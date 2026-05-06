BREAKING 🚨 Ropa sa vracia k 103 USD po iránskych komentároch k správe Axios

Futures na ropu Brent sa odrážajú z úrovne okolo 96 USD za barel späť nad 102 USD po tom, čo Irán poprel „optimistickú“ správu Axios, podľa ktorej by memorandum medzi USA a Iránom mohlo byť otázkou len niekoľkých hodín.
- Podľa iránskej agentúry ISNA zostávajú časti správy Axios špekulatívne a text viac pripomína americký zoznam prianí než realitu; Irán teraz diskutuje otázku vojny, nie jadrovú otázku. Teherán tvrdí, že americký návrh obsahuje ambiciózne a nereálne podmienky, ktoré v posledných dňoch odmietol.
- Irán sa tiež domnieva, že USA by nič nezískali z prehratej vojny, ktorej by prípadne museli čeliť, zatiaľ čo iránska agentúra Tasnim s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že Irán na najnovší americký návrh zatiaľ nereagoval, pretože obsahuje neprijateľné „červené línie“.
OIL (interval M30)
Futures na ropu Brent (OIL) po týchto komentároch rastú, pretože vyvolávajú veľké pochybnosti o tom, či sa počas nasledujúcich 48 hodín môže otvoriť cesta k mieru. Trump už uviedol, že ak Irán neprejaví dobrú vôľu v rokovaniach, USA sa vrátia k vojenským operáciám a bombardovaniu.
