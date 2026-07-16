Futures na pšenicu dosiahli dvojročné maximum 🔼 Ruský export je ohrozený

Futures na pšenicu obchodované na burze CBOT (WHEAT) vzrástli nad 680 centov za bušel po tom, ako prudká eskalácia konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou opäť ohrozila vývoz obilia z čiernomorského regiónu. Futures na pšenicu v Chicagu počas jedinej seansy posilnili približne o 5 %, dostali sa na najvyššiu úroveň za posledné dva roky a od začiatku týždňa si pripisujú približne 7 %. Investori sa teraz snažia zistiť, či tento rast predstavuje začiatok trvalejšieho uptrendu, alebo iba krátkodobú reakciu vyvolanú geopolitickými rizikami a agresívnym zatváraním krátkych pozícií zo strany špekulatívnych fondov.
Čo ženie ceny pšenice nahor? Kľúčové faktory pre investorov
- Zber pšenice v Rusku zaostáva za minulým rokom o 7 až 14 dní. Oneskorenie súvisí s neskoršou sejbou a nedostatkom motorovej nafty, čo spomaľuje prísun obilia na exportné trhy.
- Analytici znížili odhady ruského vývozu pšenice v júli o 13 až 20 %. IKAR teraz očakáva vývoz pod úrovňou 2 miliónov ton, oproti predchádzajúcemu odhadu 2,5 milióna ton, zatiaľ čo SovEcon znížil svoj výhľad na 2 milióny ton, čo predstavuje medziročný pokles o 4,8 %.
- Narušenie dopravy v Azovskom mori zvyšuje obavy o globálne dodávky pšenice. Od 10. júla lodné spoločnosti obmedzujú prevádzku plavidiel cez Azovsko-donský kanál pre rastúce riziko útokov, hoci nebol vydaný žiadny formálny zákaz plavby.
- Približne 25 % ruského vývozu obilia a slnečnicového oleja prechádza plytkými prístavmi Azovského mora. Počas vrcholu exportnej sezóny od augusta do októbra nemusia hlbokovodné prístavy v Čiernom mori plne nahradiť stratenú kapacitu, čo zvyšuje riziko oneskorenia dodávok.
- Ruské ministerstvo dopravy uvádza, že prijíma opatrenia na zachovanie exportnej logistiky. Účastníci trhu však varujú, že niektorí poľnohospodári môžu byť nútení uskladniť zozbierané obilie, ak prepravná kapacita nebude dostatočná.
- Ďalším býčím faktorom sa stalo počasie. Francúzske ministerstvo poľnohospodárstva očakáva, že zber mäkkej pšenice v krajine tento rok klesne o 4 % na približne 32 miliónov ton, pretože opakované vlny horúčav znížili výnosy.
- Priemerné výnosy pšenice vo Francúzsku by mali dosiahnuť 6,93 tony na hektár, čo je približne o 7 % menej než vlani. Extrémne teploty navyše mohli poškodiť až jednu tretinu tamojšej úrody kukurice.
- Futures na pšenicu v Paríži vzrástli na najvyššiu úroveň od marca 2025 a obchodujú sa nad 225 EUR za tonu, čo poukazuje na rastúce obavy o dodávky obilia v Európe.
- Možné narušenie vývozu z Ruska by mohlo presmerovať dovozný dopyt smerom k Európskej únii a ďalším exportným regiónom. Súčasný rast podporujú predovšetkým geopolitické riziká v Čiernom mori, nižšie odhady ruského vývozu, zhoršujúci sa výhľad úrody vo Francúzsku a rozsiahle špekulatívne krátke pozície, ktoré zvyšujú potenciál ďalšieho prudkého rastu cien.
Čierne more sa opäť stalo kľúčovým faktorom trhu s pšenicou
Po útokoch ukrajinských dronov Rusko obmedzilo lodnú dopravu cez Azovské more, kadiaľ prechádza približne 25 % ruského vývozu obilia. Rusko zároveň podniklo ďalšie útoky na prístavnú infraštruktúru v Odese, zatiaľ čo americké útoky na Irán údajne poškodili sklad pšenice. Komoditné trhy logistické riziká rýchlo započítavajú do cien, pretože Rusko zostáva najväčším svetovým vývozcom pšenice a spolu s Ukrajinou predstavujú obe krajiny významný podiel na globálnom obchode s obilím.
Čierne more funguje ako strategický exportný koridor, ktorý spája producentov z východnej Európy s odberateľmi v Afrike, Ázii a na Blízkom východe. Aj čiastočné narušenie lodnej dopravy môže zvýšiť náklady na prepravu, oneskoriť dodávky a posunúť svetové ceny potravín vyššie. Analytici tiež varujú, že problémy by sa mohli časom rozšíriť na prepravu hnojív a ďalších poľnohospodárskych komodít, čo by mohlo zvýšiť inflačné tlaky ďaleko za hranicami trhu s pšenicou.
Špekulatívne fondy zosilnili rast
Geopolitický vývoj vysvetľuje iba časť celého príbehu. Ešte pred začiatkom rastu držali fondy spravujúce kapitál jednu z najväčších čistých krátkych pozícií vo futures na pšenicu na burze CBOT za mnoho mesiacov, čo odrážalo široko rozšírené očakávanie ďalšieho poklesu cien.
Náhle zhoršenie geopolitického výhľadu prinútilo mnohých investorov odkúpiť predtým predané kontrakty, aby obmedzili straty. Toto zatváranie krátkych pozícií často vyvoláva omnoho väčšie cenové pohyby, než by odôvodňovali samotné fundamenty ponuky a dopytu. Kombinácia eskalujúceho napätia v oblasti Čierneho mora a výrazne medvedieho nastavenia trhu umožnila futures na pšenicu dosiahnuť najvyššiu úroveň za dva roky.
Fundamenty zostávajú stabilné, trh však riadi geopolitika
Napriek prudkému rastu zostávajú fundamenty ponuky v USA relatívne priaznivé. Podľa najnovšej správy USDA Crop Progress už bolo zozbieraných 67 % americkej ozimnej pšenice, čo je viac než historický priemer. Do fázy metania vstúpilo 72 % jarnej pšenice a 58 % úrody je hodnotených ako dobrých až výborných. To naznačuje, že súčasný rast je poháňaný predovšetkým geopolitickými rizikami a pozicionovaním investorov, nie zhoršením globálnej produkcie.
Podporný zostáva aj exportný dopyt. Taiwan nedávno nakúpil približne 98 000 ton americkej pšenice, čo potvrdzuje pokračujúci medzinárodný záujem, hoci vývoz pšenice z Európskej únie bol v prvej polovici júla mierne pod tempom minulého roka. Pre investorov to znamená, že krátkodobý smer cien bude pravdepodobne omnoho viac závisieť od vývoja v čiernomorskom regióne než od údajov o zbere alebo širšej globálnej bilancie ponuky.
Nasledujúce dni ukážu, či budú výpadky vývozu z oblasti Čierneho mora iba dočasné, alebo sa premenia na dlhodobejšie obmedzenia ponuky. Ak Rusko zachová obmedzenia lodnej dopravy alebo sa vojenská aktivita rozšíri na ďalšie prístavy a exportné terminály, ceny pšenice môžu zostať zvýšené. Naopak, rýchle zmiernenie geopolitického napätia by mohlo pozornosť trhu rýchlo vrátiť k priaznivému výhľadu zberu a dostatočným globálnym zásobám obilia.
Graf pšenice (WHEAT, interval D1)
Kontrakt na pšenicu obchodovaný na burze CBOT teraz posilňuje už tretiu seansu v rade. Rozsah trojdňového rastu je porovnateľný s rastovým impulzom zaznamenaným medzi 8. a 14. májom. Ceny dosiahli kľúčovú rezistenčnú oblasť. Trvalejší pohyb nad 700 centov za bušel by mohol otvoriť priestor pre ďalšiu rastovú vlnu, hoci v tejto fáze sa ako rovnako pravdepodobná javí aj korekcia smerom k oblasti 640 až 650 centov.
Zdroj: xStation5
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