Graf dňa: OIL.WTI (19.05.2026)

Po pondelkovom zlepšení trhového sentimentu, ktoré prinieslo výrazný pokles cien energetických komodít, sledujeme čiastočný obrat. Ten je ťahaný správami o útoku amerických síl na zariadenia nachádzajúce sa na juhu Iránu, pravdepodobne pri Bandar Abbas. Ropa WTI v rannom obchodovaní rastie približne o 1,4 %.
Očakáva sa, že rokovania medzi USA a Iránom budú pokračovať, čo obmedzuje rozsah poklesov. Strany sa údajne sústreďujú výhradne na „vhodnú formuláciu“, ktorá má byť použitá vo finálnej dohode medzi Washingtonom a Teheránom.
Investori netrpezlivo čakajú na ďalšie informácie, ktoré by mohli potvrdiť alebo vyvrátiť tézu, že sa rozdiely vo vyjednávacích pozíciách medzi stranami zmenšujú. V tejto chvíli dostávame iba signály o pokračujúcom ostreľovaní Libanonu zo strany Izraela, čo trhy rozhodne nenapĺňa optimizmom.
Graf 1: OIL.WTI (24.07.2024 – 25.05.2026)
Zdroj: xStation, 25.05.2026
Trh sa aktuálne nachádza vo fáze hlbšej korekcie po dosiahnutí lokálnych maxím. Nedávne sviečky naznačujú predajný tlak. Úroveň 90 USD slúži ako najbližší support aj kľúčová psychologická hranica. Jej ubránenie je pre býkov zásadné. Ďalší kľúčový support sa nachádza na úrovni 85 USD. Dynamickú rezistenciu aktuálne predstavuje klesajúci modrý kĺzavý priemer (SMA 50).
- Fibonacciho retracementy: Pokles pod 38,2 % a denné uzavretie sviečky pod touto úrovňou je klasickým technickým signálom, ktorý naznačuje ďalší pokles smerom k 50 % retracementu. Ten sa zhoduje s vyššie uvedeným supportom na úrovni 85 USD.
- Kĺzavé priemery: Cena klesla pod kratšie kĺzavé priemery vrátane modrého SMA 50, čo potvrdzuje krátkodobý posun k medvediemu sentimentu. Dlhodobý priemer, teda červená línia SMA 100, stále smeruje nahor a nachádza sa pod aktuálnou cenou. To potvrdzuje, že v dlhodobom horizonte zatiaľ nebol uptrend negovaný.
