Xi varoval Trumpa: Taiwan môže zničiť všetko!

- Xi Ťin-pching varoval Trumpa pred "mimoriadne nebezpečnou situáciou" v prípade zlého zvládnutia taiwanskej otázky
- Taiwanský index Taiex vzrástol počas dňa o 0,9 percenta
- Čínsky ChiNext klesol o cca 2 percentá, investori zaistovali zisky pred závermi summitu
- Samsung vzrástol o 5,46 percenta na historické maximum
- Brent crude okolo 105,95 dolára za barel, pred iránskou vojnou bol na úrovni 70 dolárov
- Čína súhlasila s otvorenosťou Hormuzského prielivu, konkrétne kroky zatiaľ neboli oznámené
- Analytici neočakávajú prelomovú dohodu, len krátkodobú úľavovú rally
Svetové trhy dnes upierali zrak na Peking, kde sa americký prezident Donald Trump stretol s čínskym lídrom Xi Ťin-pchingom na dvojdňovom summite, ktorý mal upokojiť rozbúrené vody americko-čínskych vzťahov. Rokovania prebehli vo Veľkej sieni ľudu a pokryli obchod, technológie, ako aj vojnu v Iráne. No práve jedna téma vrhla tieň na celé podujatie: Taiwan.
Xi otvorene varoval, že ak sa otázka Taiwanu nezvládne správne, obe krajiny sa môžu ocitnúť v "mimoriadne nebezpečnej situácii". Čína dlhodobo považuje Taiwan za súčasť svojho územia a pekinský líder zjavne využil summit na to, aby americkej strane pripomenul, kde sú červené čiary. Trump na Xiovo vyhlásenie verejne nereagoval.
Taiwanský index Taiex v priebehu dňa vzrástol o 0,9 percenta, čo naznačuje, že trhy diplomatické napätie zatiaľ nehodnotia ako bezprostredné riziko. Omnoho väčšiu pozornosť investorov pritahovala agenda obchodu a technológií. Čínsky index ChiNext, ktorý sleduje spoločnosti z oblasti polovodičov, zdravotníctva a nových energií, klesol počas dňa o zhruba dve percentá, keďže časť obchodníkov volila opatrnosť a zaistila zisky pred záverečnými výsledkami summitu.
GRAF: OIL (H1)
Zdroj: xStation5
Kľúčovou otázkou pre investorov zostávali polovodiče a umelá inteligencia. Čínske technologické firmy naďalej narážajú na americké obmedzenia exportu čipov, pričom prístup k najnovším produktom Nvidie je pre ich konkurencieschopnosť v oblasti AI rozhodujúci. Prítomnosť generálneho riaditeľa Nvidie Jensena Huanga v Trumpovej delegácii nebola náhodná a trhy ju sledovali pozorne.
Na energetickom trhu zostávala ropa pod tlakom iránskeho konfliktu. Brent crude sa obchodoval na úrovni okolo 105,95 dolára za barel, pričom pred vypuknutím vojny v Iráne v neskorom februári sa cena pohybovala okolo 70 dolárov. Čína súhlasila s tým, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený pre slobodný tok energií, no konkrétne kroky na deeskaláciu zatiaľ neoznámila.
Analytici považujú za najpravdepodobnejší scenár obmedzený rámec "riadenej súťaže" bez komplexnej obchodnej dohody, čo by mohlo vyvolať len krátkodobú úľavovú rally a trhy by sa následne vrátili k inflačným obavám a politike Fedu. Summit pokračuje v piatok čajovým ceremoniálom a pracovným obedom, po ktorom sa Trump vráti do Washingtonu.
