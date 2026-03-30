Nový šok pre trh s kovmi? ⚠️ Ceny hliníka letia nahor 🚨

- Cena hliníka vzrástla až o 6 % na približne 3 492 USD za tonu.
- Iránske útoky poškodili závody v SAE a Bahrajne.
- Trh sa obáva dlhšieho obmedzenia dodávok z kľúčového regiónu.
- Vyššie ceny môžu zasiahnuť aj priemysel, najmä automobilky, letectvo a solárny sektor.
Cena hliníka po útokoch Iránu na dva výrobné závody v Spojených arabských emirátoch a Bahrajne výrazne vzrástla. Na burze LME sa kov v úvode obchodovania vyšplhal až o 6 % na približne 3 492 USD za tonu, pretože trh začal rýchlo započítavať riziko ďalšieho obmedzenia dodávok z regiónu, ktorý má pre svetovú produkciu hliníka významnú úlohu.
Najväčší producent hliníka na Blízkom východe, spoločnosť Emirates Global Aluminium, oznámil vo svojom závode v Abú Zabí významné škody. Poškodenie svojej prevádzky vyhodnocuje aj štátna firma Aluminium Bahrain. Práve tieto útoky zvyšujú obavy, že problémy v dodávateľskom reťazci nebudú len krátkodobé, ale môžu zasiahnuť trh na dlhšie obdobie.
Napätie na Blízkom východe pritom tlačilo ceny hliníka nahor už aj predtým. Výrobcovia v regióne čelia komplikáciám s vývozom kovu aj dovozom surovín, pretože vojna narušila logistiku a obchodné trasy. Nové útoky preto môžu situáciu ešte zhoršiť, a to aj v prípade, že by sa Hormuzský prieliv znovu otvoril.
Hliník je pritom kľúčovou surovinou pre výrobu automobilov, lietadiel alebo solárnych panelov, takže dlhšie výpadky produkcie by mohli mať dopad nielen na komoditný trh, ale aj na širší priemysel. Rast cien tak odráža nielen okamžitý výpadok časti kapacít, ale aj obavy z ďalšej eskalácie a dlhšieho narušenia dodávok.
Graf ALUMINIUM (H4)
Cena hliníka sa výrazne odrazila od marcových miním a v posledných sviečkach znovu testuje vyššie cenové úrovne. Aktuálne sa obchoduje okolo 3 421 USD, teda nad EMA 50 na úrovni 3 288 USD aj nad SMA 100 približne na 3 235 USD, čo potvrdzuje zlepšenie krátkodobého technického obrazu a návrat kupujúcich na trh. Po predchádzajúcej korekcii sa trh dostal späť nad 38,2 % Fibonacciho retracement na hodnote 3 275 USD a teraz sa pohybuje medzi úrovňami 61,8 % na 3 377 USD a 78,6 % na 3 449 USD. Práve pásmo okolo 3 449 USD teraz predstavuje najbližšiu dôležitú rezistenciu. Ak by ju cena prekonala, otvoril by sa priestor na rast smerom k predchádzajúcemu maximu pri 3 542 USD.
Williams %R sa posunul na hodnotu okolo -12, čo ukazuje na silný rastový impulz, ale zároveň naznačuje, že trh sa už pohybuje v blízkosti prekúpenej oblasti. Aj Momentum na úrovni 105,7 potvrdzuje silnejúcu aktivitu kupujúcich a podporuje pokračovanie rastového scenára, hoci krátkodobo nemožno vylúčiť mierne vydýchnutie po prudšom pohybe nahor. Pokiaľ sa cena hliníka drží nad pásmom okolo 3 377 USD a nad kĺzavými priemermi, zostáva šanca na ďalší rast. Naopak prípadný návrat pod 3 275 USD by znamenal oslabenie súčasného pozitívneho nastavenia a mohol by vrátiť cenu bližšie k oblasti 3 212 USD.
Zdroj: xStation5
