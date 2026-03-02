Blízky východ otriasa trhom s plynom: Hrozí cenový šok 🔥

- Hormuzským prielivom prechádza 20 % globálneho LNG, pričom doprava je aktuálne takmer zastavená.
- Hormuzským prielivom prechádza 20 % globálneho LNG, pričom doprava je aktuálne takmer zastavená.
- Katar v roku 2025 exportoval 82,2 mil. ton LNG, z toho viac ako 80 % smerovalo do Ázie.
- Najväčšie riziko cenového šoku hrozí Ázii, zatiaľ čo Európa je ohrozená kvôli nízkym zásobám.
- Predĺženie konfliktu môže viesť k obmedzeniu produkcie LNG a prudkému rastu cien.
Napätie na Blízkom východe vyvoláva obavy z najväčšieho narušenia trhu s plynom od roku 2022, keď ruská invázia na Ukrajinu zásadne prepísala globálny obchod s energiami. Kľúčovým bodom súčasnej krízy je Hormuzský prieliv, ktorým prechádza približne 20 % svetového exportu LNG.
Podľa dostupných dát je preprava skvapalneného zemného plynu cez túto úžinu takmer zastavená. Najväčšie riziko sa týka najmä Kataru, ktorý patrí medzi najväčších exportérov LNG na svete. Väčšina jeho produkcie smeruje do Ázie, ktorá je teraz potenciálnym epicentrom cenového šoku.
Katar v roku 2025 exportoval 82,2 milióna ton LNG, pričom viac ako 80 % dodávok smerovalo do Ázie. Najväčšími odberateľmi sú:
-
Čína – takmer tretina dovozu
-
India – druhý najväčší odberateľ
-
Japonsko a ďalšie ázijské ekonomiky
Európa je síce menej exponovaná než Ázia, problémom však zostávajú nízke zásoby plynu. Akýkoľvek výpadok by tak mohol vyvolať rast cien aj v Európe.
Lodná doprava sa zastavuje
Najmenej 11 LNG tankerov pozastavilo plavbu, aby sa vyhli Hormuzskému prielivu. Veľkí japonskí rejderi ako Nippon Yusen či Mitsui OSK Lines už inštruovali lode, aby čakali v bezpečných vodách. Ďalším faktorom je plánovaná údržba v katarskom termináli Ras Laffan, ktorá už sama o sebe znižuje exportnú kapacitu. Ak by sa konflikt predĺžil, mohlo by dôjsť až k obmedzeniu samotnej produkcie LNG, keďže export je nevyhnutný pre plynulú prevádzku zariadení.
Dopad na ceny plynu
Dlhodobé LNG kontrakty sú často naviazané na cenu ropy Brent. Prípadný rast ropy tak automaticky zdraží aj plyn pre ázijských odberateľov. Po viac než roku relatívne pokojného vývoja cien sa trh pripravuje na návrat volatility. Rizikovým bodom je aj Turecko, ktoré dováža plyn z Iránu plynovodom s kapacitou 9,6 miliardy m³ ročne. V prípade obmedzenia týchto dodávok by muselo zvýšiť nákupy LNG, čo by ďalej posilnilo tlak na ceny.
Porovnanie s rokom 2022
Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila bezprecedentné otrasy na trhu, keď Európa prišla o kľúčový zdroj plynu a ceny vystrelili na rekordné úrovne. Súčasná situácia má potenciál vyvolať podobný šok, tentoraz však s hlavným dopadom na Áziu.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu sa odrazila od úrovne 2,768 USD a postupne vytvorila rastúcu štruktúru vyšších miním. Kľúčovým momentom bol prieraz nad 23,6 % (2,857 USD) a následne dynamický pohyb smerom k 50,0 % retracementu (2,958 USD), kde sa trh aktuálne nachádza. Cena sa teraz obchoduje nad EMA 50 (2,863 USD) aj nad SMA 100 (2,856 USD), čo potvrdzuje krátkodobé býčie nastavenie. Zároveň došlo k prierazu klesajúcej trendovej línie, ktorá definovala predchádzajúcu medvediu fázu. CCI sa pohybuje v pozitívnom pásme okolo hodnoty 106, čo signalizuje silné nákupné momentum, no zároveň upozorňuje na blížiace sa prekúpené podmienky. Momentum taktiež rastie a potvrdzuje silu aktuálneho pohybu. Objem obchodov sa zvýšil počas prierazu rezistencie, čo zvyšuje dôveryhodnosť pohybu. Z pohľadu Fibonacciho úrovní bude kľúčové sledovať reakciu trhu na 50,0 % (2,958 USD). Jej udržanie otvára priestor k rastu smerom na 61,8 % (3,002 USD) a následne k 78,6 % (3,066 USD). Naopak návrat pod 2,857 USD by mohol znamenať oslabenie rastového scenára a návrat k oblasti okolo 2,800 USD.
Zdroj: xStation5
