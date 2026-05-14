Graf dňa: CHN.cash klesá o 2,3 % pre rekordné vyberanie ziskov 🇨🇳 📉

Futures na HSCEI (CHN.cash) klesajú o 2,3 % a mažú celý včerajší rast. Čínsky akciový trh čelí rozsiahlemu vyberaniu ziskov, zatiaľ čo trhy zvažujú možné výsledky summitu Trump–Xi v Číne.
CHN.cash klesol po dosiahnutí úrovne 61,8 % Fibonacciho retracementu poslednej medvedej vlny. Kontrakt je aktuálne podporovaný 100-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA100, tmavofialová). Prebiehajúci uptrend by mohol zostať zachovaný, ak býci udržia cenu nad úrovňou 38,2 % Fibo. Prerazenie pod EMA30 (svetlofialová) by však pravdepodobne otvorilo dvere k hlbšej korekcii. Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje CHN.cash?
- Vyberanie ziskov po viacročných maximách: Čínske akcie výrazne rástli pred ostro sledovaným summitom medzi prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Si Ťin-pchingom. Keď sa však rokovania začali, indexy CSI 300 a Shanghai Composite ustúpili zo 4,5-ročných a 11-ročných maxím. Pokles bol ťahaný rozsiahlym vyberaním ziskov naprieč sektormi, zatiaľ čo investori vyhodnocovali možné výsledky kľúčových rokovaní o obchodných clách a umelej inteligencii.
- Žiadny posun v otázke Iránu: Výpredaj na HSCEI odráža aj malý pokrok v otázke vojny v Iráne počas summitu. Zatiaľ čo Čína čelí najnižším rastovým cieľom od roku 1991, konflikt ohrozuje kľúčové dodávky energií a prepravné trasy cez Hormuzský prieliv. Napriek tlaku USA, aby Peking pôsobil ako mierotvorca, zostalo oficiálne vyhlásenie zo summitu v otázke Blízkeho východu vágne a sústredilo sa skôr na obchod a Taiwan. Pretrvávajúca geopolitická neistota tak výrazne zaťažuje sentiment okolo čínskych akcií.
- Posilnenie jüanu: Čínsky jüan vzrástol na najsilnejšiu úroveň za tri roky, pričom domáci kurz dosiahol 6,7877. Rast o 3 % od začiatku roka, podporený masívnym obchodným prebytkom, spustil vlnu vyberania ziskov naprieč akciovými trhmi. Indexy klesajú, pretože silnejšia mena spôsobuje, že nedávne viacročné maximá pôsobia čoraz napätejšie.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Trump a Si rokujú, Peking tlačí na Washington cez americké hovädzie 🐂
Ekonomický kalendár: Pozornosť sa sústreďuje na amerického spotrebiteľa 🇺🇸 (14.05.2026)
BREAKING: Libra sa odráža vyššie 📈 HDP Spojeného kráľovstva v marci nečakane vzrástlo 🇬🇧
Ranné zhrnutie: Trhy zamŕzajú so začiatkom summitu USA–Čína 🇨🇳 (14.05.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.