopyt z Číny a pokračujúce uvoľňovanie strategických rezerv niektorých členských krajín IEA. Podľa dostupných prepočtov zostáva siedmim producentom po augustovom navýšení vrátiť na trh približne 379-tisíc barelov denne z dobrovoľného obmedzenia produkcie dohodnutého v roku 2023. Ak aliancia na najbližšom zasadnutí 2. augusta schváli podobné navýšenie aj pre september, program postupného návratu ťažby sa tým prakticky uzavrie.
Situácia v Hormuzskom prielive napriek zlepšeniu zostáva krehká. Iránske vojenské velenie ešte v uplynulom týždni varovalo, že všetky tankery prechádzajúce prielivom musia využívať schválené trasy, inak môžu čeliť rozhodnej reakcii. Pripomína to, že aj napriek memorandu medzi Washingtonom a Teheránom sa napätie okolo kľúčovej prepravnej tepny úplne nerozplynulo a trh tak zostáva citlivý na akékoľvek nové signály z regiónu.
Vnútri samotnej aliancie zároveň pribúdajú trecie plochy. Spojené arabské emiráty z OPEC+ vystúpili koncom apríla, aby mohli prispôsobiť svoju produkciu skutočnej kapacite bez obmedzení zo strany skupiny. Irak si zas otvorene žiada vyššie kvóty, čo naznačuje, že zhoda medzi členmi na ďalšom tempe navyšovania nemusí byť taká jednoznačná ako doteraz. Analytici zo S&P Global Energy zároveň upozorňujú, že plné obnovenie ťažby v krajinách Perzského zálivu na predvojnovú úroveň očakávajú najskôr v prvom štvrťroku 2027.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
Kukurica prudko zdražuje, európske horúčavy ničia úrodu vo Francúzsku 🌽
Hovädzia bitka o Čínu: Drahé americké hovädzie môže ťažiť z vyčerpaných kvót súperov 🥩
🎥 Dve čísla & Čo vám o tradingu na začiatku nikto nepovie
Goldman Sachs znižuje prognózu pre jen 🚩USDJPY na 40-ročných maximách?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.