Futures na kakao rastú o 4 % 📈 Je dno za nami?

Futures na kakao na burze ICE (COCOA) dnes rastú o viac než 4 % a odrážajú sa od lokálnych miním. Nedávne správy Svetovej banky, ktoré naznačujú možný 50% prepad cien kakaa v roku 2026, vyvolali pochopiteľné obavy medzi producentskými krajinami aj účastníkmi trhu. Z pohľadu komoditného trhu však táto interpretácia skôr odráža nesprávne pochopenie porovnávacej základne než dopredný signál ďalšieho poklesu. Bližší pohľad na cenovú dynamiku, positioning a fundamenty naznačuje, že väčšina korekcie je už za nami a súčasné úrovne sú bližšie k cyklickému dnu než k začiatku novej poklesovej vlny.
Korekcia už prebehla
Trh s kakaom prešiel jednou z najagresívnejších fáz návratu k priemeru v novodobej histórii komodít.
- Futures na kakao na burze ICE klesli z decembrového maxima roku 2024 okolo 12 900 USD/t približne o 70 až 75 %.
- Ceny sa aktuálne obchodujú v pásme 3 000 až 3 400 USD.
- Od začiatku roka 2026 je trh nižšie približne o 40 až 45 %.
V tomto kontexte nie je priemerná prognóza Svetovej banky pre rok 2026 okolo 3 800 USD/t v spotových cenách vyslovene medvedím signálom. Odráža medziročné porovnanie s nadhodnoteným priemerom roku 2025, nie projekciu ďalšieho štrukturálneho poklesu zo súčasných úrovní. Prognóza opisuje normalizáciu, nie kolaps.
Je na trhu dno? Dôkazy naznačujú, že áno
Z pohľadu fyzického trhu niekoľko faktorov naznačuje, že oblasť okolo 3 000 USD čoraz viac funguje ako supportná zóna. Certifikované burzové zásoby nedávno dosiahli vrchol a teraz začínajú klesať, zatiaľ čo zásoby európskych spracovateľov sa sprísňujú s tým, ako dozrieva cyklus odčerpávania zásob. Komerčný positioning zároveň ukazuje menšie panické zaisťovanie než počas extrémov rokov 2024 – 2025.
Inými slovami, previs ponuky, ktorý nasledoval po cenovom šoku, sa postupne vstrebáva, nie rozširuje. Napriek tomu to nie je isté a akákoľvek zmena počasia môže situáciu na trhu zmeniť.
Riziko počasia: podceňovaná premenná
Jedným z najviac podceňovaných prvkov v súčasnom ocenení je asymetria počasia. Samotná Svetová banka pripisuje približne 60% pravdepodobnosť podmienkam El Niño v druhej polovici roka 2026, ktoré historicky:
- Znižovali zrážky v západoafrickom kakaovom pásme
- Narušovali výnosy počas kľúčových fáz vývoja kakaových strukov
To priamo spochybňuje základné predpoklady o 34% oživení produkcie v Ghane a 5% raste v Pobreží Slonoviny. Trhový dosah je jasný: ak sa El Niño skutočne materializuje, súčasný naratív prebytku by sa mohol rýchlo zmeniť na sprísňovanie ponuky a vynútiť si precenenie rizika.
Dopyt: deštrukcia je už pravdepodobne blízko limitu
Dopytová strana bola pod tlakom, ale proces prispôsobenia sa zdá byť pokročilý. Počas posledných 12 až 18 mesiacov výrobcovia čokolády upravovali receptúry, znižovali obsah kakaa a menili balenia aj veľkosti porcií. Elasticita má však svoje limity.
Spracovanie v Európe a Severnej Amerike bolo v Q1 slabé, ale dodatočná deštrukcia dopytu spomaľuje. Ako sa nižšie ceny premietajú do trhu, zaisťovacie cykly sa resetujú a obnovuje sa forwardové krytie. Spracovanie kakaa by sa tak mohlo stabilizovať do polovice roka 2026 a potom postupne oživovať.
Svetová banka vs. trhový konsenzus
Prognózu Svetovej banky je dôležité zasadiť do širšieho analytického kontextu. Banka sa nachádza na medveďom konci inštitucionálnych odhadov.
Medzi ďalšie referenčné body patrí strednodobá kotva J.P. Morgan okolo 6 000 USD/t a odhad ING zodpovedajúci približne 4 400 až 4 600 USD/t pre rok 2026. Rabobank a Citigroup zároveň znížili odhady prebytku, čo poukazuje na napätejší ponukový obraz, než naznačuje základný scenár Svetovej banky.
Konsenzuálny pohľad:
- Rok 2026 pravdepodobne skončí tesne pod 4 000 USD/t, s rizikom rastu do roku 2027, ak sa dopyt normalizuje a trh začne oceňovať riziká počasia.
Z pohľadu komoditnej stratégie teraz trh s kakaom definujú štyri piliere: riziko počasia, najmä pravdepodobnosť El Niño, normalizácia zásob, stabilizácia dopytu po úpravách receptúr a ponuka.
COCOA (H1, D1)
Zdroj: xStation5
