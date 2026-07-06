Kukurica prudko zdražuje, európske horúčavy ničia úrodu vo Francúzsku 🌽

Ceny kukurice na burze v Chicagu výrazne vzrástli po tom, čo intenzívna vlna horúčav poškodila plodiny vo Francúzsku. Tá patrí medzi najväčších producentov kukurice v Európskej únii, a preto správy o zhoršení stavu tamojšej úrody rýchlo zvýšili nervozitu na komoditnom trhu.
Najaktívnejší kontrakt na kukuricu v Chicagu dnes posilnil o 2,2 %. Obchodovanie pritom nadviazalo na záver minulého týždňa, keď bol americký trh pre sviatok zatvorený. Rast cien podporila správa agentúry FranceAgriMer, podľa ktorej sa kondícia francúzskych plodín zhoršila. Predbežné vládne odhady zároveň naznačujú, že extrémne počasie mohlo poškodiť takmer tretinu francúzskej kukurice.
Trh teraz sleduje predovšetkým to, či vysoké teploty ďalej znížia výnosový potenciál. Ak by sa škody na úrode prehlbovali, ceny kukurice by mohli pokračovať v raste. Podobný efekt by sa mohol preniesť aj na trh s pšenicou, keďže investori začínajú opäť oceňovať riziko napätejšej ponuky obilnín.
Dôležitým faktorom je aj počasie v Spojených štátoch. Obchodníci sledujú vyššie teploty v amerických pestovateľských oblastiach, pretože prípadné zhoršenie tamojšej úrody by mohlo ďalej zvýšiť tlak na globálne zásoby. Kombinácia slabšej európskej produkcie a horších podmienok v USA by mohla viesť k výraznejšiemu presunu dopytu smerom k americkým a juhoamerickým dodávateľom.
Napätejšia ponuka by mohla zmeniť aj tok svetového obchodu. Ak Európa ponúkne menej kukurice, časť importného dopytu sa môže presunúť do USA a Južnej Ameriky. To by mohlo podporiť exportérov v týchto regiónoch, najmä ak sa zároveň zlepšia obchodné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou.
Investori zároveň sledujú ďalší vývoj rokovaní medzi USA a Čínou. Čínska vláda uviedla, že obe krajiny sa v princípe dohodli na zahrnutí poľnohospodárskych produktov do rámca vzájomného znižovania ciel. To je pre trh dôležité najmä pred augustom, keď čínski spracovatelia sóje zvyčajne začínajú vo väčšom objeme nakupovať novú americkú úrodu.
Z pohľadu komoditného trhu tak nejde iba o krátkodobý pohyb spôsobený počasím. Horúčavy vo Francúzsku opäť pripomínajú, aké citlivé sú ceny poľnohospodárskych komodít na vývoj úrody v kľúčových regiónoch. Ak budú správy o škodách pokračovať, rastový tlak na kukuricu sa môže udržať aj v ďalších dňoch.
Graf kukurice (CORN, H1)
Zdroj: xStation5
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