Ceny pšenice klesajú: Lepšie počasie v USA a globálny prebytok tlačia ceny nadol

Ceny pšenice klesli na najnižšiu úroveň za takmer týždeň, keďže investori hodnotia zlepšujúce sa vyhliadky na dodávky v Spojených štátoch. Kontrakty na pšenicu s dodaním v máji na Chicago Board of Trade oslabili až o 1,4 % na 5,4075 USD za bušel.
Pokles je spôsobený hlavne prognózami suchšieho a teplejšieho počasia v kľúčových pestovateľských regiónoch USA. Americké klimatické centrum očakáva nadpriemerné teploty, najmä v častiach Texasu a Oklahomy, čo zmierňuje obavy o poškodenie úrody po predchádzajúcom ochladení. Zlepšené poveternostné podmienky tak posilňujú očakávania dostatočnej ponuky.
Trh ovplyvňuje aj nízka likvidita. Po dlhom víkende sa trhy v Chicagu opäť otvorili, zatiaľ čo väčšina ázijských trhov zostáva zatvorená z dôvodu osláv lunárneho nového roka. Slabšia aktivita obchodníkov prispieva k vyššej citlivosti cien na krátkodobé fundamenty.
Medvedí sentiment podporuje aj globálny prebytok pšenice, ktorý naďalej vyvíja tlak na ceny. Podľa analytikov americkí vývozcovia čakajú na konkrétne objednávky, ktoré by potvrdili oživenie zahraničného dopytu. Bez jasných signálov o zvýšení vývozu zostáva trh náchylný na ďalší pokles.
Spolu s pšenicou mierne oslabili aj kukurica a sójové bôby, čo naznačuje širší tlak na trhu s poľnohospodárskymi komoditami.
V krátkodobom horizonte prevládajú faktory ponuky a priaznivý výhľad počasia, zatiaľ čo absencia silného exportného dopytu obmedzuje priestor pre rast cien.
Graf WHEAT (H1)
Cena pšenice sa obchoduje okolo úrovne 540 USD a po predchádzajúcom vzostupnom impulze z úrovne 524 USD vstúpila do fázy korekcie. Po dosiahnutí lokálneho maxima 552,61 USD došlo k postupnému ziskovaniu. V súčasnosti sa trh pohybuje pod úrovňou 38,2 % retracementu (541,81 USD) a testuje úroveň 50 % pri 538,47 USD. Cena zároveň osciluje okolo EMA 50 (541,65 USD), ktorú sa nepodarilo udržať, čo predstavuje krátkodobý negatívny signál. SMA 100 (535,80 USD) v súčasnosti funguje ako nižšia dynamická podpora a jej možné prelomenie by mohlo otvoriť priestor pre pokles smerom k 61,8 % retracementu na úrovni 535,14 USD. Na obnovenie rastového trendu by bolo kľúčové vrátiť sa nad úroveň 541,80 USD a potom prelomiť úroveň 545,90 USD (23,6 % Fibonacciho retracement). Bez tohto scenára zostáva krátkodobý výhľad skôr medvedí, s rizikom návratu do oblasti 530-535 USD.
Zdroj: xStation5
