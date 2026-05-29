🌍 USA a Irán konečne blízko dohody?

- USA a Irán sú blízko dohody o predĺžení prímeria a otvorení Hormuzského prielivu
- Prezident Trump však dohodu zatiaľ neodsúhlasil
- Predĺženie prímeria by malo byť o 60 dní
USA a Irán sú blízko predbežnej dohody o predĺžení prímeria a zrušení obmedzení pre lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Prezident Trump dohodu ešte oficiálne neschválil, a iránske médiá upozorňujú, že finálny text nie je potvrdený. Napriek tomu ide o najväčší krok k mieru od začiatku trojmesačného konfliktu.
Navrhovaná dohoda by predĺžila prímerie o ďalších 60 dní a otvorila prieliv, ktorým prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Správa o uvoľnení prielivu už vyvolala pokles cien ropy. Súčasťou dohody je aj ukončenie americkej blokády iránskych prístavov a zrušenie časti sankcií na predaj iránskej ropy.
Americký viceprezident JD Vance uviedol, že obe strany sú veľmi blízko podpisu, aj keď dohoda ešte nie je stoprocentne istá.
Napriek jednaniam došlo v regióne k ďalším stretnutiam. USA zostrelili päť iránskych dronov a zasiahnuté boli pozemné riadiace stanice v íránskom meste Bandar Abbás. Islamské revolučné gardy pohrozili odvetou, a do konfliktu bol zapojený aj Kuvajt, kde bola odrazená balistická strela smerujúca na americkú základňu.
Washington požaduje demontáž jadrového programu Iránu, Teherán žiada stiahnutie amerických síl, rozmrazenie zahraničných aktív a ukončenie izraelských útokov v Libanone.
Do situácie sa dostal aj Omán, ktorému Trump pohrozil vojenským zásahom kvôli plánovanému mýtnemu za plavbu prielivom, ale americký minister financií Scott Bessent napätie zmiernil a ománsky veľvyslanec poprel plány na zavedenie poplatkov.
Cena ropy sa v posledných dňoch posunula nižšie a aktuálne sa pohybuje okolo 92,5 USD za barel, odrážajúc obavy z globálneho vývoja a geopolitickej neistoty.
Graf OIL (H1)
Zdroj: xStation05
