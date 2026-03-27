Až 200 dolárov za barel? Dlhá vojna s Iránom môže vystreliť cenu ropy 📈

- Macquarie varuje pred rastom ceny ropy až na 200 USD za barel.
- Kľúčovým rizikom je dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu.
- Podľa analytikov má krízový scenár pravdepodobnosť 40 %.
- Cena ropy Brent sa momentálne drží okolo 108 USD, ale volatilita zostáva vysoká.
Podľa analytikov spoločnosti Macquarie by cena ropy mohla v prípade pokračovania vojny s Iránom až do konca júna vzrásť až na 200 USD za barel. Takýto scenár by počítal s tým, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý aj v druhom štvrťroku, čo by znamenalo mimoriadne silný zásah do globálnych dodávok energie.
Analytici odhadujú pravdepodobnosť tohto krízového scenára na 40 %. Základná varianta s pravdepodobnosťou 60 % naopak počíta s tým, že konflikt skončí už na konci tohto mesiaca. Práve dĺžka uzavretia kľúčovej námornej trasy a prípadné škody na energetickej infraštruktúre majú byť hlavnými faktormi, ktoré rozhodnú o ďalšom vývoji cien komodít.
Brent sa v piatok obchodoval blízko 108 USD za barel, pričom skôr počas mesiaca vystúpil až na 119,50 USD. Trh tak už teraz výrazne reaguje na napätie medzi USA, Izraelom a Iránom. Pre porovnanie, historické maximum ropy Brent dosiahlo 147,50 USD v roku 2008, takže prípadný rast na úroveň 200 dolárov by znamenal úplne mimoriadnu situáciu.
Hormuzský prieliv je pre ropný trh kľúčový. Pred vypuknutím konfliktu ním denne prešlo približne 15 miliónov barelov ropy a ďalších 5 miliónov barelov rafinovaných produktov. Ak by uzavretie trvalo dlhšie, ceny by podľa analytikov museli vzrásť natoľko, aby došlo k citeľnému obmedzeniu svetového dopytu.
Napätie zatiaľ úplne neopadlo. Prezident Donald Trump predĺžil termín pre možné údery na iránske energetické ciele o ďalších 10 dní, čím posunul časový rámec potenciálnej eskalácie až na 6. apríla. Irán navyše povolil prechod 10 ropným tankerom ako gesto dobrej vôle, čo však zatiaľ trh výraznejšie neupokojilo.
Graf OIL (H4)
Cena ropy sa po predchádzajúcej silnej vlne rastu stabilizovala a v súčasnosti sa obchoduje okolo 103,38 USD. Trh sa pritom stále drží nad oboma kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na úrovni 99,85 USD aj nad SMA 100 na hodnote 98,27 USD, čo potvrdzuje, že strednodobé technické nastavenie zostáva naďalej býčie. Po prudkom výstrele začiatkom marca však nastalo upokojenie a ropa sa teraz skôr konsoliduje v užšom pásme.
Z technického hľadiska je dôležité, že sa cena drží tesne nad hranicou 100 USD, ktorá teraz funguje ako krátkodobá podpora. Williams %R sa pohybuje okolo hodnoty -1, teda v oblasti silnej prekúpenosti, čo naznačuje, že trh je v krátkodobom horizonte výrazne napätý a môže byť citlivý na korekciu alebo spomalenie rastu. Aj Momentum na úrovni 103,67 ukazuje, že kupujúci majú stále prevahu, hoci tempo rastu už nie je také dynamické ako pri predchádzajúcom impulze.
Najbližšia výrazná rezistencia leží na 119,5 USD, kde sa nachádza predchádzajúce maximum a oblasť, od ktorej sa cena v minulosti stiahla. Jej prekonanie by bolo silným signálom pre pokračovanie rastu a mohlo by opäť otvoriť priestor pre pohyb k vyšším cenovým hladinám. Naopak v prípade oslabenia by investori sledovali návrat do pásma okolo 100 až 98 USD, kde sa zbiehajú dôležité technické podpory vrátane oboch kĺzavých priemerov.
Zdroj: xStation5
