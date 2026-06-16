Centrálne banky plánujú rekordné nákupy zlata 🟡

Centrálne banky po celom svete podľa prieskumu World Gold Council a YouGov plánujú ďalej navyšovať svoje zlaté rezervy. Z celkovo 74 oslovených centrálnych bánk uviedlo 45 %, že chce v nasledujúcom roku zlato nakupovať. Ide o najvyšší podiel od začiatku sledovania v roku 2018. Iba jedna centrálna banka uviedla, že plánuje svoje držby zlata znížiť.
Zlato za posledné 3 roky výrazne posilnilo a jeho cena sa viac než zdvojnásobila. Jedným z hlavných dôvodov bol práve silný dopyt centrálnych bánk, ktoré zlato využívajú ako nástroj diverzifikácie rezerv a ochrany proti geopolitickým aj menovým rizikám. Tohtoročný vývoj je však slabší, pretože vyššie ceny energií a obavy z dlhšie trvajúcich vyšších sadzieb znížili atraktivitu aktíva, ktoré nenesie žiadny úrok.
Pokles ceny však môže byť pre niektoré centrálne banky skôr príležitosťou než dôvodom na ústup. Podľa World Gold Council časť inštitúcií už skôr naznačovala, že cena zlata je pre ne príliš vysoká a že čakajú na lepšie nákupné úrovne. Nedávna korekcia tak môže otvoriť priestor pre nové nákupy, najmä zo strany rozvíjajúcich sa ekonomík.
Práve centrálne banky z rozvíjajúcich sa a rozvojových krajín tvoria najväčšiu skupinu potenciálnych kupcov. Približne 53 % z nich očakáva, že svoje zlaté rezervy v nasledujúcom roku zvýši. Pri centrálnych bankách z vyspelých ekonomík je tento podiel výrazne nižší a dosahuje iba 18 %. To ukazuje, že zlato zostáva dôležitejšie predovšetkým pre krajiny, ktoré chcú znížiť závislosť od dolára a posilniť odolnosť svojich rezerv.
Zaujímavý je aj spôsob financovania nákupov. Polovica centrálnych bánk, ktoré plánujú zlato nakupovať, chce využiť domáce akumulačné programy. To znamená, že budú nakupovať zlato od vlastných ťažiarov za lokálnu menu, namiesto toho, aby používali vzácne devízové rezervy. Ďalších 38 % respondentov uviedlo, že by nákupy financovalo predajom iných rezervných aktív.
Dôležitou témou zostáva aj skladovanie zlata. Bank of England je stále najobľúbenejším miestom pre úschovu centrálnych bánk a využíva ju 57 % respondentov. Zároveň však rastie záujem o väčšiu kontrolu nad vlastnými rezervami. Celkovo 9 % centrálnych bánk uviedlo, že v poslednom roku presunulo viac zlata na domáce územie, zatiaľ čo 10 % sa snažilo diverzifikovať skladovanie medzi viac lokalít.
Tento trend ukazuje, že centrálne banky čoraz viac vnímajú nielen trhové, ale aj politické riziko. Zlato už nie je iba finančnou rezervou, ale aj strategickým aktívom, ktoré má byť dostupné v čase krízy. To môže vytvárať príležitosti pre alternatívne zlaté centrá, ako sú Singapur alebo Hongkong, ktoré sa snažia prilákať časť globálnych rezerv.
Z investičného pohľadu je správa pre zlato pozitívna. Hoci špekulatívni investori v poslednom čase z trhu ustupujú a cena sa dostala na najnižšie úrovne od novembra, dlhodobý dopyt centrálnych bánk zostáva silný. Ak budú nákupy pokračovať, môžu vytvoriť dôležitú podporu pre cenu zlata aj v prostredí vyšších úrokových sadzieb.
Graf zlata (GOLD, H4)
Zdroj: xStation5
Zlato sa po predchádzajúcom poklese začína stabilizovať a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 4 344 USD. Cena sa odrazila z oblasti blízko 4 080 USD a v posledných seansách vytvorila pomerne silný rastový pohyb, ktorý ju dostal späť nad krátkodobý kĺzavý priemer EMA 50 na hodnote 4 296 USD. To je pozitívny signál, pretože kupci sa opäť pokúšajú prevziať kontrolu nad trhom.
Z technického pohľadu však zlato zatiaľ nenachádza dostatok sily na návrat nad SMA 100, ktorý sa nachádza okolo 4 456 USD. Práve táto oblasť teraz predstavuje dôležitú rezistenciu. Ak by sa cena dokázala dostať nad 4 456 USD, otvoril by sa priestor na test vyššej zóny okolo 4 530 USD, kde je podľa grafu viditeľná významná objemová oblasť a predchádzajúca cenová reakcia.
CCI sa nachádza na hodnote 83,62, čo poukazuje na zlepšujúce sa momentum, ale zatiaľ nejde o extrémne prekúpený trh. To znamená, že priestor na ďalší rast ešte existuje. Trh sa však blíži k zóne, kde môže naraziť na silnejší predajný tlak. Dôležité bude sledovať, či kupci udržia cenu nad oblasťou 4 300 USD, ktorá teraz funguje ako prvá technická podpora.
Ak sa zlato nad touto úrovňou udrží, krátkodobý výhľad zostane skôr pozitívny a trh sa môže pokúsiť o postupný návrat k rezistencii pri 4 456 USD. Naopak, pokles späť pod EMA 50 by oslabil aktuálny rastový pokus a mohol by otvoriť cestu k nižším úrovniam okolo 4 200 USD, prípadne späť k oblasti 4 100 USD, odkiaľ prišiel posledný výraznejší odraz.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
AUDUSD klesá po rozhodnutí RBA napriek zachovaniu jastrabieho postoja ⚔️
Denné zhrnutie: Trhy v eufórii po prielome vo vzťahoch medzi USA a Iránom
🎥 Krypto briefing: Zariadil Trump dno pre krypto? Bitcoin na 67 000 USD a Zcash +90 %
🟡 Vrátila sa zlatá horúčka? Zlato od minim pripísalo viac ako 7 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.