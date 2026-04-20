Ceny ropy rastú, keďže politická rétorika naráža na realitu 📌

- Ropa (OIL) rastie o 3,50 % na 90 USD, WTI pridáva 4,50 % na 87 USD.
- Za silným rastom cien stoja nové útoky na komerčné lode v Hormuzskom prielive.
- Irán oznámil opätovné uzavretie prielivu a varoval lode pred priblížením.
- Americké sily zadržali loď plaviacu sa pod iránskou vlajkou, čím sa zvýšilo riziko eskalácie.
- Teherán sa podľa správ nemusí zúčastniť ďalšieho kola rokovaní s USA v Pakistane.
- Súčasné prímerie medzi USA a Iránom vyprší v stredu a nie je isté, či bude predĺžené.
- Prevádzka cez Hormuzský prieliv zostáva výrazne obmedzená, čo ďalej udržiava tlak na globálne dodávky energií.
- SAE zvažujú finančnú podporu zo strany USA pre riziká spojené s vývozom ropy a dolárovými tokmi.
Ceny ropy po víkende opäť rastú, pričom OIL posilňuje o 3,50 % na 90 USD, zatiaľ čo WTI pridáva 4,50 % na 87 USD. Obavy na trhu sa vrátili a zvýšilo sa riziko obnovenia vážnejších narušení na Blízkom východe. Spočiatku ceny rástli oveľa výraznejšie po útokoch na komerčné plavidlá v Hormuzskom prielive, nových iránskych hrozbách voči lodnej doprave a zadržaní iránskeho plavidla americkými silami. Neskôr ceny časť denných ziskov odovzdali a stiahli sa z intradenných maxím.
Situácia na Blízkom východe sa po krátkom období optimizmu opäť zhoršila. Irán stiahol skoršie signály o znovuotvorení prielivu a vinu pripisuje pokračujúcej americkej námornej blokáde, zatiaľ čo rokovania o prímerí sú čoraz krehkejšie. Teherán naznačil, že sa nemusí zúčastniť ďalšieho kola rokovaní v Pakistane, pretože obviňuje USA z nereálnych požiadaviek, a súčasné dvojtýždňové prímerie vyprší v stredu. Nedostatok jasného diplomatického pokroku a rastúci vojenský tlak vedú investorov k tomu, že región čoraz viac vnímajú ako trvalý zdroj geopolitického rizika, a nie len ako dočasný mediálny šok.
Pre trhy už nejde len o rétoriku, ale o skutočný dosah na toky energií, dôveru v námornú dopravu a finančnú stabilitu v oblasti Perzského zálivu. Prevádzka lodí cez Hormuzský prieliv zostáva výrazne pod bežnou úrovňou, ceny palív globálne rastú a niektoré vlády začínajú využívať rezervy alebo zavádzať úsporné opatrenia. Objavujú sa aj signály, že štáty Perzského zálivu sa pripravujú na dlhšie narušenia — SAE zvažujú opatrenia finančnej podpory a dokonca aj možné využitie alternatívnych mien pri obchodovaní s ropou v stresových scenároch. Zatiaľ úrovne OIL okolo 90 USD a WTI pri 87 USD ukazujú, že ropný trh zostáva napätý, hoci nádeje na vyriešenie konfliktu sú stále významné.
