Dynamický týždeň pre drahé kovy 🪙

Tento týždeň bol pre zlato, striebro aj ďalšie drahé kovy mimoriadne dynamický. Na začiatku týždňa zlato prudko kleslo približne o 8 % až k hranici 4 100 USD, čo ukázalo, ako citlivo aktuálne trh reaguje na geopolitické správy a vyjadrenia Donalda Trumpa. Následne však prišiel silný obrat po odložení amerického ultimáta voči Iránu a zlato vystrelilo späť až k úrovniam okolo 4 600 USD. Aktuálne sa zlato drží okolo 4 400 USD. Napriek výrazným pohybom z úvodu týždňa je situácia na zlate počas dneška pomerne stabilná. Týždenná výkonnosť zlata je -1,7 %, za posledný mesiac potom -16 % a od začiatku roka si pripisuje viac ako 2 %.
Pri striebre je situácia veľmi podobná, ale ešte o niečo volatilnejšia. Počas pondelkovej seansy sa striebro prepadlo o 9 % k hodnotám okolo 61 USD. Následne nastal podobný obrat ako v prípade zlata a striebro vzrástlo o viac ako 20 % až nad úrovne 74 USD. Z najvyšších hodnôt okolo 74 USD, ktoré boli dosiahnuté v stredu, striebro postupne klesalo. Aktuálne sa obchoduje okolo 68 USD, čo predstavuje pokles približne o 8 % oproti týždenným maximám. Celkovo tak striebro tento týždeň končí približne na podobných úrovniach a pripisuje si mierny zisk +0,7 %. Za posledný mesiac stráca výrazných -27 % a od začiatku roka je tiež v mínuse -3,9 %.
Piatková seansa na drahých kovoch zatiaľ pôsobí pomerne pokojnejšie než v predchádzajúcich dňoch. Po výrazných pohyboch z úvodu týždňa sa aktuálne zdá, že trh aspoň dočasne hľadá stabilnejší smer.
Graf GOLD (M30)
Graf SILVER (M30)
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: Piaty týždeň poklesov na Wall Street
Únik informácií z Anthropicu a výpredaj kyberbezpečnostných akcií
Unity rastie o 10 % 🚨 Revolúcia v spoločnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street sa prehĺbuj
