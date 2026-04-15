BREAKING: Prvý pokles zásob v USA za posledné dva mesiace, najmä pre rekordný export

- Prvý pokles za 8 týždňov: zásoby ropy klesli o 913 tisíc barelov.
- Rekordný export: export ropy z USA vzrástol na 5,2 milióna barelov denne.
- Uvoľnenie zo SPR: kvôli konfliktu v Perzskom zálive bolo zo strategických rezerv uvoľnených 4,1 milióna barelov.
Po ôsmich týždňoch nepretržitého rastu zaznamenali americké zásoby ropy konečne pokles, a to aj napriek väčšiemu uvoľneniu zásob zo SPR. Finančné trhy síce napäto sledujú správy z Perzského zálivu a dúfajú v rýchle upokojenie situácie, najnovšie dáta však prinášajú určitú dávku optimizmu. Poukazujú na silný zahraničný dopyt a dynamický rast úlohy USA ako kľúčového exportéra tejto komodity. Hoci geopolitická situácia zostáva napätá, investori ďalej hľadajú signály deeskalácie, ktoré by mohli obnoviť stabilitu v oblasti Hormuzského prielivu.
Kľúčové dáta reportu EIA:
- Zásoby ropy: pokles o 0,9 milióna barelov na 463,8 milióna barelov, čo trh prekvapilo, pretože sa očakával rast zásob.
- Strategic Petroleum Reserve (SPR): pokles o 4,1 milióna barelov na 409,2 milióna, v súvislosti s mimoriadnym uvoľnením dodávok zo strany ministerstva energetiky.
- Export ropy z USA: výrazný nárast o 1,1 milióna barelov denne na úroveň 5,2 milióna barelov denne.
- Zásoby benzínu: prudký pokles o 6,3 milióna barelov, výrazne nad odhadom poklesu o 1,7 milióna. Išlo o najväčší pokles minimálne za niekoľko mesiacov.
- Zásoby destilátov: pokles o 3,1 milióna barelov, čím sa dostali približne o 6 % pod päťročný priemer pre toto obdobie roka.
- Domáca produkcia: zostala stabilná na úrovni 13,6 milióna barelov denne.
Po mnohých týždňoch rastu prichádza pokles komerčných zásob, a to aj napriek uvoľneniu strategických rezerv.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Aktuálne sledujeme veľmi výrazný pokles zásob zo SPR. Podobná situácia nastala aj v roku 2022. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Komentár
Najnovší report EIA prináša zaujímavé závery o odolnosti amerického energetického sektora. Najvýraznejším faktom je skutočný pokles komerčných zásob napriek masívnej injekcii ropy zo Strategic Petroleum Reserve (SPR). Uvoľnenie viac ako 4 miliónov barelov zo štátnych rezerv je priamou reakciou na blokádu Hormuzského prielivu, ktorá odrezala významnú časť globálneho exportu. To, že zásoby klesli aj napriek takejto silnej ponuke, svedčí o mimoriadne silnom domácom aj dodatočnom zahraničnom dopyte.
Hlavným motorom týchto zmien je expanzia amerického exportu. Výsledok na úrovni 5,2 milióna barelov denne potvrdzuje, že sa USA počas konfliktu na Blízkom východe stávajú garantom energetickej bezpečnosti. Zároveň pokles importu o 1 milión barelov denne ešte viac sprísnil domácu bilanciu.
Pozitívny tón dát však tlmí geopolitické pozadie. Trh zjavne „hrá na mier“. Každý barel odchádzajúci z amerických skladov má cenu zlata, pokiaľ zostáva export cez Hormuzský prieliv zastavený. Veľmi silný dopyt po benzíne (rast na 9,1 milióna barelov denne) naznačuje, že americká domáca ekonomika stále beží na vysoké obrátky, čo môže v kombinácii s klesajúcimi zásobami palív krátkodobo podporovať ceny. Investori však zostávajú opatrní a dúfajú, že v oblasti Perzského zálivu nakoniec prevládne diplomacia nad silovým riešením.
Zásoby ropy aj všetkých ropných produktov klesajú pomerne výrazne a približujú sa k päťročnému priemeru.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ropa pred rolovaním futures kontraktov mierne oživí (rolovanie bude smerom nadol pre extrémnu backwardation). Zároveň však stojí za pozornosť, že trh začína pochybovať o rýchlom začatí rokovaní medzi USA a Iránom a fyzický trh zostáva mimoriadne napätý.
Zdroj: xStation5
Rozdiel medzi spotovou cenou Brentu a júnovým kontraktom dosahuje takmer 30 dolárov za barel.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Allbirds: Od tenisiek k AI, môže to fungovať
„AI“ prepúšťanie: Je to fikcia?
US OPEN: trh sa pohybuje blízko maxím
🔴 Komoditný výhlaď: Nádej na koniec konfliktu na Blízkom východe zráža cenu ropy
