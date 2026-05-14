🌍 Čína hľadá viac ropy z USA, zatiaľ čo OPEC+ rieši krízu v Hormuze 🛢️

- OPEC+ chce do konca septembra dokončiť návrat časti predtým pozastavenej produkcie v objeme 1,65 milióna barelov denne.
- Reálne zvýšenie dodávok brzdí vojna a obmedzenie exportu cez Hormuzský prieliv.
- Saudská produkcia klesla na 6,3 milióna barelov denne, najnižšie od roku 1990.
- Čína zvažuje vyššie nákupy americkej ropy, aby znížila závislosť od dodávok cez Perzský záliv.
Kľúčové štáty OPEC+ chcú v nasledujúcich mesiacoch pokračovať v postupnom navyšovaní ťažobných kvót a do konca septembra dokončiť návrat časti produkcie, ktorá bola predtým pozastavená. Skupina už formálne schválila obnovenie približne dvoch tretín z predchádzajúceho obmedzenia vo výške 1,65 milióna barelov denne a teraz plánuje doplniť poslednú časť v troch ďalších mesačných krokoch. Pre trh je však zásadné, že tieto kroky môžu byť z veľkej časti iba symbolické, pretože vojna v regióne Perzského zálivu a blokácia vývozu cez Hormuzský prieliv bránia viacerým veľkým producentom skutočne dodať sľúbené objemy na trh. OPEC+ vedený Saudskou Arábiou a Ruskom tak síce vysiela signál, že je pripravený produkciu papierovo navyšovať, ale fyzická dostupnosť ropy zostáva výrazne obmedzená.
Napätie na trhu s ropou sa prudko zvýšilo po tom, čo konflikt medzi americko-izraelskou alianciou a Iránom narušil exporty z Perzského zálivu. Výpadok dodávok už podľa dostupných odhadov vytvoril kumulatívnu medzeru viac než 1 miliardu barelov a zásoby ropy vo svete klesajú mimoriadne rýchlym tempom. To sa premieta do rastu cien pohonných hmôt a zvyšuje obavy z dopadu na globálnu ekonomiku. Vyššie ceny energií totiž môžu zhoršiť infláciu, oslabiť spotrebu domácností a zvýšiť riziko spomalenia hospodárskeho rastu. Situáciu komplikuje aj fakt, že ešte pred vypuknutím konfliktu sa 8 kľúčových členov OPEC+ nachádzalo v procese obnovy ťažby, ktorá bola predtým obmedzená pre prebytok ponuky na trhu.
Ďalšou komplikáciou je odchod Spojených arabských emirátov z OPEC po desaťročiach členstva. Abu Dhabi sa dlhodobo dostávalo do napätia so Saudskou Arábiou pre limity, ktoré kartel ukladá jednotlivým krajinám na objem ťažby. Odchod SAE síce nezastavil zostávajúcich členov v schválení ďalšieho navýšenia kvót o 188 000 barelov denne na jún, ale mení vnútornú rovnováhu skupiny a zvyšuje otázky o budúcej súdržnosti aliancie. Po vyňatí SAE sa z pôvodného obmedzenia teoreticky odpočítava približne 144 000 barelov denne, čo ukazuje, že celkové čísla OPEC+ budú čoraz viac ovplyvňované nielen trhovými faktormi, ale aj politickými a strategickými rozhodnutiami jednotlivých členov.
Súčasná vojna pritom výrazne obmedzuje schopnosť OPEC+ skutočne naplniť predtým schválené produkčné ciele. Saudská Arábia oznámila, že jej produkcia v apríli klesla na iba 6,3 milióna barelov denne, čo je najnižšia úroveň od roku 1990. Výrazné straty hlási aj Kuvajt, ktorého ťažba sa prepadla len na štvrtinu predvojnových hodnôt, a problémy sa dotýkajú aj Iraku a Spojených arabských emirátov. V praxi to znamená, že zatiaľ čo OPEC+ môže ďalej oznamovať navyšovanie kvót, trh bude rozhodovať predovšetkým podľa toho, koľko barelov sa skutočne dostane k odberateľom. Ak zostane Hormuzský prieliv obmedzený, papierové navýšenie produkcie samo osebe nedokáže rýchlo stabilizovať ceny.
Paralelne s tým pokračuje aj dlhodobá snaha OPEC+ prenastaviť systém kvót na realistickejšom základe. Skupina pracuje na preskúmaní maximálnej produkčnej kapacity jednotlivých členov, ktoré má slúžiť ako podklad pre presnejšie nastavenie ťažobných limitov od roku 2027. Tento proces je dôležitý najmä preto, že niektoré krajiny majú historicky vyššie kvóty, než koľko sú skutočne schopné ťažiť, zatiaľ čo iné štáty sa naopak usilujú o väčší priestor pre rast. Presnejšie nastavenie kapacít by mohlo v budúcnosti znížiť napätie v rámci aliancie, ale zároveň môže otvoriť nové spory o vplyv, trhový podiel a rozdelenie produkčných práv.
Do ropnej rovnice vstupuje aj Čína, ktorá je najväčším svetovým dovozcom ropy a plynu. Podľa americkej strany čínsky prezident Si Ťin-pching pri rokovaní s Donaldom Trumpom v Pekingu vyjadril nesúhlas s úvahami o spoplatnení plavby cez Hormuzský prieliv a zároveň prejavil záujem nakupovať viac americkej ropy. Pre Čínu by to znamenalo snahu znížiť závislosť od energetických tokov cez citlivú oblasť Perzského zálivu. Spojené štáty sú najväčším producentom ropy aj zemného plynu, ale obchod medzi oboma krajinami bol v poslednom období obmedzený pre clá a odvetné opatrenia. Ak by sa čínsko-americké energetické vzťahy znovu otvorili, mohlo by to zmeniť obchodné toky a čiastočne zmierniť čínsku závislosť od Blízkeho východu.
Z investičného pohľadu zostáva ropný trh mimoriadne citlivý na geopolitické správy. OPEC+ sa snaží ukázať, že má plán na postupné navyšovanie ponuky, ale realita je teraz určovaná najmä konfliktom, obmedzenými exportmi a rýchlym čerpaním globálnych zásob. Ak sa situácia v Hormuze nezlepší, ceny ropy a pohonných hmôt môžu zostať zvýšené aj napriek formálnemu rastu kvót. Naopak akýkoľvek náznak uvoľnenia prielivu, obnovenia exportov alebo väčšej úlohy amerických dodávok do Číny by mohol priniesť úľavu a znížiť tlak na energetický trh.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena ropy WTI sa obchoduje okolo úrovne 100,72 USD a pohybuje sa tesne nad kľúčovými kĺzavými priemermi. EMA 50 sa nachádza na hodnote 99,56 USD a SMA 100 na úrovni 99,06 USD. Cena sa po predchádzajúcom prepade do oblasti okolo 90 USD dokázala stabilizovať, následne sa vrátila nad oba priemery a teraz testuje oblasť blízko psychologickej hranice 100 USD. Aktuálny pohyb nad kĺzavými priemermi naznačuje, že kupujúci majú stále miernu prevahu, ale trh zatiaľ nedokázal potvrdiť silnejšie pokračovanie rastu. Najbližšia rezistencia sa nachádza okolo 103,20 USD, kde cena v posledných dňoch opakovane narážala na predajný tlak. Jej prekonanie by mohlo otvoriť priestor na rast smerom k oblasti 110 USD, kde leží predchádzajúce výrazné maximum.
Zdroj: xStation5
