Rafinérie idú takmer naplno, zásoby ropy klesajú pod priemer 📉

Americký ropný trh vykázal v týždni končiacom sa 29. mája 2026 výrazný pokles komerčných zásob ropy. Tie sa znížili o 8,0 milióna barelov na celkových 433,7 milióna barelov. Zásoby sa tak nachádzajú približne 3 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie, čo môže zvyšovať citlivosť trhu na ďalšie výkyvy v ponuke alebo dopyte.
Rafinérie v Spojených štátoch spracovávali v priemere 16,9 milióna barelov ropy denne, čo bolo o 90 tisíc barelov denne menej než v predchádzajúcom týždni. Napriek tomu zostala ich vyťaženosť veľmi vysoká, keďže pracovali na 94,7 % svojej prevádzkovej kapacity. To ukazuje, že americký rafinérsky sektor zostáva aktívny, hoci tempo spracovania ropy mierne oslabilo.
Produkcia benzínu v minulom týždni klesla a dosiahla v priemere 9,4 milióna barelov denne. Naopak výroba destilátov, medzi ktoré patrí napríklad nafta a vykurovacie oleje, vzrástla na 5,2 milióna barelov denne. Tento rozdielny vývoj naznačuje zmenu v krátkodobom nastavení rafinérií, ktoré mohli viac reagovať na dopyt po destilovaných palivách.
Dovoz ropy do USA výrazne vzrástol. V priemere dosiahol 6,4 milióna barelov denne, čo predstavuje nárast o 1,2 milióna barelov denne oproti predchádzajúcemu týždňu. Za posledné štyri týždne však dovoz v priemere dosahoval 5,9 milióna barelov denne, teda o 4,5 % menej než v rovnakom období minulého roka.
Zásoby benzínu sa naopak zvýšili o 3,4 milióna barelov, napriek tomu však zostávajú približne 5 % pod päťročným priemerom. Rástli zásoby hotového benzínu aj komponentov určených na jeho miešanie. Vyššie zásoby môžu krátkodobo zmierniť tlak na trh s benzínom, najmä v období zvýšeného letného dopytu.
Zásoby destilátov vzrástli o 1,5 milióna barelov, ale aj tu sa držia približne 3 % pod päťročným priemerom. Výrazne odlišná situácia je pri propáne a propyléne, ktorých zásoby sa zvýšili o 2,1 milióna barelov a sú už 39 % nad päťročným priemerom. Celkové komerčné zásoby ropných produktov sa však napriek rastu niektorých kategórií znížili o 2,6 milióna barelov.
Na strane dopytu zostáva obraz pomerne silný. Celkové dodávky ropných produktov na trh za posledné štyri týždne dosahovali v priemere 20,4 milióna barelov denne, čo je medziročne o 3,0 % viac. Dodávky motorového benzínu dosiahli 8,8 milióna barelov denne a boli o 0,6 % vyššie než pred rokom. Pri destilátoch dosiahol dopyt 3,6 milióna barelov denne, čo znamená medziročný rast o 1,2 %.
Z investičného pohľadu dáta ukazujú na napätejšiu situáciu pri zásobách ropy, zatiaľ čo zásoby benzínu a destilátov čiastočne rastú. Prudký pokles ropných zásob môže podporovať ceny ropy, najmä ak by sa potvrdilo pokračovanie silného dopytu. Na druhej strane vyšší dovoz a rast zásob palív môžu časť tohto tlaku zmierňovať.
Graf benzínu (GASOLINE, D1)
Zdroj: xStation5
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