Prečo ropa ignoruje vojnu? Fundamenty zatiaľ víťazia nad geopolitikou🛢️💣

- Slabší dopyt z Číny a rekordná produkcia v USA vykompenzovali geopolitické riziká, čím zabránili prudšiemu rastu cien ropy
- Napriek narušeniu dodávok zostáva na trhu zatiaľ dostatok fyzickej ropy, čo obmedzuje rast cien aj napriek pokračujúcemu konfliktu
- Investori sa čoraz viac riadia fundamentmi než samotnými geopolitickými titulkami, keďže trh čaká na reálne výpadky dodávok, nie len hrozby
- Riziko však zostáva vysoké, eskalácia v Červenom mori a možné ohrozenie trasy cez Bab al-Mandab by mohli výrazne zvýšiť geopolitickú rizikovú prémiu na rope
- Slabší dopyt z Číny a rekordná produkcia v USA vykompenzovali geopolitické riziká, čím zabránili prudšiemu rastu cien ropy
- Napriek narušeniu dodávok zostáva na trhu zatiaľ dostatok fyzickej ropy, čo obmedzuje rast cien aj napriek pokračujúcemu konfliktu
- Investori sa čoraz viac riadia fundamentmi než samotnými geopolitickými titulkami, keďže trh čaká na reálne výpadky dodávok, nie len hrozby
- Riziko však zostáva vysoké, eskalácia v Červenom mori a možné ohrozenie trasy cez Bab al-Mandab by mohli výrazne zvýšiť geopolitickú rizikovú prémiu na rope
Keď na konci februára vypukol otvorený konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom, na trhu sa okamžite objavili varovania pred prudkým rastom cien ropy. Obavy boli opodstatnené. Cez Hormuzský prieliv totiž prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a jeho prípadné uzavretie by znamenalo výrazný zásah do globálneho trhu. Realita však dopadla inak. Hoci cena Brentu počas najväčšej eskalácie krátkodobo prekročila 120 dolárov za barel, od očakávaných 150 či dokonca 200 dolárov zostala ďaleko. Ukazuje sa totiž, že geopolitické napätie je len jednou časťou rovnice. O tom, kam sa ceny ropy skutočne vyberú, naďalej rozhodujú najmä fundamenty.
Jedným z najvýznamnejších faktorov bol vývoj dopytu. Čína, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, v posledných mesiacoch citeľne obmedzila nákupy. Slabší ekonomický rast, nižšia aktivita petrochemického priemyslu aj pokračujúca elektrifikácia dopravy znamenali, že globálny trh nemusel absorbovať taký objem ropy, ako sa ešte začiatkom roka očakávalo.
GRAF: Vývoj dovozu ropy do Číny
Zdroj: Reuters
Na druhej strane prekvapila ponuka. Spojené štáty zvýšili ťažbu na rekordné úrovne a zároveň uvoľnili časť strategických zásob. Dodatočné objemy pomohli zmierniť obavy z možných výpadkov dodávok z Blízkeho východu a prispeli k stabilizácii trhu. Dôležité je aj to, že napriek opakovaným hrozbám nedošlo k dlhodobému prerušeniu exportu cez Hormuzský prieliv. Saudská Arábia navyše dokázala časť dodávok presmerovať cez terminál Yanbu pri Červenom mori, čím znížila závislosť od najkritickejšieho námorného koridoru. Postupne sa zmenilo aj správanie investorov.
Kým na začiatku konfliktu reagovali ceny prakticky na každú správu z regiónu, dnes trh venuje väčšiu pozornosť tomu, či sa napätie skutočne premieta do fyzických dodávok ropy. Pokiaľ ropa naďalej prúdi na svetové trhy a zásobovanie nie je výraznejšie narušené, samotné geopolitické riziko už nestačí na udržanie cien na extrémnych úrovniach.
To však neznamená, že riziko zmizlo. Situácia v Červenom mori zostáva napätá a prípadné narušenie dopravy cez prieliv Bab al-Mandab by mohlo výrazne obmedziť jednu z alternatívnych trás pre export ropy z Perzského zálivu. Ak by sa zároveň výraznejšie obmedzila doprava cez Hormuzský prieliv, trh by čelil podstatne väčšiemu šoku než doteraz. Doterajší vývoj tak ukazuje, že ani rozsiahly vojenský konflikt nemusí automaticky znamenať prudký rast cien ropy. Kým zostáva ponuka dostatočná a globálny dopyt utlmený, fundamenty majú na trh väčší vplyv než samotné geopolitické titulky.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
🔴 Komoditný výhľad: Pšenica pokračuje v raste. Cenu zvyšuje situácia v Čiernom mori
Napätie na Blízkom východe eskaluje 🔥 Húsíovia vyhlásili blokádu Saudskej Arábie 🚨
Čierne more opäť zdražuje potraviny. Útoky ohrozujú svetový obchod s obilím 🌾🚨
Zhrnutie trhov: Letecké spoločnosti pod tlakom, Európa odoláva drahej rope
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.