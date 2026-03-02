Ropný šok zdražuje palivá: Diesel letí na dvojročné maximum ⛽

- Nafta zdražela až o 17 %.
- Cez Hormuzský prieliv prúdi 10 % svetového obchodu s dieselom a 20 % leteckého paliva.
- Denne tadiaľ prechádza približne 3,5 mil. barelov rafinovaných produktov.
- Trh prechádza do výraznej backwardation, čo signalizuje obavy z krátkodobého nedostatku.
Napätie na Blízkom východe sa naplno premietlo do cien palív. Futures na naftu (gasoil) vyskočili až o 17 %, čo predstavuje dvojročné maximum, a prekonali tak rast ropy Brent, ktorá posilnila približne o 13 %. Výrazne zdraželo aj letecké palivo a vykurovacie oleje. Hlavným dôvodom je praktické zastavenie tankerovej dopravy cez Hormuzský prieliv, kľúčovú tepnu globálnej energetiky.
Blízky východ ako kľúčový dodávateľ
Krajiny Perzského zálivu nie sú len exportérmi ropy, ale aj významnými producentmi rafinovaných produktov:
-
Saudská Arábia, SAE a Kuvajt disponujú modernými rafinériami produkujúcimi diesel a letecké palivo.
-
Irán patrí medzi kľúčových exportérov vysokosírneho vykurovacieho oleja.
-
Cez Hormuz prúdi v priemere 3,5 mil. barelov rafinovaných produktov denne.
Hoci zatiaľ neboli hlásené priame škody na rafinériách, samotné narušenie prepravy stačí na výrazný rast cien.
Trh prechádza do silne býčej štruktúry
Letecké palivo sa dostalo hlbšie do backwardation, teda situácie, keď sú okamžité dodávky drahšie než kontrakty s neskorším dodaním. Cenový spread vyskočil z 1,57 USD na takmer 3 USD za barel, čo signalizuje akútne obavy z krátkodobého nedostatku. Podobný vývoj sledujeme aj pri vykurovacích olejoch. Ak by obmedzenia v Hormuze pretrvali, trh môže čeliť ďalšiemu prudkému rastu cien naprieč energetickým sektorom.
Graf LSGASOIL (H4)
Po pokojnejšej konsolidácii došlo k prudkému rastu, pričom trh otvoril s výraznou rastovou cenovou medzerou, čo signalizuje náhlu zmenu očakávaní a agresívny vstup kupujúcich. Cena sa aktuálne pohybuje blízko 880 USD a výrazne sa vzdialila od kĺzavých priemerov EMA 50 (733 USD) a SMA 100 (705 USD). Williams %R sa drží hlboko v prekúpenom pásme, čo odráža extrémny nákupný tlak. Momentum prudko akceleruje a vytvára nové maximum, čím podporuje pokračovanie rastového scenára. Zvýšený objem obchodov, ktorý sprevádzal vznik cenovej medzery aj následný rast, dodáva pohybu silnú trhovú podporu. Z technického hľadiska bude kľúčové, či si cena udrží pásmo nad 830–850 USD. Ak áno, môže nasledovať test psychologickej úrovne 900 USD. Naopak uzatvorenie cenovej medzery a návrat pod 800 USD by mohli spustiť výraznejšiu realizáciu ziskov smerom k oblasti okolo 750 USD.
Zdroj: xStation5
