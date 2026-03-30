Ropný šok na obzore? ⛽ Saudovia riešia krízové ceny

- Prémia pri saudskej rope Arab Light môže vzrásť z 2,50 USD až na 40 USD za barel.
- Ázijskí odberatelia tlačia na alternatívne cenové mechanizmy, napríklad cez Brent alebo iné regionálne benchmarky.
- Uzavretie Hormuzského prielivu komplikuje export ďalších saudských ropných zmesí.
- Dodávky do Číny a Indie majú byť pre obmedzenia nižšie než zvyčajne.
Rokovania o májových cenách saudskej ropy tento rok nadobúdajú mimoriadny význam. Vojna s Iránom narušila bežné cenotvorné mechanizmy a odberatelia v Ázii začínajú tlačiť na alternatívny spôsob oceňovania, pretože ceny ropy prudko rastú a výrazne zhoršujú marže rafinérií.
Štátny gigant Saudi Aramco práve dokončuje oficiálne predajné ceny pre dodávky v máji. Podľa obchodníkov by sa prémia pri kľúčovej rope Arab Light mohla vyšplhať až na rekordných 40 USD za barel, zatiaľ čo v apríli dosahovala iba 2,50 USD. Taký výrazný skok by bol pre ázijských odberateľov veľmi citeľný a podľa časti trhu by mohol viesť aj k obmedzeniu nákupov.
Bežne Aramco stanovuje svoje kontraktné ceny ako rozdiel voči regionálnym benchmarkom, ktoré vychádzajú z cien dubajskej ropy a ománskych futures. Aktuálne napätie na trhu však tento model dostáva pod tlak. Niektoré obchody na spotovom trhu už boli podľa traderov uzatvárané cez alternatívy naviazané na Brent, pričom v debate sa objavujú aj ďalšie možnosti, napríklad ceny zo Shanghai Futures Exchange po odpočítaní dopravných a súvisiacich nákladov alebo orientácia podľa inej ropy z regiónu, napríklad Upper Zakum zo Spojených arabských emirátov.
Diskusie medzi Aramcom a ázijskými zákazníkmi stále pokračujú a definitívne rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Práve teraz je však tlak na zmenu mimoriadne silný, pretože rafinérie riešia nielen drahšie vstupy, ale aj riziko obmedzených dodávok.
Ešte zložitejšia situácia panuje pri ďalších saudských druhoch ropy, ako sú Arab Extra Light, Arab Medium alebo Arab Heavy. Ich toky boli podľa traderov prakticky zastavené pre faktické uzavretie Hormuzského prielivu. Alternatívna trasa cez ropovod do prístavu Yanbu síce časť exportu zachraňuje, podľa trhu však prepravuje iba Arab Light a nedokáže plne nahradiť výpadky spôsobené uzavretím kľúčovej námornej cesty.
Dôsledkom má byť aj slabší než obvyklý export saudskej ropy do dvoch najväčších ázijských odberateľov, teda Číny a Indie, už v apríli. Pre trh tak ide o ďalší signál, že geopolitické napätie nezačína ovplyvňovať len cenu ropy, ale aj samotný spôsob, akým sa bude ropa v regióne nanovo oceňovať.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa vrátila do výrazne býčieho nastavenia a aktuálne sa pohybuje okolo 108,07 USD. Trh sa po predchádzajúcej volatilite stabilizoval a počas posledných seáns predviedol silný rastový impulz, vďaka ktorému sa dostal výrazne nad EMA 50 na úrovni 103,79 USD aj nad SMA 100 okolo 100,18 USD. To potvrdzuje obnovenú prevahu kupujúcich a zlepšenie krátkodobého technického obrazu. Aktuálne je veľmi dôležitá rezistenčná zóna v okolí 109,85 USD, ktorú cena opäť testuje. Práve táto hladina zatiaľ bráni pokračovaniu rastu a trh tu krátkodobo konsoliduje po prudkom posune nahor. CCI sa drží v blízkosti hodnoty 83,6, čo ukazuje na stále silné momentum, hoci trh už vstupuje do zvýšene napätej oblasti. Aj Momentum na úrovni 104,6 potvrdzuje, že kupujúci majú situáciu naďalej pod kontrolou, napriek tomu je viditeľné mierne spomalenie rastovej dynamiky.
Z technického pohľadu zostáva kľúčové, či ropa dokáže oblasť 109,85 USD presvedčivo preraziť. Ak áno, otvorí sa priestor na ďalší posun k vyšším cenovým úrovniam. V opačnom prípade môže prísť krátkodobé vydýchnutie a návrat k najbližšej podpore v pásme okolo 108,00 USD až 105,45 USD, kde by sa opäť mohol objaviť nákupný záujem. Objemová aktivita navyše ukazuje, že posledný rast nebol náhodný, ale bol podporený silnejšou účasťou trhu.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.