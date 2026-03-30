Dohoda, alebo úder? ⚠️ Trump znovu hrozí zásahom proti iránskej energetike 💥

- Trump znovu pohrozil zničením iránskej energetickej infraštruktúry, ak nebude uzavretá dohoda.
- Kľúčovým bodom sporu zostáva Hormuzský prieliv a jeho otvorenie pre lodnú dopravu.
- USA hovoria o pokroku v rokovaniach, zároveň však posilňujú svoju vojenskú prítomnosť v regióne.
- Prípadná ďalšia eskalácia by mohla ďalej zvýšiť napätie na energetických trhoch.
Donald Trump znovu pohrozil, že ak nebude čoskoro uzavretá dohoda o ukončení vojny s Iránom a Hormuzský prieliv nebude znovu otvorený pre lodnú dopravu, Spojené štáty môžu zaútočiť na kľúčovú iránsku energetickú infraštruktúru. Vo svojom vyjadrení spomenul najmä elektrárne, ropné polia a exportný terminál na ostrove Kharg.
Trump zároveň uviedol, že rokovania priniesli výrazný pokrok a dohoda je podľa neho pravdepodobná. Jeho rétorika však ukazuje, že Washington ďalej zvyšuje tlak na Teherán vo chvíli, keď obmedzenia dopravy v Hormuzskom prielive naďalej napínajú globálne energetické trhy a podporujú rast cien ropy.
Podľa dostupných informácií mal Irán prijať väčšinu amerického návrhu podmienok prímeria, zároveň však predložil aj vlastné požiadavky. Medzi nimi je aj snaha udržať kontrolu nad Hormuzským prielivom, čo zostáva jedným z hlavných sporných bodov. Trump navyše naznačil aj možnosť prevzatia kontroly nad iránskym ropným exportom, čo by však znamenalo výrazne rizikovejší vojenský scenár.
Samotný prezident pripustil, že prípadná operácia na ostrove Kharg by si vyžiadala dlhšiu americkú prítomnosť. To naznačuje, že prípadné rozšírenie konfliktu by nebolo len krátkodobou akciou, ale mohlo by znamenať hlbšie vojenské zapojenie USA v regióne.
Nádej na prímerie zatiaľ zostáva neistá. Cez víkend spolu rokovali zástupcovia Pakistanu, Saudskej Arábie a Turecka, no zatiaľ nie je jasné, či rozhovory priniesli konkrétny posun. Hoci Trump verejne hovorí optimisticky, Spojené štáty v posledných dňoch zároveň presunuli na Blízky východ ďalšie tisíce vojakov vrátane obojživelných jednotiek a členov 82. výsadkovej divízie.
Trh tak sleduje dvojitý signál. Na jednej strane silnie nádej na diplomatické riešenie, na druhej strane rastie riziko, že bez rýchlej dohody môže prísť ďalšia eskalácia s priamym dopadom na ropu aj širšiu geopolitickú stabilitu.
Graf OIL.WTI (M15)
Napriek ostrej rétorike zostala reakcia na ropnom trhu zatiaľ skôr utlmená a cena ropy sa výraznejšie nepohla.
Zdroj: xStation5
Powell hovorí: Trhy sledujú politiku Fedu
US Open: Opatrný štart nového týždňa na Wall Street!
BREAKING: Inflácia v Nemecku v súlade s očakávaniami!
Nový šok pre trh s kovmi? ⚠️ Ceny hliníka letia nahor 🚨
