Čierne more opäť zdražuje potraviny. Útoky ohrozujú svetový obchod s obilím 🌾🚨

Rusko a Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na obchodné lode, prístavy a poľnohospodársku infraštruktúru v Čiernom a Azovskom mori. Rastúce riziko narušenia vývozu obilia už poslalo medzinárodné ceny pšenice na dvojročné maximum. Zdražela aj kukurica a repka.
Súčasná situácia zatiaľ nedosahuje rozsah roka 2022, keď ruská invázia prakticky zastavila nakladanie tovaru v ukrajinských prístavoch a ceny poľnohospodárskych komodít vystúpili na rekordné úrovne. Prichádza však v období, keď svetový potravinový trh čelí viacerým problémom súčasne.
Útoky zasiahli hlavné exportné uzly Ukrajiny
- Rusko už niekoľko mesiacov útočí na ukrajinskú infraštruktúru určenú na vývoz obilia. Zasiahnuté boli aj prevádzky významných svetových obchodníkov s poľnohospodárskymi komoditami, medzi ktoré patria spoločnosti Bunge a ADM.
- V júli sa ruská kampaň ďalej vystupňovala. Útoky zasiahli nákladné lode aj hlavné ukrajinské prístavy Čornomorsk, Odesa a Pivdennyj. Podľa údajov citovaných agentúrou Reuters prišla Ukrajina v dôsledku intenzívnych útokov približne o tretinu svojej exportnej kapacity v Čiernom mori.
- Terčom sa stal aj dunajský prístav Izmajil, ktorý v predchádzajúcich rokoch získal význam ako alternatívna trasa na prepravu obilia. Dunaj sa stal dôležitou cestou po tom, ako boli tradičné čiernomorské koridory opakovane narušované.
- Ukrajina naopak oznámila, že do 20. júla zaútočila na 183 nákladných lodí a tankerov spojených s Ruskom. Tento údaj však nebolo možné nezávisle overiť. Zasiahnuté boli aj dva dôležité ruské prístavy v Azovskom mori. Rusko zároveň výrazne obmedzilo prevádzku v Donsko-azovskom kanáli, ktorý spája rieku Don s Azovským morom.
Čierne more patrí medzi najdôležitejšie poľnohospodárske koridory
- Vývoj v regióne je pre svetové potravinové trhy zásadný. Prístavy v Čiernom mori zabezpečujú významnú časť globálneho obchodu s pšenicou, kukuricou, jačmeňom a slnečnicovým olejom.
- Ukrajinské prístavy sú dôležité najmä pre odberateľov v Afrike, na Blízkom východe a v Ázii. Mnohé z týchto krajín sú výrazne závislé od cenovo dostupného obilia a nemôžu jednoducho prejsť k drahším dodávateľom z iných častí sveta.
- Rusko je navyše najväčším svetovým vývozcom pšenice. Približne tretina jeho námorného exportu pšenice prechádza cez Azovské more, ktoré je napojené na Čierne more a následne na globálne námorné trasy.
Rusko je najväčším svetovým vývozcom pšenice
Zdroj: Bloomberg
- Rusko predstavuje približne 16,1 % svetového obchodu s pšenicou. To zodpovedá približne jednej zo šiestich ton, ktoré sa zobchodujú na medzinárodnom trhu. Druhým najväčším exportérom je Kanada s podielom 12,6 %, nasledovaná Spojenými štátmi s 10,8 %, Ukrajinou s 10,2 % a Austráliou s 9,7 %.
- Význam Ruska pre globálny trh je preto mimoriadny. Akékoľvek obmedzenie pohybu lodí, poškodenie prístavov alebo problémy s dopravou môžu rýchlo ovplyvniť dostupnosť pšenice aj jej cenu.
- Mimoriadne zraniteľní sú cenovo citliví odberatelia, ktorí zvyčajne nakupujú lacnejšie obilie z oblasti Čierneho mora. Pri výpadku dodávok môžu byť nútení dovoz obmedziť alebo akceptovať vyššie ceny. To by ďalej podporilo globálnu potravinovú infláciu.
Ukrajina vytvorila vlastný námorný koridor
- Po tom, ako Rusko v roku 2023 odstúpilo od dohody umožňujúcej bezpečný vývoz obilia cez Čierne more, vytvorila Ukrajina nový námorný koridor. Lode sa plavia v blízkosti ukrajinského pobrežia a následne pokračujú cez teritoriálne vody Rumunska a Bulharska do Bosporu a Stredozemného mora.
- Táto trasa umožnila Ukrajine obnoviť významnú časť exportu. Trh si postupne zvykol na predpoklad, že preprava bude pokračovať napriek vojne. Nová vlna útokov však tento predpoklad spochybňuje a obnovuje obavy, ktoré dominovali trhu po začiatku invázie.
- Rastúce riziko môže viesť nielen k menšiemu objemu prepraveného obilia, ale aj k vyšším nákladom na poistenie, palivo a dopravu. Tie sa následne môžu premietnuť do konečných cien poľnohospodárskych komodít.
Potravinový trh čelí súbehu viacerých rizík
- Ceny potravinárskych komodít sa v súčasnosti pohybujú v blízkosti najvyšších úrovní od roku 2023. Stále však zostávajú pod rekordmi dosiahnutými po začiatku vojny na Ukrajine. Trh zatiaľ podporujú relatívne vysoké globálne zásoby, ktoré vznikli vďaka silným úrodám v predchádzajúcich rokoch.
- Určitú alternatívu predstavujú aj dodávatelia z Rumunska, Bulharska a Srbska. Títo producenti však nemusia byť schopní plne nahradiť prípadný dlhodobejší výpadok dodávok z Ruska a Ukrajiny.
- Problémy sa navyše netýkajú iba námorných trás. Ukrajinské útoky na ruské rafinérie môžu zvyšovať cenu nafty, ktorú ruskí poľnohospodári potrebujú na prevádzku poľnohospodárskej techniky. Obmedzenia v Hormuzskom prielive zároveň ohrozujú dodávky palív a hnojív. To môže zvýšiť výrobné náklady farmárov aj v ďalších krajinách.
- Ďalšou hrozbou zostáva počasie. Vlny horúčav v Európe môžu znížiť úrodu, najmä pri kukurici používanej ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Región tak môže byť viac závislý od dovozu. Sucho v amerických pestovateľských oblastiach medzitým prispieva k rastu cien niektorých poľnohospodárskych plodín.
- Príchod javu El Niño môže spôsobiť ďalšie výkyvy zrážok a teplôt. Tým by sa zvýšila pravdepodobnosť slabších úrod v rôznych častiach sveta.
Vplyv na Ukrajinu aj globálnu infláciu
- Obilie je pre Ukrajinu významným zdrojom zahraničných príjmov. Obmedzenie exportu preto znamená nižšie príjmy poľnohospodárov, vyššie náklady na dopravu a ďalší tlak na ekonomiku zaťaženú vojnou.
- Pre svetovú ekonomiku je hlavným rizikom opätovné zrýchlenie rastu cien potravín. Ak by útoky pokračovali a exportné trasy boli výraznejšie obmedzené, drahšie obilie by sa mohlo postupne premietnuť do cien múky, pečiva, mäsa aj mliečnych výrobkov. Kukurica a ďalšie krmoviny totiž ovplyvňujú aj náklady chovateľov hospodárskych zvierat.
- Bezprostredný vývoj bude závisieť najmä od toho, či zostane ukrajinský námorný koridor prevádzkyschopný a či sa podarí udržať vývoz z ruských prístavov. Dôležitú úlohu zohrajú aj zásoby, počasie a schopnosť ostatných producentov zvýšiť export.
Graf pšenice (WHEAT, D1)
Zdroj: xStation5
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