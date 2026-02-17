Cena ropy mierne klesá

- Brent oslabil k úrovni 68 USD, trh sleduje rokovania USA–Irán a situáciu v Hormuzskom prielive.
- Geopolitické riziká udržiavajú na trhu zvýšenú volatilitu a rizikovú prémiu.
- OPEC+ zvažuje zvýšenie ťažby od apríla, ak ceny zostanú v pásme 65–70 USD.
- Prípadné dohody s Iránom a Ruskom môžu v druhej polovici roka tlačiť ceny ropy nižšie.
Cena ropy Brent v utorkovom ázijskom obchodovaní oslabila, keď investori vyhodnocovali riziká možného narušenia dodávok po iránskych námorných cvičeniach v Hormuzskom prielive. Futures na Brent klesli o 0,86 % na 68,06 USD za barel, hoci v predchádzajúcej seanse posilnili o viac než 1 %. Americká ropa WTI sa obchodovala okolo 63,21 USD za barel.
Napätie prichádza v čase, keď sa v Ženeve konajú rokovania medzi USA a Iránom o jadrovom programe. Prezident Donald Trump uviedol, že sa do rozhovorov zapojí „nepriamo“ a verí v možnosť dohody s Teheránom. Rokovaní sa zúčastňujú aj americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner spolu s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Aráqčím, pričom sprostredkovateľom je Omán.
Hormuzský prieliv ako kľúčový faktor
Irán začal vojenské cvičenie v blízkosti Hormuzského prielivu, čo je strategická námorná tepna, ktorou prúdi väčšina ropy zo štátov Perzského zálivu do Ázie. Touto trasou exportujú svoju produkciu členovia kartelu OPEC, vrátane Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu a Iraku.
Trh tak do cien započítava tzv. geopolitickú rizikovú prémiu, ktorá môže udržiavať volatilitu aj pri relatívne stabilných fundamentálnych údajoch o ponuke a dopyte. Analytici upozorňujú, že ďalší vývoj bude závisieť najmä od diplomatických signálov, nielen od fyzických tokov ropy.
OPEC+ a možné zvýšenie produkcie
Podľa zdrojov z aliancie OPEC+ skupina zvažuje obnovenie rastu ťažby od apríla, aby pokryla očakávaný letný dopyt. Ak by pretrvávali výpadky ruských dodávok a cena Brent sa držala v pásme 65–70 USD, kartel by mohol využiť svoje voľné kapacity na navýšenie produkcie.
Zároveň prebiehajú ďalšie diplomatické rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré môžu ovplyvniť výhlaď cien. Podľa niektorých odhadov by prípadné dohody s Iránom aj Ruskom mohli počas leta prispieť k poklesu ceny Brent smerom k úrovni 60–62 USD za barel.
Čo to znamená pre investorov?
Ropný trh sa aktuálne nachádza vo fáze zvýšenej citlivosti na geopolitické udalosti. Každá správa z diplomatických rokovaní môže vyvolať prudké obojsmerné pohyby cien. Krátkodobo tak nemožno vylúčiť pokračujúcu volatilitu, zatiaľ čo strednodobý výhlaď bude závisieť od výsledku vyjednávaní aj od reakcie OPEC+.
Graf OIL (H1)
Cena ropy aktuálne obchoduje okolo úrovne 67,92 USD a po predchádzajúcom odraze od minima na 66,90 USD opäť čelí predajnému tlaku. Trh sa teraz pohybuje pod kľúčovou Fibonacciho hladinou 38,2 % (68,35 USD) a zároveň testuje oblasť 23,6 % retracementu na 67,80 USD, ktorá funguje ako krátkodobá podpora. Z technického pohľadu je zrejmé, že cena zostáva pod kĺzavým priemerom SMA 100 (68,52 USD) aj pod EMA 50 (68,14 USD). Táto konfigurácia potvrdzuje krátkodobo medvedie nastavenie trhu. EMA 50 navyše klesá a pôsobí ako dynamická rezistencia, čo obmedzuje potenciál výraznejšieho rastu.
Ak by došlo k prelomeniu pod úroveň 67,80 USD, ďalším cieľom medveďov môže byť oblasť 66,90 USD, teda predchádzajúce lokálne minimum. Naopak návrat nad 68,35 USD by mohol otvoriť priestor na otestovanie 68,80 USD (50% retracement), kde sa nachádza aj významná rezistencia.
Zdroj: xStation5
