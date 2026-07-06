Hovädzia bitka o Čínu: Drahé americké hovädzie môže ťažiť z vyčerpaných kvót súperov 🥩

Čínske obnovenie dovozných licencií pre stovky amerických mäsokombinátov zatiaľ neprinieslo okamžité oživenie obchodu s hovädzím mäsom. Hlavným dôvodom sú príliš vysoké ceny v USA a zároveň slabší dopyt v Číne. Diplomatické uvoľnenie vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom tak naráža na tvrdú realitu trhu.
Situácia sa však môže zmeniť v druhej polovici roka. Veľkí konkurenti Spojených štátov totiž postupne narážajú na limity čínskych dovozných kvót. Austrália už svoju kvótu vyčerpala a jej vývozcovia teraz čelia clu vo výške 55 %. Brazília, ktorá je najväčším dodávateľom lacnejšieho hovädzieho mäsa do Číny, sa k svojmu limitu rýchlo blíži.
Spojené štáty sú v odlišnej pozícii. Ich kvóta vo výške 164 000 ton zostáva takmer nevyužitá, čo môže americkým exportérom poskytnúť výhodu vo chvíli, keď ostatní dodávatelia narazia na vyššie clá alebo obmedzený priestor na ďalší predaj. Podľa analytikov tak môže byť druhá polovica roka pre americké hovädzie výrazne priaznivejšia, ak obchodné prímerie medzi USA a Čínou vydrží.
Problémom však zostáva cena. Americké hovädzie je drahé pre najmenšie stádo dobytka v USA za niekoľko desaťročí, čo tlačí ceny na rekordné úrovne. Čínsky dopyt po prémiových kusoch mäsa zároveň slabne, pretože domáca ekonomika spomaľuje a vládne úsporné opatrenia obmedzujú výdavky úradníkov na bankety a luxusnejšiu spotrebu.
Čína navyše v poslednom roku zaznamenala pokles celkového dovozu hovädzieho mäsa prvýkrát minimálne za desať rokov. Domáca produkcia naopak rastie, čo pomáha držať ceny pod kontrolou. To vytvára náročné prostredie pre všetkých zahraničných dodávateľov, najmä pre tých, ktorí predávajú drahšie mäso.
Napriek tomu existuje priestor na rast amerických dodávok. V Číne stále zostáva dopyt po kvalitnom, obilím kŕmenom hovädzom mäse, na ktoré sa USA špecializujú. Americké mäso môže konkurovať austrálskemu najmä vo vyššom segmente, kde sú kvalita aj cena podobné. Popri prémiových steakoch však môže rásť záujem aj o ekonomickejšie časti, napríklad rebro, glejovku, krk alebo držky.
V roku 2025 patrili medzi najväčších zahraničných dodávateľov hovädzieho mäsa do Číny Brazília, Argentína a Austrália. Spojené štáty však pre obchodné napätie vyviezli iba 49 000 ton mrazeného mäsa, ktoré predstavuje hlavnú časť exportu hovädzieho. Ak sa trhové podmienky zlepšia, práve nízky východiskový základ môže vytvoriť priestor na výraznejší percentuálny rast amerických dodávok.
Najväčší dodávatelia hovädzieho mäsa do Číny v roku 2025
Zdroj: Bloomberg
Čínsky dovoz hovädzieho mäsa je veľmi koncentrovaný a zároveň výrazne závislý od širšej skupiny ostatných dodávateľov. Kategória ostatní predstavuje približne 3 milióny ton, čo je zďaleka najväčšia časť celkového objemu. Z jednotlivých krajín dominuje Brazília s objemom okolo 1 milióna ton, čo potvrdzuje jej kľúčovú úlohu hlavného samostatného zahraničného dodávateľa. Významnú pozíciu má aj Argentína s približne 470 tisíc tonami, zatiaľ čo Austrália dodala okolo 251 tisíc ton. Menší, ale stále dôležitý podiel pripadá na Uruguaj s 204 tisíc tonami a Nový Zéland so 110 tisíc tonami. Z grafu je zrejmé, že USA medzi hlavnými dodávateľmi zatiaľ výrazne zaostávajú, čo zodpovedá nízkemu objemu amerického exportu po obchodnom napätí. Práve vyčerpané kvóty Austrálie a blížiaci sa limit Brazílie však môžu túto štruktúru v druhej polovici roka čiastočne zmeniť.
Z investorského pohľadu je vývoj dôležitý nielen pre amerických producentov mäsa, ale aj pre širší poľnohospodársky obchod medzi USA a Čínou. Obnovené licencie samy osebe nestačia, pretože rozhodujúce budú ceny, čínsky spotrebiteľský dopyt a ďalší vývoj obchodných vzťahov. Ak sa však konkurentom zúži priestor pre kvóty a clá, americké hovädzie môže získať silnejšie postavenie bez nutnosti okamžitého výrazného zlacnenia.
Graf Cattle (W1)
Zdroj: xStation5
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