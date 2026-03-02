Ropa a zlato rastú ⚔️

Nový týždeň na trhoch sa začína v atmosfére koordinovaných útokov USA a Izraela na Irán a rozsiahlej raketovej odvety Teheránu, ktorá cieli na objekty v Iráne, Izraeli, na americké základne v spojeneckých krajinách aj v Spojených arabských emirátoch, Katare, Bahrajne, Kuvajte a Libanone. Incidenty zasiahli aj Cyprus, Jordánsko či Pakistan a ďalšie oblasti. Najnebezpečnejším prvkom tejto krízy zostáva situácia v Hormuzskom prielive, ktorý zabezpečuje približne 1/5 globálneho obchodu s ropou a prepravu približne 20 miliónov barelov denne. Prieliv je teraz z veľkej časti neprejazdný pre riziko útokov na tankery. Obavy o udržateľnosť dodávok z Perzského zálivu tak dnes ženú ceny ropy Brent a WTI nahor o približne 7,2 %, pričom Brent sa posúva k úrovni okolo 79 USD za barel. Trh čoraz viac zvažuje scenár, v ktorom by pri faktickej blokáde Hormuzu a útokoch na tankery mohli ceny ropy v relatívne krátkom čase otestovať hranicu 100 USD.
Určité obmedzenie ďalšieho rastu cien ropy však predstavuje rozhodnutie OPEC+, ktorý sa na mimoriadnom víkendovom zasadnutí dohodol na zvýšení produkcie v apríli o 206 000 barelov denne, výrazne nad predchádzajúcim cieľom približne 136 000 barelov. Cieľom je signalizovať trhu pripravenosť zmierniť ponukový šok. V praxi sú však pri pokračujúcich útokoch na ciele v Spojených arabských emirátoch a v celom regióne dôležitejšie než akékoľvek vyhlásenia kartelu fyzická dostupnosť komodity a bezpečnosť námorných trás. Zlato, ktoré tradične plní úlohu „konečnej poistky“, reaguje rovnako výrazne ako ropa a rastie o viac než 2 %. Ak by boje pokračovali ďalších 48 hodín, mohlo by sa otvoriť priestor k úrovni 5 500 USD za uncu, s rizikom ešte vyšších hodnôt v prípade ďalšej eskalácie. Investori sa obracajú aj k striebru.Vzhľadom na výrazne prehriaty trh s opciami nemožno vylúčiť pohyb smerom k 100–120 USD za uncu, zároveň však rastie riziko prudkej korekcie aktuálne rastúcich nástrojov, ak by sa situácia na Blízkom východe náhle upokojila. V krátkodobom horizonte bude rozhodujúce najmä to, ako dlho potrvá výmena paľby a ako dlho bude obmedzená doprava v Hormuzskom prielive. Práve tieto faktory určia reakciu trhu s ropou, zlatom, britskou librou aj akciových trhov na vývoj v regióne.
Ropa Brent (OIL) začala obchodovanie výraznou rastovou cenovou medzerou, čím predĺžila aktuálny rastový trend tohto nástroja. Zaujímavosťou je, že RSI za 14-dňové obdobie sa aktuálne nachádza na najvyššej úrovni od júna 2025.
Zdroj: xStation
Zlato (GOLD) taktiež začalo obchodovanie výraznou rastovou cenovou medzerou a približuje sa k svojim historickým maximám.
Zdroj: xStation
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.