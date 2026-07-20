Napätie na Blízkom východe eskaluje 🔥 Húsíovia vyhlásili blokádu Saudskej Arábie 🚨

Jemenskí Húsíovia oznámili, že plánujú zaviesť námornú blokádu Saudskej Arábie. Hnutie podporované Iránom uviedlo, že zákaz vstupu saudských lodí nadobúda platnosť okamžite. Opatrenie má byť reakciou na údajnú saudskú blokádu jemenského hlavného mesta Saná.
Pre energetické trhy ide o ďalšie významné geopolitické riziko. Saudská Arábia patrí medzi najväčších svetových vývozcov ropy a značná časť jej produkcie smeruje na globálne trhy práve cez oblasť Červeného mora.
Situácia prichádza v čase, keď sú globálne dodávky energií už pod tlakom pre pokračujúce napätie medzi USA a Iránom. Prevádzka v Hormuzskom prielive, cez ktorý za bežných podmienok prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy, zostáva výrazne obmedzená. Potenciálne ohrozenie ďalšej dôležitej námornej trasy preto zvyšuje obavy investorov z možných výpadkov dodávok.
Napätie medzi Saudskou Arábiou a Húsíami navyše v posledných dňoch výrazne eskalovalo. Rijád minulý týždeň zaútočil na letisko v jemenskom hlavnom meste Saná. Húsíovia následne odpovedali útokom na letisko na juhu Saudskej Arábie. Ide o najvýraznejšie zhoršenie vzťahov medzi oboma stranami od uzavretia prímeria v roku 2022.
Pre investorov je dôležité najmä to, že Saudská Arábia je jedným z kľúčových producentov ropy v rámci skupiny OPEC+. Akékoľvek narušenie exportných trás by mohlo ďalej sprísniť situáciu na trhu, ktorý už teraz čelí neistote týkajúcej sa budúcich dodávok.
Riziko je o to väčšie, že Červené more a prieliv Báb al-Mandab predstavujú dôležitú alternatívnu trasu na prepravu ropy. Ak by sa bezpečnostná situácia ďalej zhoršovala, mohli by vzrásť náklady na poistenie tankerov, predĺžiť sa prepravné časy a zosilnieť tlak na rast cien energií.
Trhy preto budú v nasledujúcich dňoch pozorne sledovať, či hrozba Húsíov zostane iba na úrovni rétoriky, alebo či skutočne dôjde k útokom na obchodné lode. Akékoľvek obmedzenie saudského exportu by mohlo predstavovať ďalší významný proinflačný faktor pre svetovú ekonomiku.
Graf ropy Brent (OIL, M15)
Zdroj: xStation5
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