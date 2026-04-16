Dvojitá blokáda v Hormuzskom prielive škrtí lodnú dopravu 🚢

- Doprava cez Hormuz klesla na zlomok bežnej prevádzky.
- Výpadok dodávok podporil rast ceny ropy o 31 %.
- USA sprísnili blokádu iránskej námornej aktivity po neúspechu rokovaní o prímerí.
- Napriek obmedzeniam sa jednotlivým lodiam stále darí prielivom prechádzať, situácia však zostáva veľmi napätá.
Lodná doprava cez Hormuzský prieliv zostáva výrazne pod bežnou úrovňou, pretože ju obmedzuje faktická dvojitá blokáda zo strany USA a Iránu. Podľa sledovania lodnej dopravy sa v utorok prielivom pohybovalo len 11 komerčných lodí, zatiaľ čo vlani dosahoval priemer približne 135 denne. Skutočný počet môže byť o niečo vyšší, pretože niektoré plavidlá v rizikovej oblasti vypínajú svoje transpondéry.
Obnovenie bežnej prevádzky je zásadné pre svetovú ekonomiku. Obmedzenie dopravy totiž viedlo k výpadku viac než 400 miliónov barelov ropných dodávok, čo tlačí ceny komodít nahor. Cena ropy od začiatku konfliktu vzrástla o 31 % a podobný rast zaznamenal aj európsky zemný plyn.
Zaujímavé pritom je, že si Irán aj napriek napätiu dlho udržiaval export blízko predvojnových úrovní, čo mu pomáhalo stabilizovať príjmy aj globálnu ponuku ropy. Situácia sa však zmenila po kolapse rokovaní o prímerí, keď USA rozšírili blokádu takmer na všetku iránsku námornú aktivitu. Washington tým chce zvýšiť ekonomický tlak na Teherán, zatiaľ čo Irán sa snaží ukázať, že je schopný tieto obmedzenia obchádzať.
Podľa dostupných dát sa niektorým lodiam napriek tomu podarilo prielivom prejsť. Medzi najvýznamnejšie patrili dva supertankery VLCC, z ktorých jeden mal smerovať do irackej Basry. Naopak, pri iránskych tankeroch prepravujúcich náklad zatiaľ neexistujú jasné dôkazy, že by vo väčšom rozsahu prelomili americkú blokádu. Niekoľko lodí sa malo naopak otočiť späť.
Okrem tankerov sa podarilo opustiť Perzský záliv aj najmenej dvom kontajnerovým lodiam napojeným na Irán. Väčšina zaznamenaných plavidiel pritom využívala úzky severný koridor v blízkosti iránskych ostrovov Larak a Qeshm, čo ukazuje, ako silno je pohyb lodí v oblasti obmedzený a koncentrovaný.
Situáciu navyše komplikuje fakt, že časť lodí pláva bez aktívneho vysielania polohy a záznamy sa preto môžu spätne upravovať. Reálna doprava tak môže byť mierne vyššia, stále však zostáva len zlomkom normálneho stavu. Pre trhy je to jasný signál, že Hormuzský prieliv zostáva jedným z najväčších súčasných geopolitických rizík.
