Trh s kávou v zajatí počasia a prázdnych skladov: Paradox rekordnej brazílskej úrody ☕

Hoci od začiatku tohto roka káva stratila na hodnote, v posledných mesiacoch a dňoch pozorujeme veľmi silnú dynamiku rastu. V posledných dňoch naberá dopytová sila na intenzite a ceny kávy zaznamenávajú najvýraznejší rast za dlhší čas. Termínové kontrakty na Arabiku zdraželi za necelé dve obchodné relácie o takmer 10 %. Situácia sa na prvý pohľad javí ako nelogická, a to vzhľadom na výrazne optimistické výhľady týkajúce sa úrody z Brazílie. Aby sme pochopili, prečo ceny rastú napriek prísľubu rekordných úrod, treba sa na trh pozrieť cez prizmu toho, čo sa deje „tu a teraz", nie toho, čo nastane o niekoľko mesiacov.
Zmeny cien na trhu komodít za posledný mesiac
Káva z pohľadu posledných 30 dní výrazne posilňuje.
Zdroj: XTB
A čo rekordná úroda v Brazílii?
Očakávania amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) týkajúce sa mimoriadne vysokej úrody v Brazílii, ktorá má prekročiť 70 miliónov vriec, zostávajú v platnosti. Dlhodobé fundamenty trhu sú však jedna vec a fyzická dostupnosť komodity v konkrétnom čase druhá.
Hlavným dôvodom súčasného rastu cien je počasie, ktoré výrazne spomaľuje zber a môže naznačovať, že predchádzajúce odhady boli príliš optimistické. Zatiaľ čo USDA očakáva úrodu okolo 70 miliónov vriec, odhady iných inštitúcií vrátane brazílskeho CONAB zostávajú výrazne nižšie.
V Minas Gerais, najväčšej oblasti pestovania arabiky v Brazílii, spadlo počas jediného týždňa viac než 32 mm zrážok, čo zodpovedá približne 2 700 % historického priemeru pre toto obdobie.
Silné dažde spôsobujú farmárom výrazné problémy nielen pri zbere, ale aj pri sušení a preprave kávových zŕn. Hoci je potenciálna ponuka na papieri veľmi vysoká, táto káva sa zatiaľ nedostala na trh.
Komentátori navyše upozorňujú, že aj keď môže byť množstvo kávy dostatočné, pestovatelia môžu čeliť problémom s kvalitou zŕn. Brazília je síce najväčším producentom kávy na svete a jej produkcia môže byť dodávaná na burzu ICE, nedostatok kvalitnej úrody však môže spôsobiť, že zásoby komodity na ICE nebudú rásť ani napriek rekordnej úrode.
Kolaps skladových zásob: Najnižšie úrovne od 90. rokov
Oneskorenia dodávok z Brazílie zasahujú trh v najhoršom možnom čase, keď sú burzové sklady takmer prázdne.
Zásoby certifikovanej arabiky sledované burzou ICE prudko klesajú. Nedávno zaznamenali najväčší jednodňový pokles od začiatku roka 2025, a to o 5,9 %. Počas 25 po sebe nasledujúcich obchodných seáns sa zásoby znížili celkovo o 26 %.
Z historických údajov a vývoja zásob vyplýva, že sa rezervy skutočne približujú ku kritickým minimám, ktoré neboli zaznamenané od prelomu 90. rokov a začiatku nového tisícročia. Aktuálne klesli pod hranicu 300-tisíc vriec.
Situáciu na strane ponuky navyše komplikujú problémy v Červenom mori. Dlhšie prepravné časy, vyššie náklady na dopravu a potreba udržiavať väčšie zásoby spôsobujú výrazné oneskorenia dodávok na spotrebiteľské trhy.
Cena kávy Arabika spolu so zásobami ICE (obrátená os)
Zásoby sledované ICE klesli na najnižšie úrovne od prelomu rokov 2023/2024, ktoré sú zároveň najnižšie od 90. rokov. To všetko sa deje napriek očakávaným rekordným úrodám v Brazílii.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Je to už trvalá zmena trendu na rastový?
Súčasný silný cenový rast je do značnej miery dôsledkom krátkodobej paniky na strane ponuky, hoci zároveň vzhľadom na rozmarné počasie nemožno vylúčiť situáciu, v ktorej súčasný rast vyústí do dosiahnutia nových historických maxím. Extrémne silný fenomén El Niño zvyčajne spôsobuje nadmerné zrážky v Južnej Amerike a sucho v juhovýchodnej Ázii, čo môže znamenať potenciálnu podporu pre pestovanie kávy v Brazílii, avšak zhoršenie logistiky a súčasne silný úder do ponuky v Ázii. Trh však verí, že v budúcnosti ponuka nebude problémom. Svedčí o tom samotná štruktúra trhu termínových kontraktov.
Rozdiel (spread) v cene medzi kontraktmi na september a decembrom sa rozšíril na rekordnú úroveň vyše 24 centov za libru. To znamená silný jav backwardation. Pražiarne a obchodníci sú ochotní zaplatiť obrovskú prémiu za okamžitú dodávku kávy, pretože sa obávajú, že čoskoro v skladoch nebude dostatok. Kontrakty na ďalšie roky sú oceňované výrazne nižšie.
Termínová krivka pre kávu Arabiku v súčasnosti (čierna línia) a pred 6 mesiacmi (oranžová línia)
Termínová krivka kávy naďalej naznačuje, že problémom je krátkodobá ponuka, pričom v budúcnosti sa očakáva vyššia produkcia kávy. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Zhrnutie a závery
Trh kávy v súčasnosti vykazuje výrazné obavy z krátkodobej ponuky, podobne ako to bolo v prípade trhu kakaa ešte pred niekoľkými týždňami. Ak má však produkcia naďalej rásť a v krátkom čase sa premietne do oživenia zásob, môže sa ukázať, že ceny budú mať problém vzrásť na historicky najvyššie úrovne. Teoreticky, keď bude všetka káva zozbieraná a začne sa dostávať k spotrebiteľom po celom svete, mali by sme to pozorovať v cene už na jeseň. Ak však vtedy ceny nezačnú klesať zo súčasných vysokých úrovní, môže to znamenať, že fyzická situácia je skutočne napätá a papierové očakávania vysokej produkcie môžeme jednoducho zahodiť.
Technický graf kávy na intervale D1
Ceny kávy od začiatku tohto týždňa veľmi výrazne rastú a cena už testuje okolie stredu celej poslednej veľkej klesajúcej vlny. Zóna 350 – 360 centov za libru kávy bude kľúčová. Ak sa podarí tieto úrovne natrvalo preraziť, môže to znamenať pokus o návrat na 400 centov, prípadne útok na historické maximá. Ak sa však ukáže, že produkcia kávy v Brazílii bude skutočne rekordná, cena sa môže vrátiť na 300 centov za libru rýchlejšie, ako by vyplývalo z termínovej štruktúry, ktorá predpokladá takúto úroveň až v marci 2028. Zdroj: xStation5
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