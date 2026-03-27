Vojna zdražuje vstupy, farmári reagujú 🚜

- USA tento rok pravdepodobne zasiatu menej kukurice a viac sójy.
- Dôvodom sú drahšie hnojivá a palivá po vypuknutí vojny s Iránom.
- Výsadba jarného pšenice by mohla klesnúť na najnižšiu úroveň od roku 1970.
- Tlak na marže farmárov pretrváva aj napriek vládnej pomoci vo výške 12 miliárd USD.
Podľa analytikov americkí farmári tento rok pravdepodobne obmedzia výsadbu kukurice a naopak zvýšia plochy so sójou. Dôvodom sú rastúce náklady na hnojivá a naftu, ktoré zvyšuje vojna s Iránom, zatiaľ čo ceny obilnín zostávajú relatívne nízke a tlačia na ziskovosť poľnohospodárov.
Pred očakávanou správou amerického ministerstva poľnohospodárstva sa predpokladá, že výmera kukurice klesne na 94,37 milióna akrov z vlaňajších 98,79 milióna akrov. Naopak sója by mala vzrásť na 85,55 milióna akrov z predchádzajúcich 81,22 milióna akrov. V prípade jarného pšenice sa očakáva pokles na 9,84 milióna akrov, čo by bola najnižšia úroveň od roku 1970.
Hlavnou témou sú najmä ceny vstupov. Cena močoviny od začiatku vojny vzrástla približne o 40 % a náklady na bezvodý amoniak asi o 20 %. Práve kukurica a pšenica však potrebujú viac dusíkatých hnojív ako sója, a preto sa časť poľnohospodárov preorientováva na lacnejšiu alternatívu. Sója tak získava výhodu aj napriek tomu, že nad trhom naďalej visí neistota ohľadom obchodných vzťahov medzi USA a Čínou, najväčším dovozcom tejto plodiny.
Napätá situácia prichádza v čase, keď sú príjmy amerických farmárov pod tlakom už štvrtý rok po sebe. Napriek vysokým vládnym dotáciám sa tento rok očakáva pokles čistého príjmu farmárov. Administratíva Donalda Trumpa už rozdeľuje pomoc vo výške 12 miliárd dolárov, poľnohospodárske skupiny však žiadajú ďalšiu podporu.
Mimo hlavného pásu pestovania kukurice a sóje sa tieto zmeny môžu prejaviť ešte výraznejšie. V niektorých regiónoch môžu farmári hľadať alternatívu v kanole alebo iných plodinách, zatiaľ čo na juhu USA môže slabá ekonomika bavlny viesť k ďalším presunom práve smerom k sóje.
Graf CORN (H1)
Cena kukurice sa momentálne drží nad EMA 50 na úrovni 465,78 aj nad SMA 100 na hodnote 464,79, čo naznačuje pokračujúcu prevahu kupujúcich. Williams %R sa pohybuje okolo -13, teda v pásme blízkom prekúpenosti, čo naznačuje silný krátkodobý rast, ale zároveň aj možnosť menšieho upokojenia. Momentum na úrovni 100,43 naznačuje, že rastová dynamika zatiaľ pretrváva, hoci nie je extrémne silná.
Z technického hľadiska bude teraz kľúčové, či sa kukurica dokáže stabilne prebiť nad oblasť 469 až 470 bodov. Ak áno, trh by mohol otvoriť priestor pre rast na vyššie úrovne okolo 475 až 480 bodov. Naopak, v prípade odmietnutia tejto rezistencie by mohlo dôjsť k krátkodobému návratu do pásma 465 až 460 bodov, kde sa nachádzajú najbližšie podpory.
Zdroj: xStation5
