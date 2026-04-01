🔴US100 obmedzuje zisky po komentároch Trumpa

Správy médií od včerajšej seansy naznačujú, že Donald Trump chce, aby sa Spojené štáty stiahli z konfliktu s Iránom. Zároveň sa objavujú špekulácie, že popri možnom ukončení amerického bombardovania Iránu môže Trump oznámiť aj odchod z NATO. Donald Trump naplánoval prejav k americkému národu na 21:00 východného času (Washington), čo zodpovedá 03:00 stredoeurópskeho času.
Vo svojom najnovšom komentári na platforme Truth Social Trump naznačil, že Irán požiadal o prímerie. Uviedol, že nový režim v Iráne je menej radikálny a výrazne inteligentnejší než ten predchádzajúci. Zároveň však zdôraznil, že prímerie bude možné až po otvorení Hormuzského prielivu. Kým nebude prieliv znovu otvorený, očakáva sa, že Spojené štáty budú pokračovať v bombardovacej kampani proti Iránu.
Donald Trump veľmi intenzívne komentuje aktuálnu situáciu okolo Iránu a nemožno vylúčiť, že trhy na jeho výroky časom prestanú reagovať. Zatiaľ čo v prvej polovici dňa boli trhy nastavené veľmi optimisticky, oznámenie, že útoky budú pokračovať až do otvorenia Hormuzského prielivu, je teraz vnímané ako pokračujúca patová situácia.
Reakcia trhu:
- US100 koriguje o viac než 100 bodov.
Ropa: Sledujeme čiastočné zmazanie skorších strát na trhu s ropou.
