Ceny na čerpacích staniciach opäť porastú

Počas posledného týždňa prešiel ropný trh fázou extrémnej volatility, ktorá dočasne stlačila cenu ropy Brent aj pod hranicu 90 dolárov za barel. Tento pokles vyvolalo krátkodobé otvorenie Hormuzského prielivu. Pre pretrvávajúcu blokádu iránskych prístavov zo strany USA a následnú eskaláciu sa ceny ropy rýchlo vrátili k úrovni 100 dolárov. Geopolitické napätie medzi USA a Iránom tak zostáva dominantným faktorom, ktorý vymazal nádeje na trvalejšie zlacnenie komodity. Trh sa potýka s obrovským deficitom vo výške približne 13 % celosvetového dopytu, pričom obmedzená doprava cez strategický prieliv hrozbu nedostatku naďalej priživuje.
Na domácom trhu sa počas uplynulých siedmich dní prejavilo predchádzajúce veľkoobchodné zlacnenie, ktoré vodiči vďaka mechanizmu vládnych cenových stropov pocítili takmer okamžite. Nafta zaznamenala prudký pokles o 4,64 Kč na priemerných 40,55 Kč za liter, zatiaľ čo benzín zlacnel miernejšie na 40,23 Kč. Napriek aktuálnemu poklesu rafinérskych marží a relatívnemu pokoju na českých čerpacích staniciach sa však výhlaď na najbližšie dni opäť zhoršuje. Prudký obrat na veľkoobchodnom trhu naznačuje, že éra poklesu cien sa končí a v závere týždňa možno očakávať opätovné zdraženie, najmä pri nafte, ktorá by sa mohla vrátiť nad hranicu 42 Kč.
Situáciu komplikuje aj kritický stav zásob špecifických produktov, ako je letecké palivo, pri ktorom je Európa silno závislá od dovozu z Blízkeho východu. Hoci Česká republika a pražské letisko zatiaľ hlásia stabilné dodávky aj produkciu, v celoeurópskom meradle hrozí pre logistické bariéry v Hormuzskom prielive obmedzovanie letov či zdražovanie leteniek. Akýkoľvek dlhodobejší odhad vývoja zostáva v tejto chvíli nemožný; rozhodujúce bude, či sa podarí udržať krehké prímerie a obnoviť plynulú prevádzku kľúčových námorných trás, čo je pre stabilitu energetického trhu úplne nevyhnutné.
Ako je na tom Česko z pohľadu výšky cien pohonných hmôt v porovnaní s okolitými krajinami?
Napriek súčasným cenám pohonných hmôt si Česká republika udržiava pozíciu jednej z lacnejších krajín v Európskej únii, a to podľa najnovších údajov Európskej komisie k 23. aprílu 2026.
Nafta - Česká republika je piata najlacnejšia v celej EÚ. Najnižšie ceny nafty majú momentálne vodiči na Malte, v Poľsku a v Maďarsku. Najdrahšiu naftu tankujú vodiči v Holandsku a vo Fínsku.
Benzín - Česká republika je deviata najlacnejšia v EÚ. Na prvých 3 priečkach najlacnejšieho benzínu sa umiestnili Malta, Poľsko a Bulharsko. Najdrahší benzín je dostupný v Holandsku a Dánsku.
Porovnanie so susedmi
- V Poľsku je benzín aj nafta výrazne lacnejšia než v Česku, pričom Poľsko sa pri oboch palivách drží na 2. mieste medzi najlacnejšími.
- Na Slovensku je nafta mierne drahšia než v Česku (Slovensko je na 6. mieste). Benzín je tu tiež mierne drahší (11. miesto).
